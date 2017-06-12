عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا بشأن الشروط والضوابط الإضافية وآلية الترشيح لشغل وظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية «خدمة اجتماعية وخدمة نفسية».
جاء في المادة الأولى يضاف إلى شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/ 2006 المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30/ 2015 الشروط والضوابط الإضافية الواردة في المواد التالية، وذلك فيما يتعلق بوظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية «خدمة اجتماعية ونفسية».
المادة الثانية مع مراعاة توافر الشروط في بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة يتم الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية بعد الإعلان.