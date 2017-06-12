اعتبر الطالب المتفوق محمد عبدالكريم حسين في القسم العلمي من مدرسة الدانة العالمية، أن التركيز والانتباه في الفصل وعدم الإهمال والدراسة قبل وقت الامتحان بمدة مناسبة من أبرز الأمور التي تساعد على التفوق، مهديا نجاحه وتفوقه لأسرته ووالديه اللذين وفرا له جميع الإمكانات لتحقيقه.

وعن أبرز المعوقات التي واجهته خلال العام الدراسي، لفت إلى أن كثرة الامتحانات والواجبات التي كانت تعطى للطالب في الفصل كانت من الأمور الصعبة، خصوصا أن المدرسة على النظام الأميركي ثنائية اللغة.

ولفت الى أن الامتحانات كانت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط والمنهج كان واضحا ومفهوما، مشيرا الى أنه سيلتحق بكلية لدراسة الطب في إحدى جامعات بريطانيا، موجها النصيحة لكل الطلاب بأن يكون النجاح والتفوق هو أولويتهم وبالتالي سيحرزون النسب المرتفعة والمراتب المتقدمة.