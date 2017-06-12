أهدت الطالبة أميرة عصام حمدان الحائزة 98.54% في القسم العلمي من مدرسة الإخلاص نجاحها لأسرتها ولبلديها مصر والكويت، لافتة إلى أن أبرز ما واجهها من صعوبات هو القلق والخوف الدائم من عدم الحصول على نسبة مرتفعة، إلا أن الامتحانات كانت سهلة وبمستوى الطالب المتوسط وبالتالي ساهمت بحصولها على التفوق بغض النظر عن بعض الصعوبة في مادة الفيزياء.

وتسعى أميرة الى دخول كلية الطب والتخصص في جراحة القلب، ناصحة كل الطلبة المقبلين على الامتحانات الدراسة أولا بأول والتوكل على الله وتنظيم الوقت وممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم الانغلاق على الذات.