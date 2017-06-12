قام مركز الخريجين والإرشاد الوظيفي لدى الكلية الأسترالية في الكويت بتنظيم حفل تكريم وتوزيع الجوائز التقديرية لشركة نفط الكويت في حرم الكلية الأسترالية في الكويت.

ويهدف الحفل إلى تقدير النجاح الكبير الذي حققه المعرض التعريفي لشركة نفط الكويت الذي أقيم في حرم الكلية في نوفمبر 2016. وخلال الحفل، عبرت الكلية الأسترالية في الكويت عن مدى تقديرها لشركة نفط الكويت والموظفين المشاركين في المعرض، الذين شاركوا من قبل 20 إدارات مختلفة لدى شركة نفط الكويت.

وقد كان معرض شركة نفط الكويت فرصة سانحة للتعلم أتيحت لطلبة الكلية الأسترالية في الكويت والخريجين للحصول على معلومات قيمة تساعدهم في اتخاذ القرار بشأن مسارهم المهني في المستقبل، وكذلك اكتساب الأفكار لمشروعات التخرج الخاصة بهم، والتعرف بشكل عام على شركة نفظ الكويت. والأهم من ذلك أنهم حققوا التواصل المباشر مع موظفي شركة نفط الكويت.

وبهذه المناسبة علقت مديرة مركز الخريجين والإرشاد الوظيفي، د.زينة نعمة، قائلة: «أود أن أتقدم بالشكر إلى كل من موظفي شركة نفط الكويت الذين ساهموا في إنجاح معرض شركة نفط الكويت، وإذ نتطلع قدما للمزيد من التعاون».