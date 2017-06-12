تحديد موعد المقابلة أو اختبار القدرات شرط اعتماد تسجيل الرغبة



عبدالله الراكان

كشفت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة عن استمرار القبول والتسجيل للطلبة المتقدمين للانخراط بالدراسة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث بدأنا استقبال المتقدمين من 3 يونيو الجاري إلى 22 الجاري وأن عدد المسجلين في الهيئة إلى اليوم بلغ 9177 مسجلا من أصل 9844 مقعدا تم تحديدهم في اجتماع اللجنة العليا للقبول في اجتماع سابق.

وأوضحت أن عدد المكملين لطلباتهم بلغ 7847 متقدما ومتقدمة و1330 متقدما ولكن طلباتهم غير مكتملة، واذا لم يكملوها فلن يتم النظر في قبولهم، مشيرة إلى أنه حتى الطلبة المكتملة طلباتهم لهم الحق في التعديل على الرغبات خاصة أن ترتيب الرغبات مهم كون العمادة تنظر لترتيب الرغبات من الرغبة الأولى إلى الثانية عشرة.

وأضافت النجادة في تصريح لـ«الأبناء» بعد تفقدها سير العمل واستقبالها المراجعين في عمادة شؤون الطلبة وبصالات التسجيل 7 و11 في العديلية ان الفئات التي يحق لها التسجيل في الفصل الأول 2017-2018 هم الكويتيون وأبناء الكويتيات والذين يحملون معاملة الكويتي، مضيفة في الوقت نفسه أن الهيئة منذ العام الفائت تقبل فئة أبناء الكويتيات بنسب الكويتيين، لكن المستجد في هذا الفصل هو مساواة أبناء الكويتيات في الشروط والنسب بحيث يخول لهم التحويل بين الكليات وإعادة التسجيل مرة أخرى وهي مميزات وافقت عليها اللجنة العليا للقبول برئاسة المدير العام ونوابه الأفاضل.

وأشارت النجادة إلى أن العمادة تستقبل المراجعين يوميا في شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا، وان اختبارات القدرات ستبدأ تاريخ 4 إلى 6 يوليو وإعلان المقبولين منتصف أغسطس القادم لافتتا إلى انه تم رفع نسب القبول في كلية الدراسات التجارية وتخصص الموسيقى في كلية التربية الأساسية مع إلغاء التعهد الذي يؤخذ على الطالب بعدم تغيير تخصصه.

وأما ما يخص غير الكويتيين وغير محددي الجنسية فقالت النجادة يمكنهم التقدم للهيئة من خلل التقديم على منح المدير العام ومنح وزير التربية على موقع الهيئة إلى تاريخ 15/6 ومنح الوزير على موقع التعليم العالي وسيكون قبولهم للفصل الثاني في ديسمبر المقبل.

وشددت النجادة على الطلبة ضرورة الانتباه إلى الرقم الذي بجانب الرغبة اذا ما كانت هذه الرغبة تحتاج إلى المقابلة واختبار القدرات، موضحة انه اذا لم يتم تحديد موعد المقابلة فسيتم إلغاء الرغبة، مضيقة أنه من الضروري النزول إلى اسفل الصفحة وتحديد موعد المقابلة بالإضافة إلى طباعة الموعد ليقدمه للموظف كدليل على أخذ الموعد.

وأكدت ضرورة الاطلاع على شروط التقديم لكل قسم، واختيار موعد للمقابلة الشخصية او اختبار القدرات اذا كان من متطلبات القبول، علما أن الطلبة المتقدمون لبكالوريوس هندسة كيميائية يجب أن يكون لديهم اختبار قدرات مقدم في جامعة الكويت، حيث سيتم قبولهم حسب المعدل المكافئ.