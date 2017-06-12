سوليفان للخريجين: وصلتم إلى نهاية رحلتكم وستبدأون رحلة جديدة استعددتم لها



احتفلت الجامعة الأمريكية في الكويت بتخريج 400 طالب وطالبة لدفعة 2017، من بينهم 8 خريجين حائزين مرتبة الشرف العليا، و12 خريجا حائزين مرتبة الشرف المتميزة، و19 خريجا حائزين مرتبة الشرف. وقد أقيم الحفل الحفل تحت رعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس.

حضر الحفل رئيسة مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت الشيخة دانا ناصر الصباح، والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل وأعضاء مجلس الأمناء والسلك الديبلوماسي وكبار الشخصيات وأهالي الخريجين وعائلاتهم.

في بداية الحفل رحبت نائب رئيس الجامعة لشؤون القبول والعلاقات العامة أمل البنعلي بالضيوف وأهالي الخريجين في حفل التخرج الحادي عشر للجامعة وأعلنت بدء مراسم الاحتفال بدخول موكب أعضاء هيئة التدريس والخريجين ووفد رئيس الجامعة.

وفي كلمته هنأ رئيس الجامعة الأمريكية د.إيرل (تيم) سوليفان الخريجين على إتمام مرحلة مهمة من حياتهم، قائلا: «ها أنتم قد وصلتم اليوم الى نهاية رحلتكم، وفي صباح الغد تبدأون رحلة جديدة، رحلة طالما انتظرتموها واستعددتم لها على مدار الأعوام الأربعة الماضية. إن كل منكم اليوم قد استحق وقفته هذه على مسرح التخرج.



وتسلمكم لشهادات التخرج تكللها مؤهلاتكم العلمية إنما هي ثمرة لالتزامكم، وتفانيكم، ورغبتكم في النجاح. إن التألق الذي نراه الليلة في أعينكم إنما هو دليل انتصاركم وقدراتكم على التغلب على كل العقبات التي واجهتموها طوال الطريق، وهو برهان على أنكم مستعدون لمواجهة ما قد يأتي في المستقبل. أهنئكم جميعا بما حققتموه».

وألقى الكلمة الرئيسية في الحفل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ثم اعتلت المنصة عميدة شؤون الطلبة د.حنان مظفر، لتقديم «الطلاب المتميزين» وهم طلاب المراتب الأولى الحاصلون على أعلى معدلات تراكمية للدفعة من كل كلية.



وقد حازت اللقب هذا العام من كلية الآداب والعلوم كل من الطالبتين باولا شيتيكات (خريجة العلاقات الدولية) ورانيا الصباغ (خريجة الوسائل الإعلامية)، والحاصلتين على معدل درجات تراكمي بلغ 4.0، فيما حصل الطالب خالد سرحان (خريج التمويل والمحاسبة) على أعلى معدل تراكمي (3.97) عن دفعته في كلية الإدارة والاقتصاد. وقد ألقت الطالبتان باولا ورانيا كلمة مشتركة نيابة عن دفعة الخريجين.

ومن ثم تقدمت وكيلة الشؤون الأكاديمية د.روضة عواد لإلقاء كلمتها والتي ركزت فيها على عملية التطور والنضوج الفكري الذي يعززه برنامج الآداب والعلوم الحرة بالجامعة الأمريكية، وأضافت قائلة: «إن خريجينا اليوم هم أشخاص اختاروا أن يتبعوا منهج الآداب والعلوم الحرة، وبالإضافة إلى الدرجات العلمية المرموقة التي حصلوا عليها اليوم، فإن هؤلاء الطلاب قد اكتسبوا ما هو أكبر وأشمل.



فتجربتهم التعليمية قد غمرت أذهانهم لترتقي بها إلى النضوج والإدراك والإيثار. واستطاعوا من خلال رحلتهم التعليمية تحقيق الشمول في الفكر والقدرة على النقد الذاتي».

وعقب كلمتها، دعت وكيلة الشؤون الأكاديمية وعمداء الكليات الرئيس سوليفان لمنح الخريجين درجاتهم العلمية كل في تخصصه.



وعليه تقدم الخريجون تباعا لتسلم شهاداتهم من رئيس الجامعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل ووكيلة الشؤون الأكاديمية د.روضة عواد وعميد كلية الآداب والعلوم بالإنابة د.علي شرارة وعميد كلية الإدارة والاقتصاد د.رالف باليم.



وجريا على الأعراف الاكاديمية، أذن د.سوليفان للخريجين بتحويل الطرة المتدلية من قبعاتهم من اليمين إلى اليسار معلنا بذلك تخرجهم رسميا في الجامعة الأمريكية في الكويت.