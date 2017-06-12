عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا بشأن الشروط والضوابط الإضافية وآلية الترشيح لشغل وظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية «خدمة اجتماعية وخدمة نفسية».

جاء في المادة الأولى يضاف إلى شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/ 2006 المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30/ 2015 الشروط والضوابط الإضافية الواردة في المواد التالية، وذلك فيما يتعلق بوظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية «خدمة اجتماعية ونفسية».

المادة الثانية مع مراعاة توافر الشروط في بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة يتم الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية بعد الإعلان وفقا للآتي:

الإخطار وإعلان عن شغل الوظيفة: وظيفة موجه فني أول ويتولى وكيل الوزارة بعد عرض الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة اعتماد الإعلان عن الوظيفة الشاغرة.

وظيفة موجه فني: يتولى الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بعد عرض مدير الإدارة المختص اعتماد الإعلان عن الوظيفة الشاغرة.

أولا- سنوات الخبرة: يشترط أن يتوافر في المرشح لوظائف التوجيه الفني لمجالات الخدمات التربوية مدة خبرة حسب الجدول التالي:

الوظيفة موجه فني خدمة اجتماعية خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 14 سنة وأن يكون المؤهل جامعيا وتخصص خدمة اجتماعية، وموجه فني خدمة نفسية خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 14 سنة ومؤهل جامعي تخصص خدمة نفسية، وموجه فني أول خدمة اجتماعية خبرة في وظيفة موجه فني خدمة اجتماعية مدة لا تقل عن 6 سنوات وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تخصص خدمة اجتماعية، وموجه فني أول خدمة نفسية خبرة في وظيفة موجه فني خدمة نفسية مدة لا تقل عن 6 سنوات وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تخصص خدمة نفسية، مع مراعاة الالتزام بما يلي:

1- تحسب سنوات الخبرة بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة موجه فني في مجالات الخدمات التربوية من المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح بدءا من تاريخ التعيين بوظائف الخدمات التربوية بوزارة التربية حتى تاريخ 31 أكتوبر من العام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح.

2- تحتسب سنوات الخبرة بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة موجه فني أول في مجالات الخدمات التربوية من الموجهين الفنيين المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح بدءا من تاريخ إصدار قرار الندب لآخر وظيفة إشرافية حتى تاريخ 31 أكتوبر من العام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح.

3- يشترط أن تكون سنوات الخبرة المؤهلة للترشيح مكتملة، على أن تراعى عند احتسابها الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد حساب مدة الخبرة والفترات المستبعدة منها.

تقييم الكفاءة:

يشترط لشغل وظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية اجتماعية أو نفسية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار أن يكون المرشح حاصلا على تقييم كفاءة أداء فعلي بتقدير ممتاز عن آخر عامين سابقين للعام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح والعام الذي يتم فيه إصدار قرار الندب للمرشحين المجتازين المسجلين على قوائم انتظار شغل الوظيفة.

العقوبات التأديبية

لا يجوز النظر في ترشيح الموظف أو ندبه أو تثبيته في حال وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها:

ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع أو سنة في حالة خفض المرتب أو سنتين في حالة خفض الدرجة.