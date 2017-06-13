«الوطني» لديه أنشطة متعددة ومتخصصة لتطوير الكوادر الوطنية

على الشباب البحث عن المكان الأمثل الذي يترجم تطلعاتهم ويعمل على تطويرهم

الأنصاري: جامعة الكويت تنظم معرض الفرص الدراسية كل عام لتعريف الطلبة بالتخصصات العلمية

مستعدون لتقديم المشورة للطلبة لمساعدتهم في اتخاذ القرار

عبدالعزيز الفضلي

قام بنك الكويت الوطني برعاية حفل وزارة التربية الرسمي للعام العاشر على التوالي والخاص بتكريم أوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة في أقسام العلمي والأدبي والمعهد الديني، إضافة إلى أوائل الثانوية في مدارس التربية الخاصة للعام الدراسي 2016/2017، وذلك تحت رعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بجامعة الكويت.



وشهد حفل التكريم حضور كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت صلاح الفليج، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوطني ووزارة التربية وأهالي الطلبة الخريجين.



وبهذه المناسبة، هنأ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر الطلبة المتفوقين على النتائج المبهرة التي حققوها، مشيرا إلى أن تفوقهم هو خير دليل على ما بذلوه من جهد وتعب ومثابرة في سبيل وصولهم إلى هذا النجاح الباهر وهو ما يؤكد قدرتهم على تحمل المسؤولية ويدعو إلى التفاؤل والأمل في مستقبل البلاد.



وأكد الصقر حرص «الوطني» على رعايته لهذا الحفل إيمانا منه بأهمية المشاركة في مثل هذه الانشطة التربوية المهمة بهدف التعرف على الطموحات المستقبلية للطلبة المتفوقين وتحفيزهم وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد، مبينا ان البنك حريص على الاهتمام بشريحة الشباب ودعم كل الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى رفع مستواهم التعليمي وزيادة خبراتهم العملية، مشيرا إلى سعيه الدائم لإعطاء هذه الفئة المهمة الأولوية لما في ذلك من ضمان لمستقبل المجتمع واستمراريته، وعلى أنه واجب وطني واجتماعي واستثمار حقيقي في المستقبل، لافتا الى ان بنك الكويت الوطني لديه انشطة متعددة ومتخصصة لتطوير الكوادر الوطنية منها الدورات الصيفية، إضافة إلى «اكاديمية الوطني» كمركز متخصص لتخريج الطلبة المميزين ليتقلدوا مراكز قيادية وهو دليل على قناعة البنك في تطوير الكوادر على أكمل وجه.



وأضاف أن البنك يستقبل على مدار العام مجموعات مختلفة من طلبة المداس والجامعات في إطار الزيارات الميدانية التي ينظمها بهدف تعريفهم على أسلوب العمل في القطاع المصرفي تمهيدا لدخولهم إلى سوق العمل، وحث الشباب على البحث عن المكان الأمثل الذي يترجم تطلعاتهم ويعمل على تطويرهم، مبينا أن بنك الكويت الوطني نجح، بموازاة إنجازاته المصرفية الرائدة، في المساهمة بصناعة قيادات بارزة في عالم المال والأعمال وذلك من خلال استثماره في الطاقات البشرية والكفاءات الوطنية وإيمانه بالشباب الخريجين من خلال إتاحة الفرص الوظيفية والتدريبية أمامهم.



وشدد الصقر على أن «الوطني» لن يدخر جهدا لدعم الشباب وتوفير كل ما يلزم لتمكينهم وتدريبهم للمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم، معربا عن إيمانه بقدرتهم وإمكاناتهم لتقديم ما تحتاج اليه الكويت مستقبلا، وبالدور الحيوي للمؤسسات الوطنية القادرة على الاستثمار في الطاقات البشرية الواعدة وخلق الفرص الوظيفية المناسبة لها وتحفيزها على المنافسة وتأهيلها لقيادة المستقبل، مشيرا الى أن مشاركة البنك ورعايته للحفل السنوي لتكريم أوائل خريجي المرحلة الثانوية على مر السنوات، باتت علامة مميزة في المسؤولية الاجتماعية للبنك وجزءا أساسيا من التزامه تجاه المجتمع والوطن.



«الفرص الدراسية»



من جانبه، أكد مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري حرص الجامعة كل عام على إقامة معرض الفرص الدراسية لتقديم كل المعلومات التي يحتاج اليها الطلبة حول طريقة القبول والتخصصات والوثائق المطلوبة للتقديم والبرامج المتاحة والفرص الدراسية.



ولفت الأنصاري إلى حرص الجامعة هذا العام على التنويع في المعرض إذ يشتمل على مشاركات من كل الكليات ومراكز العمل سواء في القبول والتسجيل أو عمادة شؤون الطلبة، اضافة الى الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى استعداد كل أقسام الجامعة لتقديم المشورة للطلبة لتكون لديهم المعلومة الكاملة لاتخاذ القرار.



تكريم «الوطني»



خلال الحفل قام الفارس بتكريم بنك الكويت الوطني على إسهاماته في مجال التعليم ودعمه للطلبة في مختلف المراحل التعليمية، حيث قام بتسليم عصام الصقر هدية تذكارية تقديرا على إنجازات «الوطني» التعليمية.تجدر الاشارة الى ان البنك يحرص على الاهتمام بالشباب الكويتي ودعم النشاطات التعليمية الهادفة إلى تطوير وتنمية الكفاءات الوطنية وتسليحها بالعلم والمعرفة، كإحدى أولوياته ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يلتزم بها، وفي هذا الصدد يقدم الوطني رعايته لمعرض الفرص الدراسية والدراسات العليا الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت، وتشارك فيه أكثر من 50 جهة تعليمية من مؤسسات وجامعات وكليات وذلك للعام الثاني على التوالي، ويمتد المعرض حتى اليوم الثلاثاء في جامعة الكويت.



ويوفر مختلف أشكال الدعم للطلبة والطالبات من خلال المبادرات التعليمية والتدريبية التي دأب على إطلاقها، وتتضمن دورات تدريبية متخصصة معدة خصيصا للكوادر الوطنية من الخريجين، كما يخصص بنك الكويت الوطني لطلبة المدارس خلال فصل الصيف دورات تدريبية تهدف إلى تعريفهم بطبيعة العمل المصرفي والاحتكاك المباشر بسوق العمل، وذلك من خلال برنامج التدريب الصيفي المعد خصيصا لهذه الشريحة من الشباب، ويضاف إلى ذلك العديد من البرامج التدريبية للجامعيين والخريجين مثل أكاديمية الوطني وبرنامج الشباب وبرامج مجموعة الموارد البشرية وغيرها.

ظروف حالت دون التعاقد مع عدد أكبر من المعلمين الفلسطينيين وسنعيد التجربة مستقبلاً

الفارس: استيعاب جميع خريجي الثانوية العامة المستوفين لشروط القبول

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على قدرة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الداخلية والخارجية على استيعاب جميع مخرجات الثانوية العامة المستوفين لشروط القبول.

وأعلن د.الفارس في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال الذي اقيم برعاية البنك الوطني لتكريم متفوقي الثانوية العامة عن استقطاب 105 معلمين فلسطينيين، لافتا الى ان الجغرافيا المكانية حالت دون زيادة العدد اضافة الى ان بعض المعلمين رأى ان المرتبات التي تدفعها الوزارة للمعلم الوافد أقل من مستوى الطموح، مشيرا الى انها تجربة جديدة تخللها ظروف واجهت اعضاء اللجنة حالت دون التعاقد مع عدد اكبر وان المرة المقبلة سيتم الاستعداد لها بشكل اكبر وترتيبات أفضل مع الجانب الفلسطيني من حيث المقابلات سواء كانت عبر الانترنت او الزيارة لاماكن تواجدهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

على صعيد آخر، كشف عن تفاوض يجريه مع المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية الشقيقة حول امكانية الاستفادة من تجربتهم واستقطاب خبراتهم وتجربتها في الكويت، موضحا ان للسعودية تجربة رائدة في قياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها بمنهجية علمية، لافتا الى ان مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخزيم قام بزيارة المركز في السعودية من اجل الاستفادة من تجربتهم.

وفي كلمته خلال الحفل، ذكر د.الفارس ان مؤشرات نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017 طيبة وتعبر بصدق وموضوعية عن مدى الاهتمام بالتربية والتعليم والتطوير المستمر للمنظومة التربوية بمكوناتها المختلفة باعتبارها أولوية تنموية رئيسية للبلاد.

وأوضح أن الطالب هو محور العملية التعليمية في البلاد والمستقبل الواعد لدفع عجلة التقدم لمسيرة العمل والبناء والتنمية، مبينا ان الوزارة تعمل على تطبيق الخطط والبرامج التي تواكب المستجدات العالمية والاتجاهات الحديثة في التعليم ومراعاة الحفاظ على تراث الأمة الأصيل بقيمه وعاداته.

وأعرب عن تقديره لحرص مجلس إدارة بنك الكويت الوطني على تنظيم ورعاية ودعم هذه المبادرة والخاصة بتكريم الفائقين في الثانوية العامة، وهو ما يعبر عن رؤية ثاقبة واستراتيجية واعية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية ودورها الإيجابي كشريك رئيس بمسيرة التنمية الشاملة والتي ترتكز إلى التعليم.