عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة طلال العرب أن الجمعية قامت يوم الاثنين الماضي بتوقيع بروتوكولي تعاون مع جامعة مقديشيو ويمثلها رئيس الجامعة د.ابراهيم محمد مرسل، وينص البروتوكول الأول على انشاء مكتبة الكويت الالكترونية بتمويل كامل من الجمعية الكويتية لجامعة مقديشيو كهدية من الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة بلا مقابل.

وأوضح العرب في تصريح صحافي أن البروتوكول الثاني نص على التعاون بين الجمعية الكويتية وجامعة مقديشيو لدعم ومساعدة الطلبة المتفوقين في جامعة مقديشيو من خلال دفع الرسوم الدراسية لعدد من الطلبة المميزين، وحضر التوقيع كل من السفير الصومالي في الكويت عبد القادر شيخ أمين وعبد الله مبارك السابج نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.

وأكد العرب أن مجلس إدارة الجمعية مستمر في تقديم أنشطته المختلفة لمساعدة الطلاب المحتاجين في الكويت ومختلف الدول العربية وغيرها من دول العالم المختلفة وسوف نستمر في توقيع البروتوكولات التي من شأنها خدمة الطلاب في مختلف التخصصات.