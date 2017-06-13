الأنصاري: أولياء الأمور ساهموا في نجاح الفائقين

النامي: معرض الفرص الدراسية يخدم الطلبة

العجمي: المعرض يجمع أكبر وأهم الجهات التعليمية والحكومية

الصقر: المتفوقون يحملون راية العلم على مر الأجيال

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن الطالب هو محور العملية التربوية باعتباره ممثلا للمستقبل الواعد للوطن، لدفع عجلة التقدم والبناء والتنمية، مبينا أنه إيمانا بذلك دأبت الوزارة على تلبية كل السبل المعنوية والمادية لتطوير التعليم، من خلال تطبيق الخطط والبرامج التي تواكب المستجدات العالمية الحديثة ومراعاة الحفاظ على تراث الأمة الأصيلة بقيمه وعاداته وتقاليده.

وأضاف الفارس في افتتاح معرض الفرص الدراسية والدراسات العليا المقام في مسرح عبدالله الجابر بالشويخ، الأحد الماضي والمستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، أن الاهتمام بالطالب جاء لإيجاد مواطن صالح قادر على خدمة الكويت وترسيخ القيم الفاضلة لدى الطلبة وتحصينهم من التأثر بكل ما هو دخيل على المجتمع، في الزمن الذي نشهد فيه انفتاحا غير مسبوق على العالم وتطورا هائلا في وسائل التواصل والاتصال.

وتوجه الفارس بالحديث للطلبة الفائقين من خريجي الثانوية والذي تزامن مع معرض الفرص الدراسية قائلا: لا شك أن تواجدكم على منصة التكريم لم يكن مصادفة بل هو نتيجة طبيعية لما بذلتم من جهود تضافرت مع الجهود بين المدرسة والأسرة التي كان لها الفضل الكبير في توفير البيئة التربوية المناسبة، ليأتي دور المعلم المؤهل لتقديم العلم والمعرفة ويشجعكم ويبث روح الحماس فيكم لتكونوا شعلة تضيء سماء الكويت بطموحكم وتطلعاتكم للتفوق والتميز، ويقودكم نحو مستقبل واعد بالنجاحات والامتيازات.

أنشطة تحث على الإبداع

وأوضح الفارس أن التعليم الحديث لم يعد متوقفا على تقديم المعلومات والمعرفة بجانبها الأكاديمي فحسب، بل بات يشمل العديد من الأنشطة التي تبرز المواهب وتحثها على الإبداع، ويفتح أبوابا كثيرة ومتنوعة للانطلاق نحو التميز، لافتا إلى أن الطلبة المكرمين قد قدموا الكويت كبلد ترفرف رايته في كثير من المحافل الدولية والإقليمية.

وقال الفارس لأولياء أمور المتفوقين: «الآن تحصدون ثمار جهودكم، وترون البذرة التي زرعتموها في ثرى الكويت، فقد أصبحت نجوما تتلألأ في سمائها، فهنيئا لكم بأبنائكم الذين سيكونون - بما يمتلكون من قيم أصيلة وقدرة على التفوق- عونا للكويت وسواعد ترفع رايتها خفاقة وتحقق لهذا الوطن الإنجازات».

الدعم المادي والمعنوي

وأشار الفارس إلى أن الكويت تفخر بمؤسسات المجتمع التي تساهم في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية ولا تدخر جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي، لتكون مؤسسات الدولة شريكة في مسيرة البناء والتنمية، متوجها بالشكر لأسرة بنك الكويت الوطني لاعتياده على تكريم الفائقين ورعاية معرض الفرص الدراسية، داعيا الجميع إلى رفع أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين، لما يوليانه من سياسة حكيمة وتوجهات رشيدة تجلت في الدعوة إلى الاستثمار في الإنسان كونه الاستثمار الأمثل لمستقبل الوطن.

البيئة المناسبة للتحصيل

من جانبه، بارك مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري للطلبة المتفوقين والطلبة الحائزين على جوائز في المسابقات الدولية، بالإضافة إلى الطلبة حديثي التخرج من المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة الاجتهاد في التحصيل العلمي، ومؤكدا أن أولياء أمورهم ساهموا بدور كبير في نجاحهم عن طريق التشجيع وتهيئة البيئة المناسبة لهذا التحصيل، متمنيا المستقبل الباهر للطلبة سواء كطلبة في جامعة الكويت أو في البعثات الخاصة استكمالا لدراستهم الجامعية.

وأكد الأنصاري أن الجامعة قد بادرت بإقامة معرض الفرص الدراسية على هامش حفل التكريم، بمشاركة ما يزيد على 30 مؤسسة متنوعة بما فيها كليات جامعة الكويت الحديثة كالصحة العامة، والكليات الخاصة والهيئات، ليتعرف الطالب على الجهات المتاحة أمامه، ونهدف بذلك الى تعريف الطلبة بشروط القبول والوثائق المطلوبة للتقديم في الجهات المختلفة، كما يقومون بتقديم المشورة الأكاديمية لهم بما يتوافق مع طموحاتهم المستقبلية.

تقديم المساعدة للطلبة

من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة د.علي النامي إن معرض الفرص الدراسية الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة يدشن سنويا بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، بحيث نقدم خدمة لأبنائنا الطلاب والطالبات عن طريق جمع المراكز والجامعات الخاصة وجامعة الكويت وكليات التعليم التطبيقي وغيرها من الجهات لتقديم المساعدة للطلبة حتى يختاروا الجهة التي يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية فيها، وتتم الإجابة عن استفساراتهم، مشيرا إلى أن المعرض يستمر خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في مسرح عبدالله الجابر بالحرم الجامعي بالشويخ منذ الساعة 9 إلى 12 يوميا.

اتخاذ القرارات الصحيحة

من جانبه، قال مساعد عميد شؤون الطلبة د.ثقل العجمي: «تسعد جامعة الكويت بإقامة هذا المعرض، وفكرته تتلخص في جمع أكبر عدد من الكليات والجامعات والمؤسسات الحكومية حتى يكون لخريجي الثانوية الفرصة الكافية للتعرف على ما هو متاح لهم مما يساعدهم على اتخاذ القرار بناء على معلومات صحيحة من أصحاب الشأن، فمن خلال جولة بسيطة يمكن للطالب أن يحصل على كثير من المعلومات الأكيدة والدقيقة ومن ثم يكون القرار مبنيا على الأسس الصحيحة، متوجها بالشكر لبنك الكويت الوطني والجهات المشاركة في المعرض وعمادة شؤون الطلبة، آملا أن يوفق الطلبة المتفوقون».

المتفوقون يحملون راية العلم

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر عن سعادته وفخره بمشاركته في الحدث الخاص بتكريم الطلبة الفائقين ورعاية المعرض الخاص بهم، مبينا أنهم الفئة الواعدة من الشباب التي نعول عليها للمحافظة على مكانة الكويت ورفعتها في المستقبل، ومشددا على أن الأمر ليس بغريب على الكويت التي تفوق فيها العديد من الطلبة الفائقين من كل الجنسيات على مر الأجيال والذين استطاعوا حمل راية العلم وأصبحوا الآن قادة ومسؤولين في مناصب كثيرة.

وأكد الصقر أن رعاية بنك الكويت الوطني لهذا الحفل والمعرض تأتي لأهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التربوية المهمة لتشجيع الطلبة المتفوقين على تحقيق أهدافهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد، موضحا «نحن نكرمهم لتشجيعهم على مواصلة تفوقهم وجهدهم، فقد وصلوا بما بذلوه من جهود ومثابرة لتحقيق النجاح الباهر، فوجودهم في هذا التكريم يثبت قدرتهم على تحمل المسؤولية ويحث على التفاؤل بالمستقبل الواعد للبلاد».

وتوجه الصقر بالشكر للوزارة ممثلة بالدكتور محمد الفارس ووكيلها د.هيثم الأثري وجامعة الكويت وجميع العاملين فيها على جهودهم المبذولة للرقي بمستوى التعليم، كما شكر أولياء الأمور لبث روح المثابرة والاجتهاد في أبنائهم طوال العام الدراسي، مهنئا الطلبة الفائقين وداعيا الله أن يوفقهم لمواصلة مسيرة الجد والمثابرة لخدمة المجتمع.