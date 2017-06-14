آلاء خليفة

في أجواء اجتماعية ودية جمعت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لفيفا من أعضائها وأسرهم في غبقتها السنوية والتي نظمتها مساء أول من أمس في نادي الجامعة بالشويخ في أمسية رمضانية متميزة.

وفي البداية، ألقى عضو مجلس إدارة جمعية أعضاء هيئة التدريس د.شملان القناعي كلمة أكد فيها ان وزير التربية ووزير التعليم العالي ومدير الجامعة ورئيس الجمعية اعتذروا عن الحضور لارتباطهم باجتماع مفصلي يهم المؤسسة الأكاديمية، متحدثا عن قضية صرف المستحقات المالية عن الدوام الإضافي لأساتذة الجامعة، قائلا: الادارة الجامعية ليس لها عذر بتاتا بعد إقرار ميزانية جامعة الكويت من قبل مجلس الأمة، فالإضافي لا بد أن يصرف عن الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الماضي، مؤكدا ان الجمعية اتسمت علاقتها بالتهدئة مع الادارة الجامعية خلال المدة التي تولوا فيها ادارة الجمعية، مشيرا إلى أن المبالغ رصدت والكشوف أرسلت إلى البنك المركزي، وجار تنفيذ الصرف وآخر مهلة نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف القناعي: وان لم تصرف المستحقات فسنتخذ أول خطوة في سبيل التصعيد المناهض لهذه السياسة وأي تأخير ستكون مسؤولة عنه الإدارة الجامعية، معلنا ان الخطوة الاولى التي ستتخذها الجمعية هي تعطيل المحاضرات 10 دقائق في كل محاضرة، لافتا الى الكثير من الانتقادات التي وجهت للجمعية بسبب تأجيل الانتخابات والتي كانت مقررة في شهر يونيو الجاري إلى بداية شهر أكتوبر المقبل، ففترتنا انتهت في نهاية مايو الماضي ولكن جميع المؤشرات تبين لنا فشل هذه الانتخابات لأننا في شهر رمضان وسنكون على مشارف امتحانات الاختبارات النهائية للفصل الصيفي.

بدورها، قالت مقررة اللجنة الاجتماعية في الجمعية د.أمثال الحويلة نرحب بكم في رحاب المقر الجديد للجمعية في هذه الأمسية الرمضانية التي دأبت الجمعية على إقامتها سنويا على شرف أعضاء الهيئة التدريسية وأسرهم.

وأضافت الحويلة أن هذه الاحتفالية تعتبر الأخيرة في دورتنا الحالية ونتمنى حقيقة ان نكون قد أدينا الأمانة التي حملتموها لنا، مبينة أن العام النقابي الذي تولينا فيه إدارة الجمعية كان مشحون بأجواء سياسية متأزمة محليا وإقليميا ارتأينا فيه عدم التصعيد ومعالجة الأمور بروية وحكمة.