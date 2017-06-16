فاز عضو هيئة التدريس من قسم هندسة الحاسوب بكلية علوم وهندسة الحاسوب د.محمد عواد بجائزة أفضل باحث من الشباب للعام الأكاديمي 2016/2017، وتهدف جائزة أفضل باحث من الشباب إلى تحفيز الباحثين وتشجيعهم على المساهمة في إثراء البحث العلمي ودفع مسيرته وازدهاره، بالإضافة إلى التأكيد على دور جامعة الكويت في المساهمة في إثراء العلم وتشجيع العلماء، كما تهدف الجائزة إلى الارتقاء بالبحث العلمي وتسخيره لخدمة المجتمع.

وحاز عواد جوائز عدة آخرها جائزة التدريس المتميز في جامعة الكويت عام 2015، ولديه العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة والمصنفة عالميا. ويعتبر من الباحثين الرائدين في مجال الشبكات والاتصالات. وتهدف أبحاثه إلى تطوير الشبكات المعرفة برمجيا (السلكية واللاسلكية)، نظم الاتصالات ونظم المعلومات، كما يشرف على مشروع ممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقطاع الأبحاث في جامعة الكويت للبحث في تطوير شبكات الاتصال لتكون فعالة في استخدام الطاقة، كما يبحث المشروع تطوير شبكات الكهرباء والعدادات الذكية.