عبدالعزيز الفضلي

تلقت وزارة التربية كتابا من وزارة المالية تطلب من خلاله التكلفة المالية وبشكل مفصل لبدل سكن المعلمات الوافدات الذي أقره ديوان الخدمة المدنية وبأثر رجعي.

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان القطاع المالي للمرة الرابعة يطلب تعزيز الميزانية لصرف بدل السكن للمعلمات الوافدات والذي يقدر بـ 47 مليون دينار، مشيرة الى انه تم ارسال ما طلبته «المالية» وبانتظار تحويل المبلغ لميزانيتها تمهيدا لبدء اجراءات الصرف.

من جانب آخر، أوضح وكيل القطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار في تصريح لـ «الأنباء» انه لم يتسلم اي كشوفات خاصة بمكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في الوزارة من هيئات تعليمية وادارية من القطاع الاداري، مؤكدا انه في حال وصول الكشوفات فسيتم الصرف فورا للمستحقين دون تأخير.

واضاف بأنه تم تخصيص ما يقارب 58 مليون دينار مكافآت الأعمال الممتازة للعام الحالي جاهزة للصرف.

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