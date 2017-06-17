المنظومة التعليمية بمصر تشهد مرحلة جديدة وسرعة إنجاز الموافقات الأمنية القاهرة ـ هناء السيد

التعليم حق دستوري لكل مواطن، وضمان جودة التعليم لا يعد تسلطا على حق المواطن في التعليم لأن الشهادة الجامعية ليست شأنا خاصا لذا تحرص الكويت من خلال وزاره التربية والتعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي على حصول أبنائنا على شهادات جامعية ذات مستوى علمي عال يؤهلهم للتوظيف حسب احتياجات سوق العمل.

رئيس المكتب الثقافي في القاهرة د. أحمد رشيد المطيري تحدث في حوار لـ «الأنباء» حول دور المكتب في تسهيل الإجراءات لـ 20 ألف طالب وطالبة يدرسون في مصر، واستقباله وتوجيه الطلاب الجدد لاختيار ما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل مستقبلا في الكويت، والذي أكد على ان تواصل المكتب بوسائل مختلفة مع الطلاب لتسهيل وتسيير إجراءاتهم في الجامعات المصرية.

وقال المطيري ان الجامعات الحكومية المصرية معترف بها ومدرجة بوزارة التعليم العالي، اما الجامعات الخاصة فهناك عدد معترف بها وهناك تخصصات غير معترف فيها، وهنا دور الجهاز الوطني للاعتراف الأكاديمي وضمان الجودة برئاسة د. نورية العوضي للتأكد منها ونشر المعتمد عبر موقع وزارة التعليم العالي، فإلى تفاصيل اللقاء:

بداية، مع اقتراب موسم الاختبارات الجامعية لأبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات المصرية، كيف يتم التواصل بين الطلاب والمكتب؟

٭ نتواصل مع أبنائنا الطلاب بكل وسائل الاتصالات الحديثة، فالتكنولوجيا اختصار الوقت والجهد على الطلاب ووسائل التواصل مثل تويتر وانستغرام والايميل والواتساب سهلت عملة التواصل بين ابنائنا الدارسين في الجامعات المصرية والمكتب الثقافي.

ومن خلال رئيس المكتب والملحقة الثقافية د. مريم المذكور وموظفي المكتب يتم انجاز معاملات أبنائنا الطلاب وإرسالهم لهم عبر ايميلاتهم كما توجد وحدة المتابعة والخط الساخن 0020237607579/ 002023760370 بالإضافة للخطوط الداخلية والايميل [email protected] وموقع المكتب على تويتر kuwaitoffice­_ca @ بالإضافة إلى الفاكس وكل وسائل التواصل وبذلك وفرنا على الطالب الوقت والجهد للذهاب إلى المكتب الثقافي، خاصه الطلاب الدارسين بالجامعات في محافظات مصر المختلفة والتي تبعد عن القاهرة مسافات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم اعتماد 12 مندوبا تابعين للمكتب الثقافي لتسهيل التعامل مع الطلاب ويقوم المندوب بإنجاز معاملاتهم وتم تحديد الرسوم في الجامعات بالقاهرة بـ 150 جنيها، اما الجامعات التي تبعد عن القاهرة ساعتين او بثلاث ساعات فالرسوم 300 جنيه والجامعات التي تحتاج من المندوب المبيت فقد تم تحديد مبلغ 600 جنيه وفى حالة ثبوت تحصيل المندوب مبلغ اكثر مما تم تحديده يتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية، وبالفعل تم فصل اثنين من المندوبين كما تم تعيين منسقين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للتواصل مع الطلاب خاصة فترة الاختبارات، ولدينا بالمكتب الثقافي قاعة استقبال موضح بالاعلان الأوراق التي يتم انجازها.

هل تعترفون بالجامعات الخاصة المصرية؟

٭ الجامعات الحكومية المصرية جميعها معترف بها، ومدرجة بوزارة التعليم العالي، اما الجامعات الخاصة فهناك عدد معترف به وهناك تخصصات غير معترف بها.

ويقوم الجهاز الوطني للاعتراف الأكاديمي وضمان الجودة برئاسة د. نورية العوضي بجولات وزيارات للجامعات الخاصة للتأكد منها واعتمادها، وبعدها يتم ابلاغ المكتب الثقافي باعتمادها والاعتراف بها، ويتم ايضا نشر هذه الجامعات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي بالكويت.

هل توجهون الطلاب لبعض التخصصات او تقترحون عليهم ما يحتاجه سوق العمل الكويتي؟

٭ طلب العلم لا يقف عند الحصول على شهادة معينة فالعالم يزداد سرعة والعلم يتطور حولنا فما نتعلمه اليوم يصبح قديما غدا لذا عادة ما نقوم بتوجيه الطلاب الجدد بالجامعات التي بها تخصصات تحتاج اليها الكويت ونطالبهم بتطوير انفسهم لأن سوق العمل اليوم ليس كسوق العمل امس.

كما أن الحصول على الوظائف في السابق كان يتم بمجرد الحصول على المؤهل الدراسي فقط أما الآن فيتطلب بالإضافة إلى المؤهل اجتياز اختبارات ومقابلات الأمر الذي يستدعي من الخريجين تطوير أنفسهم وتوسيع اطلاعهم في تخصصاتهم العلمية، ونحن نتعامل معهم كأبنائنا نرشدهم للطريق الصحيح ونوجههم للأفضل، لذا نجد السعادة عند تخرجهم والتحاقهم بأسواق العمل التي تناسب دراستهم ليساهموا في نهضة وتنمية وطنهم الكويت.

كم عدد الطلاب الدارسين بالجامعات المصرية وعدد الخريجين هذا العام؟

٭ الطلاب الدارسون بالجامعات المصرية يتجاوز عددهم الـ 20 ألف طالب وطالبة وكذلك الطلاب «البدون» نقدم لهم خدماتنا من خلال كتب الترشيح والمصادقة عليها وغيرها من الأمور وكذلك حصول أبنائنا الدارسين على مخصصاتهم المالية والتي تبلغ 200 دينار عبر موقع الوزارة وتحديث بياناتهم «اون لاين».

وأقيم حفل التخرج السنوي للطلبة برعاية وحضور وزير التربية والتعليم د.محمد الفارس وسفير الكويت بالقاهرة محمد الذويخ ومندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية احمد البكر ورؤساء وعمداء واساتذة الجامعات المصرية وأولياء أمور الطلاب وبلغ عدد الخريجين ألف طالب وطالبة والاحتفال عادة سنوية يقوم بها المكتب الثقافي تكريما لأبنائنا الخريجين للتعبير عن فرحتنا بهم.

هل تعتقد ان الموافقات الأمنية للطلاب تعتبر أحد الملفات الشائكة؟

٭ لأول مرة بتاريخ المكتب الثقافي حصلنا على 800 موافقة أمنية مرة واحدة وجار الحصول على باقي الموافقات، لذا نتوجه بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ود. حسام الملاحي مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات، ود.هويدا والقائمين على شؤون ابنائنا الطلاب.

جدير بالذكر ان المنظومة التعليمية بمصر تشهد مرحلة جديدة، وقد قدمنا مقترحات وبالفعل تبنتها الوزارة وخلال الفترة القادمة سوف تشهد انهاء العديد من الموافقات الأمنية وتنتهى في وقت بسيط.

كيف يتم التواصل مع ابنائنا بالجامعات بالمحافظات البعيدة؟

٭ نتواصل معهم عبر جميع وسائل التواصل، وعبر المندوبين ونتابعهم، بالإضافة الى توفير اسعار خاصة في الفنادق ونعطيهم كتابا موثقا كما يوجد بالجامعات المرشدون الأكاديميون لإنهاء المعاملات خلال الايميلات، ويتم إرسال الأوراق مختومة عبر الايميل.

هل هناك عدد كبير من أبنائنا يدرسون في الاسكندرية؟

٭ لدينا عدد كبير من ابنائنا الطلاب الدارسين بجامعة الاسكندرية وجامعة «فاروس»، وتتم مراجعة المكتب بالاسكندرية، والآن افتتحت جامعة دمنهور والتي كانت تابعة لجامعة الاسكندرية، وهي من الجامعات الحكومية المعترف بها، وعليها اقبال كبير من الطلبة، ولدينا عدد كبير من الطلاب بالاسكندرية، ويبذل المكتب قصارى جهده من أجل تقديم كل التيسيرات التي يحتاجها الطلبة، وتوفير كل سبل التعاون لهم.

هل لديكم توجه لتطوير المكتبة التابعة للمكتب الثقافي؟

٭ لدينا مكتبة بالملحقية الثقافية سيتم تحويلها مكتبة الكترونية لتسهيل على الطالب وهى ثرية جدا بها مؤلفات منذ اكثر من 70 عاما ويدخل الطالب من خلالها على رسائل الماجستير والدكتوراه وسيتم نشر الرابط الالكترونى لجميع الطلاب ونتوجه بالتقدير والشكر للمستشار الثقافي السابق د.فريح العنزي الذي قام بجمع رسائل الماجستير والدكتوراه التي قام بها ابناؤنا الدارسون بالجامعات المصرية تسهيلا على الطلاب الباحثين.

ماذا عن اتحاد الطلاب بمصر؟

٭ الاتحاد الوطني للطلاب بمصر من اقدم الاتحادات الطلابية وهناك تعاون معه، ونوجه لهم رسالة تقدير لما شهدناه من انتخابات ديموقراطية راقية خلال الفترة الماضية، ونجتمع مع اعضاء الاتحاد ونلتقي بهم، وتتم المناقشة حول مشاكلهم، وأي ملاحظات للاتحاد نناقشها ونتابعها، وأبوابنا مفتوحة لهم في أي وقت.