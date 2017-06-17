ثامر السليم

عقد مجلس جامعة الكويت اجتماعه التكميلي للاجتماع الاخير لمناقشة عدد من القضايا الاكاديمية والادارية التي تهم الجامعة، برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وحضور مدير الجامعة د.حسين الانصاري.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مجلس جامعة الكويت أعاد قسم هندسة الكمبيوتر الى كلية الهندسة والبترول كقسم علمي الى كلية الهندسة والبترول، مشيرة الى ان مجلس الجامعة ناقش ايضا عددا من القرارات الخاصة بالتنظيم الاداري للجامعة والتي من ابرزها الموافقة على الهيكل التنظيمي والاداري الجامعة وارساله لديوان الخدمة المدنية لاعتماده والمصادقة عليه.

وبينت المصادر أن المجلس وافق ايضا على ترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس في مختلف الاقسام العلمية وذلك بعد اعتماد الابحاث العلمية لهم.