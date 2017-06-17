عبدالعزيز الفضلي

ثمّن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد الدور الكبير الذي تقوم به الادارات المدرسية من تقديم انشطة تربوية وتراثية لابنائنا الطلبة في اطار التعاليم بديننا الاسلامي الحنيف مشيرا الى ان ذلك له اثر ايجابي في نفوس المتعلمين. جاء ذلك في تصريح ادلى به المقصيد للصحافيين خلال حضوره المهرجان الرمضاني الذي اقامته ثانوية بيان بمشاركة عدد من القيادات التربوية في جو ايماني اشتمل على العديد من البرامج التي قدمها مجموعة من الاطفال.

وقال المقصيد: شيء جميل ان يختتم العام الدراسي بفقرات ايمانية ادخلت البهجة والسرور في نفوس ابنائنا الطلبة، لافتا الى ان الوزارة لا تالو جهدا في دعم مثل هذه الانشطة الهادفة.

وذكر ان القطاع يعد خطة للانشطة الطلابية سيقوم بتنفيذها في بداية العام الدراسي المقبل بالتنسيق مع الادارات المدرسية وقطاع التعليم العام، متمنيا في الوقت نفسه اجازة صيفية ممتعة لابنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية والادارية.