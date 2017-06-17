أكدت جامعة الكويت ان الجوائز العلمية التي يحققها أساتذة الجامعة في الفعاليات الاقليمية والدولية تعكس مدى التطور الذي تم تحقيقه على مستوى الكوادر التعليمية المنتسبة لجامعة الكويت.

جاء ذلك في بيان للجامعة بمناسبة فوز أستاذ علم اللغة الحاسوبي بكلية الآداب د.صلاح الناجم بأفضل مشروع في فئة التعلم الإلكتروني على مستوى العالم ود.عبدالمجيد صفر بالمركز الثاني عالميا عن فئة العلوم الإلكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وأوضح البيان ان فوز د.الناجم بهذه الجائزة العالمية «المرموقة» باعتبار مشروعه أفضل مشروع في فئة التعلم الإلكتروني على مستوى العالم هو «اعتراف دولي يعزز مكانة الكويت ويبرز تطورها وتميزها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وذكر ان فوز الناجم جاء عبر ابتكار آلية متميزة لإدارة التعليم الإلكتروني المدمج مع تقنية الفصل الدراسي الافتراضي مع نظام متقدم للبث الحي المرئي والشراكة الإلكترونية بين المتلقين.

وأفاد بأن تقنية الفصل الدراسي الافتراضي التي ابتكرها للطلبة تسمح بالمشاركة والتفاعل الحي عبر الإنترنت في محاضرات الدكتور بجامعة الكويت وذلك باستخدام أي جهاز حاسوب مكتبي أو حاسوب لوحي أو جهاز هاتف ذكي.

واشار البيان الى ان لجنة التحكيم رأت في ذلك مبررات لاختيارها مشروع الدكتور الناجم الأفضل عالميا في مجال التعليم الالكتروني.

وهنأ مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري وفقا للبيان أستاذ علم اللغة الحاسوبي بكلية الآداب د.صلاح الناجم بمناسبة حصوله على الجائزة السنوية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في مجال التعليم الإلكتروني.

وأضاف البيان ان د.عبدالمجيد صفر حصل على جائزة في المركز الثاني عالميا عن فئة العلوم الإلكترونية عقب اختيار «المشروع المميز» للدكتور عن موقع «هيستونانو» وذلك بناء على ترشيح الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت.