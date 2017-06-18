الشرهان: برنامج التبادل الطلابي فرصة متميزة للطلبة لاكتساب تجارب جديدة

أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) عن إتمام برنامج التبادل الطلابي مع كلية رين لإدارة الأعمال في فرنسا بنجاح. حيث كانت الجامعة قد وقعت مذكرة تفاهم مع الكلية الفرنسية للسماح لطلبتهم بالانضمام إلى برنامج التبادل الطلابي.



وبناء عليه، التحق الطالبان فيلكس فواريه وأحمد مصطفى خلال الفصل الدراسي الثاني في كلية إدارة الأعمال، وتخصصا في كل من التسويق الدولي والتمويل. وتعد جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضوا مشاركا في برنامج التبادل الطلابي حيث يلتحق ما بين 15 و 20 طالبا بجامعة ميسوري- سانت لويس، أو جامعة جورج واشنطن أو جامعة فلوريدا الدولية في كل موسم دراسي صيفي.

وأكد نائب رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية د.صلاح الشرهان ان برنامج التبادل الطلابي فرصة متميزة للطلبة لاكتساب تجارب جديدة خارج نطاق بلادهم، وتوسيع آفاق تفكيرهم، وتطوير مهاراتهم في التواصل، والتكيف مع البيئات الجديدة.



وتحرص جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز أواصر التعاون وترسيخ العلاقات مع الجامعات العالمية العريقة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها لتتمكن من توفير مثل هذه الفرص لطلبتها.



مشيرا الى أننا في غاية السرور إذ أتيحت لنا فرصة بلورة هذا البرنامج مع كلية رين لإدارة الأعمال».

وللتعرف أكثر على تفاصيل هذا البرنامج، تم إجراء مقابلات مع الطالبين للتعرف على تجربتهما في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بشكل خاص وفي الكويت بالعموم.

كيف تعرفتما على برنامج التبادل؟

٭ من خلال كلية إدارة الأعمال التي ندرس فيها في مدينة رين بفرنسا. كان أمامنا العديد من الخيارات في مختلف أنحاء العالم، لكننا اخترنا الدراسة في الكويت.

ما أبرز ما أثار اهتمامكما بالكويت؟

٭ أحمد: أعتقد انه اندماج العمالة الأجنبية في الاقتصاد الكويتي.

٭ فيلكس: بالنسبة لي، لا شك انها الثقافة والعادات والتقاليد. إذ فوجئت حقا بالثقافة في الكويت. نظرا لأني من مجتمع غربي، لم أكن معتادا على أن أكون في دولة مسلمة.



كانت لدينا حرية الاختيار بين دبي، وقطر، والكويت. واخترت الكويت لأني أردت الانخراط مباشرة في العادات والتقاليد المحلية، وانتابني شعور بأن الطراز الغربي كان مهيمنا على دبي وقطر لدرجة أني لم أكن أشعر بأي فارق حقيقي في الثقافة.

كيف تقيمان تجربتكما في الجامعة؟

٭ أحمد: أناس رائعون. وبالتأكيد سأعاود القدوم إلى الكويت مرة أخرى. وتتميز جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالانفتاح تماما وساعدتنا كثيرا أثناء فترة إقامتنا هنا.

٭ فيلكس: كانت تجربة مدهشة. التقينا بالعديد من الأشخاص أثناء وجودنا بالجامعة، واكتشفنا ثقافات متنوعة كليا وأشخاصا من بلاد مختلفة. كانت تجربة ثرية جدا بالنسبة لشخص فرنسي في مقتبل عمره مثلي.

ما أفضل شيء مررتما به أثناء فترة دراستكما هنا؟

٭ أحمد: اكتشاف آفاق جديدة في التفكير.

٭ فيلكس: الثقافات العديدة المتنوعة، والأشخاص من الأصول المختلفة، والمعنويات وروح الحماس في الجامعة، وآفاق التفكير الجديدة. لقد كانت تجربتي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ثرية.

ما أكثر شيء أعجبكما في حرم جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الجامعي؟

٭ أحمد: الجو الجامعي الرائع.

٭ فيلكس: أعجبتني جميع المطاعم داخل المبنى، والمكتبة الأنيقة، كما كانت البيئة المحيطة أيضا مدهشة.

هل سترشحان هذا البرنامج للطلبة الآخرين؟ ولماذا سترشحانه؟

٭ أحمد: بالطبع سأرشحه فضلا عن أني سأكون سفيرا لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في فرنسا.

٭ فليكس: نحن أول سفراء من كلية رين إلى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وإنه لشرف لي أن أكون سفيرا لهذه الجامعة الجميلة. ويسعدنا إطلاع الناس على ما وجدناه من أمن في هذه الدولة الرائعة.