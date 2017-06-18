عبدالعزيز الفضلي
أعلن وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط د.خالد الرشيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن إيصال التيار الكهربائي لخمس مدارس في منطقة صباح الأحمد، مشيرا إلى أن قطاع المنشآت تسلم المدارس من «السكنية».
وأوضح الرشيد أن المدارس الخمس تضم اثنتين لرياض أطفال و3 مدارس للابتدائي إحداها للبنين واثنتان للبنات، لافتا إلى أن القطاع قام بتسليمها لقطاع التعليم العام بالتربية تمهيدا لإجراءات تجهيزها بالهيئات التعليمية والإدارية والمستلزمات التعليمية، متوقعا أن يتم افتتاحها منتصف العام الدراسي المقبل.
وأضاف د.الرشيد أنه أيضا تم الانتهاء من إنشاء وإنجاز مدرسة متوسطة للبنين في منطقة أشبيلية بالقطعة رقم 4، موضحا أنه سيتم افتتاحها في سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسي 2018/2017 لافتا إلى أن تكلفة إنشاء المدرسة بلغت 2 مليون و885 ألف دينار.