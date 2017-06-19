آلاء خليفة ـ تامر السليم



أعلنت الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان عن قبول 2799 طالبا في دول الابتعاث وكان النصيب الأكبر للولايات المتحدة الأميركية بعدد 1467 طالبا وطالبة ثم المملكة المتحدة بعدد 955 طالبا وطالبة.



ودعت السنان الطلبة المقبولين الى ضرورة استكمال بياناتهم بعد العيد في موقع الوزارة وذلك بأخذ مواعيد من خلال النظام.



كما دعت الطلاب والطالبات الى الالتزام بالحضور للوزارة وفقا للمواعيد المحددة لهم.



وفيما يلي الاسماء:



ابتسام حمود صباح الصباح ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

إبراهيم اشرف يوسف القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

إبراهيم ايمن إبراهيم الخشتي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

إبراهيم شاكر داود الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

إبراهيم عبدالعزيز محمد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

إبراهيم علي أحمد إبراهيم علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

إبراهيم فهد إبراهيم المياس ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

إبراهيم فهد عجيل الضفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

إبراهيم فهد مرزوق العدوان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

إبراهيم قيس إبراهيم القفيلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علاقات دولية

إبراهيم محمد عبدالله الدشتي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

إبراهيم محمد مطلق الخشمان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

إبراهيم مصطفى محمد مصطفى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

إبراهيم ناصر مساعد الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

إبراهيم ياسر إبراهيم المزروعي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة كهربائية

إبراهيم يعقوب يوسف حسين ـ المملكة المتحدة ـ علوم كمبيوتر

ابو بكر عبدالله علي الجمل ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

أحمد انس عبدالوهاب العثمان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

أحمد جواد جراغ الحداد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد علي سليمان السعيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ كيمياء حيوية

أحمد أسامة أحمد السنين ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

أحمد اسعد أحمد البنوان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

أحمد ايوب أحمد مير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة نظم المعلومات

أحمد بدر السعد المنيفي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد حسن حسين الجزاف ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد حمد محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

أحمد حمد معتوق الوائل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد خالد أحمد الكندري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أحمد خالد أحمد محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد صالح سالم الفودري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

أحمد صباح خالد العازمي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

أحمد صلاح علي الهزيم ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أحمد طارق أحمد العوض ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد طلال أحمد إبراهيم أحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

أحمد عارف جواد الرمضان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد عبدالعزيز مشاري العبيدان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

أحمد عبدالله عبد الهادي الحسيني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد عبد الوهاب خليفة بهمن ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أحمد عبدالرحمن سلطان الخلف ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أحمد عبدالمحسن سيف المدعج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

أحمد عمار محمد البلوشي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد فالح مسعد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد فايز أحمد الفودري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد فريد سعود العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

أحمد فلاح حمود العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد فهد عبيد العصيمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

أحمد محمد ثويني العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

أحمد محمد حاجية حسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

أحمد محمد خليف العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد محمد صبري البلوشي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

أحمد محمد عايد الذايدي ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

أحمد محمد مصطفى اسحق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

أحمد مضحى أحمد المضحى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد وليد عبدالله العيسى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

أحمد يوسف محمد الهاملي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

أحمد يوسف مصطفى عبدال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

ارشيد ايمن أحمد الصالح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

ارم سليمان بدر المطوع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

أسامة جواد عباس رضا ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أسامة عبدالله راشد الحقان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أسامة عيد نايف الشمري ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

اسحاق صباح عبد الرزاق القدومي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم النفس

إسراء إبراهيم عبدالله الخارجي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

إسراء سمير محمد علي عبدالرسول ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

إسراء علي حسن العوضي ـ جمهورية ايرلندا ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

اسرار علي حسن الشطي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

اسرار فيصل مجحم المطيري ـ استراليا ـ صيدلة

أسماء ياسر إبراهيم الشطي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

اسماعيل عادل اسماعيل اسماعيل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أفنان جاسم محمد علي حسن ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

البتول أحمد محمد الطباخ ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

البتول خالد علي المرهون ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

البدر أحمد محمد بوحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

الجازي عبدالله مجاهد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

الجازي عدنان فيصل حمادة ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

الجازي بدر حامد الدرباس ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

الجازي حامد فنيخر العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

الحسن علي أسد حسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

الحسين إبراهيم محمد نور الدين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

الحميدي عبدالله الحميدي الخالدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

الدانة حمد جابر الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم التغذية

الرتاج هاني عبدالمجيد الخنفر ـ المملكة المتحدة ـ تصميم داخلي

الرتاج مبارك صقر المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علاقات دولية

الرضا محمد عبدالله باقر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

الزين عبدالرحمن يوسف العبدالرزاق ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

الزينه رائد يوسف الوهيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

الشيخ جابر ناصر بدر الصباح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

ألطاف زيد محمد المسما ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

الغالية محمد جاسم السري ـ المملكة المتحدة ـ تصميم داخلي

المهند حسين محمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أماني مشاري خالد ابو قريص ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة التصميم والتصنيع

أنفال علي حسن محمد ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

أنفال علي سعد فرج ـ نيوزيلندا ـ علوم طب حيوي

اية فالح عرهان العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

ايلاف هيثم أحمد العوض ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

إيمان بدر محمد المطيري ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة بترول- جامعة الامارات

إيمان صالح عايض العجمي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

إيمان علي حسين فيروز ـ استراليا ـ طب بشري

إيمان فهد عبدالرحمن العوضي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

إيمان محمد فهد المنيع ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

إيمان مصطفى محمد مصطفى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ايمن عبدالله خالد العنجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

ايوب باسم يعقوب الشاهين ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

ايوب عبدالله حسن حسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

إبراهيم مطلق مهيل العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم التغذية

إسراء محمد خليل القلاف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

إيلاف سمير عطية العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

أبرار عبدالله محمد الحربي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

أثير محمد سعد العنزي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

أجوان سعود مطلق العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أجوان عادل محمد الزامل ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

أحمد وليد عبدالله الحسيني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

أحمد يوسف حبيب المناور ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد إبراهيم محمد الحبيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

أحمد أسامة بدر الصوله ـ كندا ـ طب اسنان

أحمد جابر محمد كمال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد جعفر يحيى السبع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

أحمد حسن علي كمال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد حسين حسن ملا يوسف ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أحمد حسين حمزة عباس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

أحمد حسين علي محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

أحمد حسين غلوم دكسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد حسين محمد الأربش ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد خالد أحمد حسين البلوشي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد خالد أحمد بن غيث ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أحمد خالد محمد العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

أحمد زيد مطلق المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد سالم غزلان العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد سعد محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

أحمد سليمان عباس الدوسري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد شبيب مجحم الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

أحمد شعيب محمد شعيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

أحمد شمس الدين محمد الكندري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

أحمد صالح جليدان السليماني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد عادل حبيب بهرامي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

أحمد عبدالعزيز علي الدويلة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد عبدالله عيسى الرجيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

أحمد عبدالرحمن عبدالصمد الخطيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

أحمد عبدالكريم سليمان الشراد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد عبدالله سلطان المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد عبدالله عيادة العنزي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

أحمد عبدالمطلب سيد أحمد الطبطبائي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

أحمد علي أحمد القبندي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد علي أحمد بوشهري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

أحمد علي أحمد حسين ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

أحمد علي أحمد راشد العبد الله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد غازي عنيزان الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

أحمد غانم أنور الغانم ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

أحمد فاضل عباس دشتي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد فرحان برد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

أحمد مبارك سعد العدواني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد مبارك سعد الميلس ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد مجبل بريز المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

أحمد محمد أحمد حسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد محمد سعود الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد محمد فاضل العطار ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

أحمد محمد فهد القشعان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد محمد ناهي الداغر ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أحمد محمد يعقوب الفودري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد محمود محمد حسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد مسعود عبدالله الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

أحمد مسفر فرحان الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد مصطفى محمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد ميثم عيسى علي ـ كندا ـ طب بشري

أحمد ناصر محمد معيوف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

أحمد نبيل حسين العمر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ فيزياء

أحمد هادي حزام الشليه ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أحمد هاني عبدالعزيز العبدالمحسن ـ كندا ـ هندسة كهربائية

أحمد وائل مشرف العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أحمد وليد أحمد المطر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

أحمد يعقوب يوسف مسلم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أحمد يوسف عبدالله المطر ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

أروى فوزي علي الرميح ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

أسامة بدر ناصر المطيري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

أسامة خالد عبد الكريم ملا عواد مبارك ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

أسامة زيد جلوي العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أسامة عدنان حسين الفيلكاوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

أسامة علي مساعد الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

أسامة محمد عنتر الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أسماء خالد عبدالرحمن العلي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

أسماء رياض عبدالحميد المسافر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

أسماء سالم غانم العنزي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أسماء عبدالعزيز عبدالرحمن الملحم ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

أسماء محمد فهد الزعبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بشري

أسيل أحمد عبدالله الربيع ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أسيل محمد حسين اكبر ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

أسيل محمد عبد المجيد العوضي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

أطياب عبدالله منصور الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أفراح سهيل حاجي عبد الهادي ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

أفنان اسماعيل محمد نور الدين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

أفنان بدر حسين الأنصاري ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ العمارة الداخلية والتصميم

أفنان بدر رجب المعيوف ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة مدنية

أفنان عبدالله ناصر الدعيجانى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

ألماس حسين علي البهبهاني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أماني صلاح عبدالرزاق الهاجري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

أماني عبد اللطيف محمد الحمادي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

أمل خالد صالح القفاص ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ لغه الانجليزيه - طرق تدريس

أمل علي حسن المعيلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

أمل محمد طلق العتيبي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

أمينة جمال يوسف العمر ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

أمينة ناصر محمد التميمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تجارة دولية

أنس عبدالحكيم أحمد العبيد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

أنس فالح مبارك العويهان العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

أنس محمد أحمد السويلم ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

أنفال أسامة جاسم الأستاذ ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

أنوار علي يونس مظفر ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

أنوار فؤاد سعد محمد ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

أنور نجم كامل السراج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

أوراد عبدالحميد أحمد غضنفر ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

أيوب خالد أحمد القوماني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

أيوب محمد أحمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة نظم المعلومات

أحمد إبراهيم جعفر البيرمي ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

آسيا عادل قمبر الناصر ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

آلاء إبراهيم اكبر لاري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

آلاء حيدر عبد النبي الزقاح ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

آلاء عبدالعزيز عبدالله الحجي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

آلاء علي فؤاد المتروك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ إعلام

آلاء فهد حاكم المهيني الشمري ـ كندا ـ طب بشري

آلاء لافي مصحب الضفيري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

آلاء محمد فرحان مبارك ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

آمار أنور علي البلوشي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

آمنة جابر عباس عبدالله ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

آمنة حمدي محمد المطيري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

آمنة فهد ناصر الحتيته المطيري ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ العمارة الداخلية والتصميم

آمنة فيصل خلف العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

آمنة مصطفى أحمد قاسم ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

آمنة نبيل سلطان أحمد بوفتين ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

آيه هاني محمد القلاف ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

آيه أحمد عبدالله المصيليخ ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

آيه اسحق غلام باقري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

آيه اسماعيل سليمان خواجه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

آيه جعفر موسى صالح ـ كندا ـ صيدلة

آيه صباح مبارك الحسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

آيه عبد الكريم تقي محمد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

باسل سلطان سليمان العامر ـ جمهورية ايرلندا ـ ادارة نظم المعلومات

باسل صالح محمد الحبيب ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

باسل صياح خالد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

باسل عبدالعزيز سليمان المطوع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

باسل مخلد صغير العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

بتول أحمد صالح الحرز ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

بتول حامد حبيب صادق ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

بتول شاكر محمود إبراهيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

بتول هاني غلوم علي ـ استراليا ـ طب بشري

بحور توفيق محمد المطوع ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

بداح عبدالله بداح الهاجري ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

بدر محمد بدر العيار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

بدر أحمد عبد الهادي محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

بدر أحمد فلاح الهلفي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

بدر أحمد يوسف الشطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

بدر أنور خليل سميط ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

بدر جمال بدر المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بدر خالد انور العوضي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

بدر خالد جاسم الدوسري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

بدر خالد خلف الخلفان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

بدر خالد شخير المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

بدر خالد عيسى المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بدر خالد لافي المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

بدر سامي محمد العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

بدر سامي عبد الرسول الخياط ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

بدر سعد مسعد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

بدر سعود هجاج الدوسري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

بدر سلمان متعب المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

بدر صالح نعيم العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

بدر ظافر إبراهيم الهلال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

بدر عادل عبدالعزيز النصار ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

بدر عامر عبدالله هلال المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بدر عبد الجادر بدر كرم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الاحياء

بدر عبدالله عبد اللطيف الراشد ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

بدر عبدالله عناد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

بدر عبدالله محمد الحداد ـ استراليا ـ طب بشري

بدر عبدالرزاق حامد العلاطي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بدر فلاح مفلح الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بدر فهد بدر الشايجي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

بدر فؤاد نصف العصفور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

بدر لافي محمد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

بدر محفوظ محمد حسن الشواف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

بدر محمد إبراهيم العبيدلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

بدر محمد صباح الشمالي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

بدر محمد عثمان العميري ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ دراسات الترجمة - جامعة الامارات

بدر مدعث لفتة الضفيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بدر مسلم محمد العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

بدر ناصر عبدالرحمن الناصر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

بدر ناصر عبدالعزيز الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

بدر ناصر مساعد المبيلش ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

بدر هايف بدران الدوسري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

بدر يوسف جاسم الفوزان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

بدرية إبراهيم يعقوب اللوغاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم الوراثه

بدور رائد عبدالله علي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

بدور فيصل فايز سيف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم النفس

بدور قاسم جعفر المسري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

بدور محمد يوسف الحسن ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

براك جابر لفتة الشمري ـ المملكة المتحدة ـ الجيولوجيا

براك ناصر فهد العبيد ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

بسمه أحمد خليفة العبدالجليل ـ المملكة المتحدة ـ علم النفس

بسمه عبدالوهاب حسين شيشتر ـ المملكة المتحدة ـ تصميم داخلي

بشار صالح أحمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الجيولوجيا

بشار ناصر ظاهر الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

بشار ناصر غلوم حسين كرماني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بشاير نواف زايد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

بشاير يوسف محمد الجسمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الاحياء

بلال محمد بلال فرج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

بندر جابر هنداس السعيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بندر حمد فهد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بندر سعود شتحان الظفيري ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

بندر سعود عويد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

بندر سعود مساعد الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

بندر عامر كامل الظفيري ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

بندر عبدالرحمن عليان الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

بندر عبدالله الشنيفي الماجدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

بندر علي سالم حبروت ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

بندر محمد بندر القحطاني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

بندر منصور خليفة الضفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

بيبي صباح محمد الشيرازي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

بيبي وائل عبدالمحسن الرشيد البدر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

ترف سليمان عبدالله الفلاجي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

تركي حامد حايف السويط الضفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

تركي حامد محيل الصلال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة نظم المعلومات

تركي سلطان غالي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

تركي عوض شبرم الضفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

تركي فهد علي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

تركي فيصل غنيم السعيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

تركي محارب سعود الظفيري ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

تركي محمد الهيلم الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

تركي محمد نافل الحربي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

تركي منصور تركي العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

تركي عبدالله رسمان مبارك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

تركي محسن صاطي العارضي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

تركي خالد راشد السالم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

تركي سعيد غانم الميع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

تركي فهد مبارك المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

تركي فواز صاهود العنزي ـ الجمهورية الفرنسية ـ لغة فرنسية و ادابها

تركي فيصل نايف الفليج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بشري

تركي محمد مهلي الدرعه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

تركي موسى تركي المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

تسنيم عبدالحميد عبد الرضا اشكناني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

ثامر بدر عوض العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

ثامر جاسم عبدالله العبد الغني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ثامر سعود علي السبيعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

ثامر طلال غريب المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

ثاني جابر هنداس السعيدي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

ثريا علي عبيد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

ثنيان خالد عثمان المسيليم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

ثنيان غانم صالح الحسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

ثويني محمد ثويني العازمي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

جابر فالح مبارك العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

جار الله راضي سليم صالح العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

جاسر عبد السلام جاسر العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

جاسم خالد جاسم المزيدي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

جاسم جمال أحمد الحرمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

جاسم خالد إبراهيم الارملي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تجارة دولية

جاسم رجا ضاحي ساير ـ جمهورية ايرلندا ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

جاسم سليمان حجي الغيث ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

جاسم عادل جاسم الزيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

جاسم عبدالله جاسم العبد الله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

جاسم عبدالعزيز محمد بن ناصر ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

جاسم علي جاسم الشيبة ـ كندا ـ هندسة صناعية

جاسم ماهر عباس جمعة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

جاسم محمد جاسم بورحمة ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

جاسم محمد عبد الرضا داود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

جاسم محمد عبدالله عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

جاسم محمد علي جعفر الكندري ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

جاسم محمد فلاح سعدون ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

جاسم محمد مهنا الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

جاسم محمد يوسف الخليل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

جاسم مروان عبدالرحمن القصار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

جراح عوض شقير دليل عوض المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

جراح فيصل عبدالرحمن البيدان ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

جراح محمد أحمد العلي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

جراح محمود دخيل الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

جراح موسى علي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

جريان مرزوق جريان العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

جعفر علاء الدين ميرزا السليمي ـ جمهورية ايرلندا ـ ادارة نظم المعلومات

جمانة أحمد حسن بوعباس ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

جمانة عادل حسين البقصمي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

جمانة عبدالعزيز رياض عنتر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

جمانة محمد عباس مراد ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

جمانة ناصر طالب الأحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

جنا عادل إبراهيم اسحق التركيت ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

جنان أحمد محمد بهزاد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

جنان سلمان حسين محمد ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

جنان محمد بلال عبدالله ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

جنى أحمد حسين الشطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

جنى أحمد محمد الفهيد ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

جنى أنور محمد علي ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

جنى بدر ناصر الصراف ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

جنى عادل خليل جراغ ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

جنى عبدالرحمن فرج العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

جواهر حسين عيسى جوهر حيات ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

جود عبدالعزيز سعود الغربللي ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

جود سعود عبدالعزيز الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

جورى أحمد مناور المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حامد إبراهيم منصور الخليفي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حامد خالد حامد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حامد ماجد عبيد الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

حبارى فرحان حمد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حجاب فهد حجاب المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حسن أحمد محمد العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حسن بدر عبدالرحمن الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

حسن جاسم محمد صادق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حسن راشد جاسم الاستاد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

حسن صلاح محمد الحرز ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حسن عادل عبدالرسول الصراف ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حسن عادل محمد كمال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حسن عادل مهنا الحربي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حسن عبد اللطيف عيسى القعود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حسن عبدالله سالم الكندري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حسن عصام حسن العبدالله ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

حسن علي حبيب اسيرى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حسن علي محمد حاجية ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حسن علي حاجي عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حسن علي عيسى الصفار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

حسن فؤاد محمد مسري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

حسن ماجد حجي الفرحان ـ كندا ـ طب بشري

حسن محمد علي بوحمد ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

حسن محمود محمد بهبهاني ـ المملكة المتحدة ـ علوم كمبيوتر

حسن مصطفى عبدالرسول الأربش ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حسن منصور مسفر العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حسين طارق علي مدوه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حسين إبراهيم ابل الشطي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حسين أحمد عبدالله المحفوظ ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

حسين أحمد جعفر غلوم جعفر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حسين بدر حسين السميط ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

حسين جاسم هلال الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حسين جمال محمد الجامع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

حسين حامد حسن الفضلي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حسين حسام حبيب الصائغ ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

حسين خالد علي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حسين رائد حسين مبارك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

حسين سامي حسن البلوشي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

حسين طارق حميد الخياط ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

حسين عباس فتح الله أسد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حسين عبد الرزاق سند الشمري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

حسين عبد الرضا محمد المهنا ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

حسين عبدالعزيز عباس جريدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ مشاريع صغيرة

حسين عبدالله حسين ناصر سفر العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حسين عبدالله عبد النبي عبدالله ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

حسين عبدالله أحمد معرفي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حسين عصام اسماعيل البلوشي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

حسين علي أحمد حسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

حسين علي حسين أتش ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ التغذية العلاجية والحميات - جامعة الشارقة

حسين علي حسين تقى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حسين علي عبدالله نعمة ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حسين علي فهد العازمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حسين علي حاتم الصايغ ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

حسين علي حسين البغلي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حسين علي حسين الحميدي المطيري ـ المملكة المتحدة ـ علم النفس

حسين علي حسين الشهاب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حسين علي فلاح سعدون ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حسين علي محمد البشر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حسين مبارك حسين العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حسين محمد جاسم حسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حسين محمد حسين المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

حسين محمد حسين دشتى ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

حسين محمد عبد الرضا بوحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حسين محمد علي العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

حسين محمود حسن البلوشي ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

حسين مصطفى حسين الشهاب ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حسين نادر إبراهيم بورمانه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حسين هاني حسين المتروك ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

حسين هاني عبدالله الصراف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حسين هاني مهنا الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حسين هشام حسين قبازرد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حسين يحيی ناصر صادق ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حسين يوسف شهاب مهدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ لغويات

حصة سالم مهوس السعيدي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حصة سليمان صالح البطي ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

حصة يوسف محمد الكندري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حلوان حقان فهد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حليمة محمد أحمد خليل ـ المملكة المتحدة ـ تصميم داخلي

حماد راشد فالح العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمد عبدالرحمن مصطفى الجديمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

حمد فضالة عبدالله الديين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

حمد يوسف اسماعيل سالم اسماعيل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حمد إبراهيم حسين العود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حمد أحمد عبد الكريم الزنكوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

حمد انور جمعة محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

حمد باسل إبراهيم المطوع ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

حمد تاجر قصاب العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حمد جاسم محمد رضا ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حمد حجي مشوح المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حمد حسام غالى الخصيلي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حمد حمود عيادة العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

حمد خالد الحميدي الجميلي الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حمد خالد حمود الشمري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمد خالد عبدالله الحسينان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

حمد خالد محمد الصقعبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمد خالد محمد سكين الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الاحياء

حمد خالد يوسف الشمالي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حمد راكان كاظم البلام ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

حمد رضا عويد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حمد زبن حمد الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حمد زيد حمدان الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

حمد صالح سليمان الخرجي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حمد صلاح عبد الكريم الرمضان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

حمد طارق علي الروغاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حمد عادل حمد الصقعبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

حمد عادل فرج القفيدي العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

حمد عبدالله محمد السليمان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حمد عبد الناصر حسين الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حمد عبدالناصر علي خريبط ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

حمد علي الحميدي العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمد علي عيسى القطان ـ استراليا ـ هندسة معمارية

حمد فالح سالم العويهان العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حمد فيصل حمد المدعج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

حمد قحطان زايد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حمد مبارك سعد بن خضير المطيري ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

حمد مبارك عايض الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم كمبيوتر

حمد مبارك مناور الصليلي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمد مجبل عجيل عرادة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حمد محمد علي المري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

حمد محمد شبيب الهرف ـ المملكة المتحدة ـ علوم كمبيوتر

حمد محمد صادق سبتي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمد محمد مفلح العازمي ـ المملكة المتحدة ـ ادب ولغة انجليزية

حمد محمد هابس العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

حمد محمود محمد الدحيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

حمد مشاري عبدالله السنعوسي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حمد مشعل حمد الحماد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

حمد مفلح مبارك الوسمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حمد منصور طلق مشلش ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

حمد منصور عبدالرحمن السريع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

حمد منير عوض العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حمد ناجي محمد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حمد ناصر حمد الشبال ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمد نايف ذعار السعيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمد نجيب عبدالله بستكي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

حمد نواف عبيد الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حمد نواف محمود الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حمد وليد راشد المحارب الهين ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ التغذية العلاجية والحميات - جامعة الشارقة

حمد وليد محمد البشاره ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حمدان عبد الهادي محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

حمدة ناصر مهدي هادي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

حمزة عبدالعزيز محمد الحواج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

حمزة نزار جعفر ahmad ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حمود أحمد محمد بوحمدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

حمود طلال حمود الظفيري ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

حمود فلاح حمود سالم بوحديده ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمود ماجد حمود الدبوس ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمود أحمد حمود الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

حمود خالد أحمد الجطيلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

حمود خالد ناصر المنيع ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

حمود خليفة حمود العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حمود رويشد حسين العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

حمود عبدالله حمود الفرحان ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

حمود عجيل حمود العجيل ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

حمود فهيد علي العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمود فيصل عبد الوهاب الحمود العبدالوهاب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

حمود محمد زيد بو شيبة المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حميدي مطلق حميدي السند ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

حنان حميد جمعة العنزي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة مدنية

حنان عواد عطية الشمري ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

حنان ناصر شريد فالح شريد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

حنان ناصر ماجد الشماع ـ كندا ـ طب بشري

حنين محمد صالح البصيري ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

حنين مرتضى غلوم خاجه ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

حوراء إبراهيم يوسف الشيبة ـ كندا ـ هندسة مدنية

حوراء حمود مهدي طاهر ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

حوراء خالد عبدالله درويش ـ استراليا ـ هندسة كهربائية

حوراء عبدالله حسين العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

حوراء عبدالرضا عبدالغني المطوع ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

حوراء عدنان إبراهيم القطان ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

حوراء عمار حسن صفر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الاحياء

حياة اسعد عبد الجليل الزواوى ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

حيدر أسامة مصطفى الموسوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد بندر لهاب المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

خالد قصى حسين الزنكي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد وليد حمد الجيران ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خالد إبراهيم عبدالله الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

خالد أحمد عبدالعزيز الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد أحمد مريف الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

خالد انور مشعل الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

خالد أحمد عبدالله الراشد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

خالد أحمد عقيل عقيل ـ استراليا ـ هندسة معمارية

خالد أحمد مجبل المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد أحمد محمد المشاري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

خالد أحمد محمد أحمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد ثنيان سعود الثنيان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

خالد جاسم محمد الحماد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد جعفر صادق القلاف ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

خالد حسن عبدالله محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد حسين علي غريب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

خالد سعد خالد العذاب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد سعدون منصور الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد سعيد راشد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

خالد سلطان جاعد الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

خالد سلطان خالد المطيري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

خالد سليمان أحمد الغيث ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

خالد شريد محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد صلاح الدين مضر الأيوبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

خالد طارق شاهين الشملان ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

خالد عادل اكبر السنافى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد عادل نهابه حمادة ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

خالد عايد خلف الشلاحي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

خالد عبدالرحمن خلف العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خالد عبدالرحمن مرزوق قرينيس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

خالد عبدالله خالد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد عبد الهادي صلال القاشوط ـ المملكة المتحدة ـ تسويق

خالد عصام مصطفى عبدالغفور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد عمر مبارك الضويحي ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

خالد عيسى أحمد العبيدلي ـ كندا ـ هندسة مدنية

خالد غانم أحمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد غلفيص ناجع العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

خالد فايز عيد الذياب العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خالد فضل علي الحوطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خالد فهد إبراهيم علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد فهد حميدي الشمري ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

خالد فهد محمد العازمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

خالد فيصل خالد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

خالد فيصل عوض الموعد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

خالد مبارك خالد العازمي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

خالد مبارك خالد المزعل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خالد مبارك عبدالله الذروه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

خالد محمد جاسم القشطي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

خالد محمد حمد الهاجري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

خالد محمد خالد ثامر العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

خالد محمد دغيم الدغيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خالد محمد عبد الخالق الفرج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

خالد محمد هلال السبيعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خالد مساعد خالد المشعل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

خالد مسرح عماش المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

خالد مطلق خالد الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

خالد مطلق غازي العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

خالد مطلق محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

خالد ناصر شباب المويزري ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

خالد نايف منور المطيري ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

خالد نصار محمد العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

خالد نهار خليفة الصليلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد هادي راشد ناصر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد هزاع نهار العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

خالد هشام علي الملا الجفيرى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد وليد خالد البريكان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خالد وليد خالد الصانع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خالد وليد خالد المطوع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خالد وليد عبدالعزيز المنيع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة نظم المعلومات

خالد وليد محمد الربيع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

خالد يوسف محمد الفيلكاوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

خديجة حافظ عبد النبي المطوع ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

خديجة سالم مبارك العمران ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

خلود عايد أحمد الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

خليفة مرزوق خليفة الخليفة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

خليفة حسن سلمان إبراهيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

خليفة سعد مرزوق العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

خليفة سليمان زيد السليطين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

خليفة علي حمود المطيري ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

خليفة لافي عقلا الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم النفس

خليفة ناصر بدر الخليفة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

خولة هشام محمد جحيل ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

خوله علي سالم راشد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

خيريه حسن عبدالجليل بهمن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ إعلام

دارين طارق صالح التويم ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

داليا هشام عيسى الياسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

دانة إبراهيم عباس قلى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

دانة أحمد حسن عبدالله ـ كندا ـ طب بشري

دانة أحمد يوسف الخشان ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

دانة أحمد محمد الدعي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

دانة بدر عوض العنزي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

دانة جاسم علي أحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

دانة جاسم محمد ابوالقاسم محمود عبدالرسول ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

دانة جمال عبدالوهاب السميط ـ المملكة المتحدة ـ ادب ولغة انجليزية

دانة حامد محمد الناصر ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ العمارة الداخلية والتصميم

دانة خليفة محمد أحمد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

دانة راشد محمد الحربي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

دانة رائد أحمد البناي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

دانة رائد عبد اللطيف الديولي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

دانة رياض محمد المطوع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

دانة طارق أحمد العبد الهادي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ التصوير التشخيصي الطبي - جامعة الشارقة

دانة عادل حمد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

دانة عادل عبدالله جمال ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

دانة عبدالرحمن حمود المعييف ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

دانة علي فهد الغنام ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

دانة فريح عوض الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

دانة فوزان عبد العال الفوزان ـ كندا ـ هندسة صناعية

دانة فيصل محمود الغضوري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

دانة مجيد عبدالله بوحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

دانة ناصر أحمد الخطيب ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

دانة نواف سالم الحبيل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم الوراثه

دانة وليد جار الله الحبيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

داوود فيصل نايف خالد المخلد ـ استراليا ـ طب بشري

دعيج خليفة دعيج القلاف ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة التصميم والتصنيع

دعيج أسامة عبدالرحيم الدعيج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

دعيج خالد مصطفى الزيد ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

دلال أحمد عبدالله الفارس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

دلال حسن خليل المنصوري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

دلال حسين شريدة الشريدة ـ استراليا ـ طب بشري

دلال خالد حنون السلطان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

دلال داود سليمان اللهو ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

دلال زايد سالم الزايد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

دلال سرحان خلف المساعيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

دلال سليمان عبدالرحمن البكر ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

دلال طلال محمد الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

دلال علي مشاري الهولي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

دلال فهد هاني التقى ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

دلال فؤاد جواد أبوالحسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

دلال محمد أحمد الرمح ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

دلال محمود كاظم باقر محمد ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ صيدلة

دلال مفرح سعود الحربي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

دلال يعقوب جعفر جعفر ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

دلال يوسف عبدالعزيز الشطي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

دلال يوسف محمد الحاضر ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

دنيا حميد محمد رمضان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

دنيا فوزي إبراهيم الصائغ ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

دنيا وليد خليل الجاركي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة كيميائية

دويحان أحمد دويحان الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

ديما مشعل سعدون المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

ديمه صلاح عبد الوهاب التركيت ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم النفس

ديمه علي فهد الغنام ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

ديمه محمد شريدة الشريدة ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

ديمه يوسف علي العبيد ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

دينا جمال عبد الكريم الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ أداب / لغة إنجليزية

ذياب محمد ذياب العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

راجح عبدالله راجح البوص ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

راجح عمير سعد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

رازن بدر عيد السويحل ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

راشد أحمد محمد راشد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

راشد اسحاق محمد عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

راشد الحميدي محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

راشد حسن علي اليعقوب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

راشد حمد عشوي الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

راشد خالد راشد بن شبعان الهاجري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

راشد سالم راشد النويعم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

راشد سلطان حمد الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

راشد طلال راشد الصنيدح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

راشد عبدالعزيز راشد المعصب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

راشد عبدالله راشد عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

راشد عبدالرحمن داخل الفضلي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

راشد علي فهد المري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

راشد كمال راشد المعوشرجي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

راشد محمد عبدالله محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

راشد ناصر حميد الحلاق ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

راكان حفيظ شافي العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

راكان خلف راكان العنزي ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

راكان فلاح زعل الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

راكان هايف هادي الحويله ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

رانوفا مشاري ثنيان المشاري ـ استراليا ـ هندسة مدنية

رائد بدر عيد البحيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

رائد عادل سعد العتيبي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

ربيع مجبل رشيد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

رتاج أحمد حبيب الإبراهيم ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

رتاج ثابت إبراهيم الهارون ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

رتاج جاسم محمد بورباع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

رتاج طلال عبد المحسن الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

رزان حسن عبدالرحمن الحيدر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

رزان حسين رجب علي رجب ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة كهربائية

رزان حمد عبدالله الملا ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة معمارية

رزان عبد اللطيف مبارك الوزان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

رشيد محمد رشيد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

رغد سعد عبدالله العسعوسي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

رغد طارق ناصر الروضان ـ استراليا ـ طب بشري

رغد عبد الرزاق مهدي القلاف ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

رغد عبدالله ضاوي العتيبي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة معمارية

رغداء علي أحمد عبدالله ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

رقية مهدي محمود عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علاقات دولية

رقية يحيى محمد المتروك ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة مدنية

رقية اسعد رميح الرميح ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

رقية أحمد فهد الجسار ـ المملكة المتحدة ـ رياضيات

ركان يعقوب عبدالله القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

رناف طلال مشاري المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

رهف أسامة محمد العبيدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

رهف جريد دريميح المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

رهف راكان نايف العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

رهف عادل علي المسيلم ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

رهف محمد سالم الحبيل ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

رهف يوسف خليل العوضي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

رهف يوسف محمد العمر ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

رواء عادل إبراهيم المعجل ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

روان سلطان محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

روان كاظم عيسى ميرزا ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

روان جعفر عبدالله عبدالعزيز ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

روان خالد طارق الحيدر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

روان خالد فهد العصيمي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ صيدلة

روان رياض منصور الصقلاوي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

روان عبدالله ماجد الشماع ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

روان عيسى عبد القادر علي ـ كندا ـ طب اسنان

روان فيصل عباس أحمد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

روان وليد خالد إبراهيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

روان وليد عبدالمحسن الوهيب ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

روان وليد فريج السليماني ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

روان ياتى بخيت سلطان البخيت ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة معمارية

ريان أنور رضا الإبراهيم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

ريان حميد غلوم محمد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

ريان متعب خلف الشمري ـ المملكة المتحدة ـ علم النفس

ريان نايف سماوي الظفيري ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة مدنية

ريكان يوسف رمضان العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ريم بداح شليل المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

ريم خليفة فهد الخشتي ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

ريم سلامة عبدالله العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ التربية الخاصة / لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

ريم عبدالرحمن محمد الخليفي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ مشاريع صغيرة

ريم علي محمد البلوشي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ريم فلاح سندان المطيري ـ كندا ـ طب بشري

ريم فيصل حمزة القلاف ـ نيوزيلندا ـ صحة الفم

ريم مبارك سالمين مبارك سالمين ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

ريم محمود خلف محمود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

ريم منصور خليل القلاف ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

ريم وليد عبدالله الكندري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

ريما محمد عبدالحميد الصايغ ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

ريمان عبدالرحمن ناصر العبدالعالي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

زامل محمد زامل العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

زبن طلال زبن الهذال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

زبيدة مصطفى سيد اكرم سيد محمد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

زكيه عادل بدر البلام ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

زمان عبدالله محمود زمان ـ جمهورية ايرلندا ـ التغذية البشرية

زهراء بدر عبد الكريم عبدالله التركماني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

زهراء توفيق حسن بوعليان ـ استراليا ـ هندسة مدنية

زهراء سالم درويش حسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

زهراء عادل إبراهيم الشطي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

زهراء علي غلوم قاسم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

زهراء فهد عبدالرحمن الفودرى ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

زهراء فؤاد فاضل دشتى ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

زهراء مهند أحمد القلاف ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة كيميائية

زهرة أحمد صالح القلاف ـ استراليا ـ هندسة بيئية

زهرة فرج بلال المساعيد ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة معمارية

زهرة فيصل أحمد الرشيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

زياد فواز ناصر الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

زيد انور زيد الفضلي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

زيد حمد زيد البسيس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

زيد خالد عايض الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

زيد ضياء غالب ال رشيد ـ المملكة المتحدة ـ تصميم داخلي

زيد عبدالناصر يوسف الفليج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

زيد فارس ضيف الله المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

زيد مذرى عاصي مذرى ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

زينب إبراهيم جاسم قاسم ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

زينب أحمد عباس الصيرفي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ تصميم داخلي

زينب بدر ناصر مقوار ـ مالطا ـ طب بشري

زينب حافظ عبد النبي المطوع ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

زينب حسن سيد علي الموسوي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

زينب حسين جواد حسن ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

زينب حسين خالد دشتي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

زينب حسين فاضل الصائغ ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ صيدلة

زينب حمد عبدالعزيز غالب ـ المملكة المتحدة ـ علم النفس

زينب خليل علي الشمالي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

زينب طارق يعقوب القيسى ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

زينب عبد الكريم إبراهيم عبدالكريم القطان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

زينب عبدالعزيز علي الحداد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

زينب علي منصور الصفار ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

زينب علي حسين القلاف ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

زينب فاضل مصطفى صفر ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

زينب محمد حسن حسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الاحياء

زينب محمد عبد الواحد عبدالله ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

زينب مشعل عبدالحميد الموسى ـ مالطا ـ طب بشري

زينة فهد فواز الضامن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم النفس

زينه أحمد عبدالله معرفي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سارة محمد عبدالرحمن بوزبر ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

سارة أحمد محمد الفيلكاوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سارة انور عيدان الخليفة ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

سارة حمد حسين العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سارة حمد عبدالعزيز شموه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سارة خالد محمد الرويح ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

سارة شرحبيل محمد الصدر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سارة صلاح سعد القديري ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

سارة طارق عباس فيروز ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

سارة عادل مساعد المجرن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سارة عبدالله عيسى بخش ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة كيميائية

سارة غنام صلفيج الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ أداب / لغة إنجليزية

سارة فاضل عبدالله كنكونى ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

سارة فهد محمد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

سارة محبوب سالم مرزوق ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

سارة محمد حسين اكبر ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

سارة محمد علي الصراف ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

سارة محمد فالح الكدم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ فيزياء

سارة مشعل حسين الحداد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

سارة نجف محمد علي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سارة هشام ياسين عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

سالم أحمد خليفة الهيلع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

سالم بدر عوض الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

سالم حامد عبدالله العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سالم حسن محمد Aldousari ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سالم رائد سالم أحمد ادريس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سالم زيد أحمد السرحان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سالم سعود سالم العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سالم سليمان يوسف المنصور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سالم شجاع سالم العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سالم شجاع متعب العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سالم عادل محمد حسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سالم عثمان عبدالرحمن المحطب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سالم عناد غنيم جريشان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

سالم فارس عمير العازمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سالم مبارك شاطر طاهر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سالم محمد أحمد العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سالم محمد جمعان الدوسري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سالم محمد سالم العجمي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

سالم محمد مانع العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سالم مسفر سالم مهدي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سالم مطلق خميس السعيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سالم نزار سالم المضف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سالم هشام حسين الدوسري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

سالم هشام سالم الرومي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سالم هيثم رمضان محمد ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

سامي رسلان عجاج العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سبيكه عبدالعزيز سعود البالول ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ علم التغذية - جامعة الامارات

سدن حسين محمد غلوم ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

سدن خالد حسن جمعة ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

سدن ماجد سلطان الماجد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سعد الحميدي عباد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

سعد بلال سعد عبدالله ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

سعد خالد سعد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سعد زيد سعد الزعبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سعد صباح عبدالله الجندل ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سعد عادل مانع العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سعد عايض محمد الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

سعد عبدالله حسن الكندري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سعد علي عبيد الغربه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سعد عماد يوسف الشامري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سعد فلاح سعد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سعد لافي سعد الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

سعد محمد الحميدي العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سعد محمد خلف العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سعد محمد ناصر العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سعد مشعل جمعان الوسمي العازمي ـ كندا ـ هندسة مدنية

سعد ناصر سعيد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سعد ناصر منصور الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

سعد نايف سعد الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

سعد نواف سعد الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

سعد هادي سعد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سعد هذال نويجى المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سعود أحمد سعود الحسيني ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة مدنية

سعود جمال مهدي الشمري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

سعود خالد حسين العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سعود خالد سليمان الجطيلي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

سعود خالد عبدالله الحميضان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سعود خالد محيا المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سعود خالد نجيخان العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سعود خلف نايف المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سعود رديني سعود الطواله الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

سعود سالم صالح الغيص ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

سعود سعد مبارك المطيري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

سعود طلال مبارك مصلح المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سعود عايض مطلق العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سعود عبدالرحمن عبدالله مندنى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

سعود عبدالعزيز خلف العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

سعود عبدالكريم مطلق الدغيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سعود عبدالله اسماعيل الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سعود عبيد جزا الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سعود علي سلمان الهدهود ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سعود علي سالم الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

سعود علي محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سعود علي مرزوق المطيري ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

سعود عمر سعود الدويش ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سعود عيد محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سعود فالح سعد الحويله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

سعود فالح مبارك الحسيني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سعود فرحان ضعيان العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سعود فيصل راشد الفقعان ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سعود محمد سالم المسعود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سعود محمد راشد مرزوق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سعود معجب عبد اللطيف الدوسري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سعود نادر عبدالله العرادة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سعود ناهض راشد المسعودي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سعود نواف مجعد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سفيان فالح سعد العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

سلامة عبدالله سلامة السهلي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سلسبيل طالب عثمان المسيليم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سلسبيل متعب سعد الوليد ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

سلطان بدر مبارك الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علاقات دولية

سلطان تركي شباب المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سلطان خالد مبارك الضويحي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سلطان صقر مطر المطيري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

سلطان عبيد عبد المحسن الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سلطان فالح سلطان العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

سلطان فلاح سعد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سلطان محمد حمد ابداح الهاجري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سلطان محمد مزيد الحسيني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سلطان منيف بجاد العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سلطان نواف نهار المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سلطان يوسف أحمد البلوشي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

سلمان أحمد راشد الحقان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سلمان أحمد فرحان العنزي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

سلمان حسن حمود الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

سلمان خالد سلمان الهدهود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

سلمان خليفة سلمان الصباح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سلمان سالم شبيب العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سلمان سرور مانع الجرمان المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سلمان سعد عبدالله السعيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

سلمان طارق بدر عبد السلام ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

سلمان طالب جاسم المويل ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

سلمان عبدالرحمن عويض المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سلمان عبدالحكيم سلمان كريدي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

سلمان عماد عبدالحميد المسافر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سلمان عمار عبدالملك محمد عبدالملك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سلمان فريحان إبراهيم الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سلمان محمد ماجد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

سلمان ناصر فهد الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

سلمان نايف حسين العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سلمان يوسف أحمد البلوشي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

سلمان يوسف مصطفى حسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سليل طه عبد الهادي الفيلي ـ استراليا ـ هندسة بيئية

سليمان أحمد علي العسعوسي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم التغذية

سليمان انور عبدالرحمن البدر ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

سليمان أحمد عبدالرضا بن صفر ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

سليمان سمير محمد مبارك الحسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ مشاريع صغيرة

سليمان عادل سليمان عبد الرضا سليمان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سليمان عاصم عبدالرحمن السيد عمر ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ العمارة الداخلية والتصميم

سليمان محمد سلطان السلاحي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

سليمان محمد محسن العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

سليمان وليد سلطان عبدالله ـ جمهورية ايرلندا ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سنا مشعل سلطان السالم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

سندس سعد حمد الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

سيد حسين ميثم جابر سيد هاشم ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سيد حسين يوسف عبد النبي العلوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سيد حميد عدنان علي القلاف ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

سيد حيدر حسين جلال الحسيني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سيد عبدالله هاشم ناصر علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

سيد علي طالب سيد هاشم الطبطبائى ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

سيد علي رضا أحمد الطبطبائي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سيد علي ناصر البهبهاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

سيد علي يوسف سيد مهدي الرضوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

سيد محمد فاخر طاهر الزلزله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

سيسبان طامي عواد الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

سيف راشد فهيد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

سيماز طلال خالد عبد الجبار ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

شاهه طلال ناصر الروضان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

شاهه فوزي يوسف العميري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

شاهين جمال عيسى المذن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

شاهين حامد عبدالله صفر ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

شاهين سعيد محمد الشاهين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

شاهين سيف محمد البذالي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

شاهين مسير هلال الشمري ـ استراليا ـ هندسة مدنية

شدن عبدالله عبدالرزاق العصفور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

شريفة منذر إبراهيم الراشد ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

شريفة أحمد مساعد القطان ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

شريفة محمد عيدان عبد الرزاق ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شعيب جمال محمد الشعيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

شعيب ناصر شعيب المزيد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شعيب يوسف ايوب ملك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

شماء حسن إبراهيم القرينى ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

شملان صالح محمد العلي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شملان عبدالمحسن حمد ضيدان الشمري ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

شملان مبارك خليل السعيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

شهد أحمد إبراهيم العصفور ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ العلاج الطبيعي- جامعة الشارقة

شهد باسل جاسم العبيد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شهد راشد علي العسعوسي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

شهد عادل محمد العوضي ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

شهد علي صالح العنزي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة معمارية

شهد عماد صالح الملا ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شهد فلاح بشير المطيري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

شهد فيصل عبدالوهاب المطوع ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

شهد محمد جاسم الصانع ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

شهد محمد خالد مال الله ـ جمهورية ايرلندا ـ طب اسنان

شهد محمد فهد الوهيب ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ التصوير التشخيصي الطبي - جامعة الشارقة

شهد مساعد مهنا المهنا ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شهد مسعود عباس سالم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

شهد مهند أحمد الشاهين ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

شوق خالد سالم الفرج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

شوق صالح فالح المطوطح ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

شوق عادل عبدالله المسلم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

شوق عبدالله طالب الحمد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شوق يعقوب سلطان السلاحي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

شيخة مشعل عبدالله المسلم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بشري

شيخة أسامة علي الصدى ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

شيخة خالد راشد المليفي ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

شيخة خليفة سليمان العامر ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

شيخة ظاهر ظاهر السعد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

شيخة عادل سيد شهاب القلاف ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شيخة عبدالعزيز علي النجار ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة كهربائية

شيخة فواز خزيم الخزيم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شيخة محمد جاسم يوسف ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

شيخة محمد عبدالله المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

شيخة مزيد مجبل الصانع ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

شيخة مساعد صالح الشمري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

شيخة مصطفى ناصر التميمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

شيخة ناجي سعود الطخيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

شيخة ناصر مزعل نصار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

شيخة هاني محمد الملا ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

شيخة وليد علي القطامي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

شيماء أحمد حبيب الإبراهيم ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

شيماء أحمد فريان العنزي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

صالح بدر محمد الحمادي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

صالح عيسى زيد الصقعبي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

صالح أسامة صالح بوبشيت ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

صالح اسماعيل حسين العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

صالح بدر مصطفى الجديمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

صالح بدر صالح المزيني ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

صالح حامد ناصر الحامد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ مشاريع صغيرة

صالح رائد صالح الفودري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

صالح سالم صالح عبدالهادي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

صالح عبد الرضا حاجي محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

صالح عبد الكريم صالح الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

صالح عصام صالح يوسف صالح الصفي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

صالح علي صالح الشمري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

صالح فهد صالح المنصور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

صالح محمد صالح القلاف ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

صالح محمد عبد المجيد اللهو ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

صالح محمد عبد المحسن الربيعه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

صالح ناصر جدعان العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

صالح نايف عبدالمحسن الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

صالح يوسف عبدالرحمن السماعيل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

صالحه فيصل عبدالرسول التركي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

صبا خالد محمد الشلال ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

صبا سعود عبدالعزيز العبدالعزيز العبلاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

صبيحه مطلق يوسف الزايد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

صفيه محمد عطاالله سلمان ـ كندا ـ طب بشري

صقر بندر عبيد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة نظم المعلومات

صقر خالد صقر العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

صقر دحيم عبدالهادي الهاجري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

صقر سعود عوض العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

صقر سعود ناصر الشمري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

صلاح سامي مهدي الشمري ـ استراليا ـ طب بشري

صلاح عبدالعزيز ضيف الله الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

صوفيا جمال أحمد الدرويش ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة صناعية

ضاري خالد عبد السلام الغريب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

ضاري صفوق عبيد الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

ضاري محمد حبيب الهاجري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

ضاري انور حسين العنزي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

ضاري أسامة عبد الرضا العباسي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

ضاري حسن علي الزنكي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

ضاري راجح بخيت العصفور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

ضاري سعد عبدالله الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

ضاري عبدالله محمد طالب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

ضاري كردي ضاري المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

ضاري محمد سالم العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ضاري وائل أحمد الشطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

ضاري وليد إبراهيم العصفور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

طارق سعد فرحان مناور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

طارق سلامة مطيران العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

طارق سيف عبدالله الهاشمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

طالب خالد مشعان طاحوس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

طرقي مبارك طرقي العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

طلال اسامة جواد بوخمسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

طلال أحمد عتيق الماجد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

طلال جمال يوسف البابطين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

طلال حمد سليمان الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

طلال خالد يعقوب المطوع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ مشاريع صغيرة

طلال راشد مبارك العازمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

طلال رفاعي فهد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

طلال عبد الرزاق سلمان الشمري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

طلال عبدالله سالم العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

طلال علي عيادة الحربي ـ استراليا ـ ادب ولغة انجليزية

طلال علي مطلق المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

طلال عياد عبدالله الشمري ـ الجمهورية الفرنسية ـ لغة فرنسية و ادابها

طلال فالح سعود العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

طلال فهاد عاصي الضفيري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

طلال فهد سالم العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

طلال مبارك محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

طلال محمد بلال فرج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

طلال محمد راشد الراشد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

طلال محمد عبد الوهاب عبد الرزاق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

طلال محمود عبدالله بستكي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

طلال مزيد راضي الظفيري ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

طلال مشعل عبدالله الرويح ـ كندا ـ طب بشري

طلال نواف محمد ملا يوسف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

طلال هادي محمد الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

طيبة أحمد عبدالعزيز عبدالعزيز ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

طيبة إبراهيم جعفر بوخمسين ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

طيبة جاسم محمد الهزيم ـ المملكة المتحدة ـ علوم كمبيوتر

طيبة عادل شملان البحر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بشري

طيبة عبدالمحسن محمود الخباز ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ التربية الخاصة / لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

طيبة مشعل حسين إبراهيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

طيف عادل محمد الانصاري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

طيف علي مهدي الشمري ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

طيف غازي سعيد الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

طيف وليد طعمة الظاهر ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ظافر عبداللطيف عبدالله الحسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ إعلام

عادل عبدالعزيز فيصل الهندي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

عالية طارق يوسف السيفان ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

عالية عبدالله إبراهيم الهنيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عامر عبدالله ناصر المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عامر علي ماطر الحربي ـ استراليا ـ طب بشري

عايد سليمان عياد العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عايض مشعل عايض العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عائشة خالد جهار المطيري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عائشة صالح محمد الرندى ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

عائشة صلاح إبراهيم الحبيل ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

عائشة عبد اللطيف راشد الدواس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

عائشة فرحان ضعيان العنزي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عائشة يوسف سيد يوسف الرفاعي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

عباس جمال جمعة يعقوب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

عباس سعد ردام شلاقه ـ كندا ـ هندسة كهربائية

عباس علي يحيى بومجداد ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

عباس فاضل عبدالله القلاف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عباس محمد عبدالله الصحاف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبد الحكيم محمود أحمد محمود ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالحميد مهدي صالح الشخص ـ كندا ـ طب بشري

عبدالرحمن إبراهيم سليم الحليبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالرحمن أحمد فالح العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالرحمن حماد شبيب العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالرحمن خالد أحمد الصالح ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن خالد علي الكندري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالرحمن رشيد محمود الجاسم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الميمونى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

عبدالرحمن سليمان سعد قلفص ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالرحمن صالح عبد الهادي المري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن صالح محمد المذن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالرحمن صلاح خالد الجرى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن عباس فاضل المسري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن عبدالله عبد المحسن العدواني ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

عبدالرحمن عبدالله مصطفى الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالرحمن علي بدر الماجدي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن غنيم ناصر العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالرحمن فالح حمود العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن فهد حسن الوايل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

عبدالرحمن فهد سالم المسعود ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن فهد عايد الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبدالرحمن فهد مطلق الضويحي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالرحمن فهيد عروان العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالرحمن فواز مجبل الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالرحمن فؤاد بكر النجار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن ماجد خضر الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالرحمن مبارك مطلق القريان ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

عبدالرحمن محمد صالح المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالرحمن محمد مطر المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالرحمن مشاري فرحان ضيفالله الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ لغويات

عبدالرحمن مشاري مناحي العلي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الفنون الجميلة

عبدالرحمن موسى محمد الجمعة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالرحمن ناصر شوردى الهاجري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالرحمن نايف عقيل المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

عبدالرحمن نبيل عبد الغفور العوضي ـ كندا ـ طب اسنان

عبدالرحمن نواف حيي حسين خلف المعتوق ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن هاشم كاظم العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن يوسف أحمد طالب الملا ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن يوسف غلوم العوضي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبد الرزاق عبدالعزيز مهلهل الياسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

عبد الرزاق عبد الهادي ناصر بودعيلج المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبد الرسول فهد محمد البغلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علاقات دولية

عبدالعزيز فالح عرهان العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز إبراهيم عبدالله الخزى ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عبدالعزيز أحمد عبد الجليل البحري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز أحمد عبيد السعيدي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز أحمد فوزان العنجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالعزيز أحمد نجم ظاهر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ اقتصاد

عبدالعزيز اسعد حسن الجناعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز أحمد عبدالله الشويع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز أحمد يوسف السلطان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز بندر محمد الخالدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز تركي معيض العتيبي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالعزيز جاسم محمد العوضي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز جمعان عبدالله العازمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز حبيب جواد القديحى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز خالد حمد العوفان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز خالد صالح اباالخيل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

عبدالعزيز خالد نايف عمر العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز خلف عايد الجنفاوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز خير الله نقيمش العنزي ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

عبدالعزيز رجا محمد الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز رضا أحمد ال عباس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز زيد عبدالرحمن المنيفي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز سعود عزيز جعفر ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

عبدالعزيز سعود محمد العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز سليمان عبد اللطيف بندر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز سمير حجاب السبيعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالعزيز صلاح شلاش المنزل ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز ضيدان بشير العدواني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز طارق محمد شمس الدين ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالعزيز طلال نايف الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز عادل شليوى العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بشري

عبدالعزيز عادل عبدالله المحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

عبدالعزيز عبد الرضا حسن البصري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

عبدالعزيز عبدالله عوض المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز عبد المحسن رفاعي العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز علي حسين علي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز علي عيسى عيسى ـ استراليا ـ علوم كمبيوتر

عبدالعزيز عمار ياسر العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز عيد عبيان الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز فايز نزال الديحاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالعزيز فهد ثويني ثويني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز فهد مجبل العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالعزيز فهيد عبيد السبيعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز فوزي محمد عقلة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز ماجد غانم الشمار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز محمد خليفة العميره ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

عبدالعزيز محمد زيد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز محمد صالح أحمد القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز محمد عبدالله المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبدالعزيز محمد لحدان يوسف اللحدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز منيع زيد البصمان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز ناصر عطية الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالعزيز نايف جازع المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز نجم عبدالله المسرى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز هزاع سعود المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز هشام ناصر الخشتي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالعزيز يوسف محمد الحجي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالعزيز يوسف محمد اللنقاوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز يوسف مسعد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز يونس عبد الكريم التركماني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبد الكريم عيسى هادي الديحاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبد اللطيف أحمد إبراهيم الخليفة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبد اللطيف أحمد نهار المطيري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبد اللطيف بدر أحمد العوضي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبد اللطيف سرور عايض العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبد اللطيف عبدالله عيد الدويلة ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

عبد اللطيف علي أحمد بوعباس ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبد اللطيف فايز محمد علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبد اللطيف فلاح عبدالله الذروه ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبد اللطيف محمد سعيد مبارك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبد اللطيف محمد نصار العدواني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله خالد عبدالله العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله أحمد حسين العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله أحمد غزلان العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله أحمد محمد المحمد علي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله اسعد سلطان الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله أحمد فالح المحجان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالله بدر غالب المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله تركي علي الشمري ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

عبدالله جابر أحمد الإبراهيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله جابر جاسر المرد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله جابر سعد الراجحى ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله جابر علي بلوشي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله جاسم محمد محمود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله جمال عبد الوهاب الزيدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله جمال محمد مصطفى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله جهاد محمد الحاى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله حامد عبدالعزيز الهزاع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله حامد عبدالعزيز بوقريص ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالله حامد مقداد البهدهي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله حسن إبراهيم الشماع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله حسن أحمد دشتى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله حسن فلاح المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله حمد لافي المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالله حمد نايف العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالله حمد يوسف الماجد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله حمدان غريب العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالله حمود فهد الحسيني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله خالد حبيب الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله خالد مبارك العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله خالد متعب الحربي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله خالد مساعد القديفى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله رائد صالح الحصين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله رشود راشد العازمي ـ المملكة المتحدة ـ ادب ولغة انجليزية

عبدالله سالم حسين العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله سامي إبراهيم المهينى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

عبدالله سامي عبدالله جوهر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله سعد جاسم عيسى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله سعد عبدالله الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله سعد نوري مشاري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله سعود جويزى العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله سعود دويح الشمري ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

عبدالله سعود عواض المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله سلطان سهو المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله سلطان فالح العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله شديد عوض المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله صالح صالح السهلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله صالح عبدالله العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله صالح عبدالله المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالله طلال علي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله طلال متلع القحطاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالله عادل حمزة جراغ ـ كندا ـ هندسة مدنية

عبدالله عبدالعزيز حمد الحمد الضبيعي ـ استراليا ـ صيدلة

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفريج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله عبدالعزيز كريم أبوخشبة الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله عبد اللطيف سليمان العمران ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله عبد اللطيف عبدالله السماعيل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ إعلام

عبدالله عبدالله أحمد العويصى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم الوراثه

عبدالله عبد المحسن غازي العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله عبيد عبدالله الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله عثمان محمد حسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالله عزيز حمزة الصراف ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

عبدالله علي حسن الكندري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالله علي سالم البدر ـ كندا ـ هندسة كهربائية

عبدالله علي سعد المسعود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله علي عبد المحسن الموسى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالله علي بداح العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله علي عبدالله الصغير ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله علي عبد المحسن القطان ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

عبدالله علي عليثه الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله عيسى سالم المحمود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله غازي شويش اللميع ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

عبدالله غانم عبدالله الملا ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله غانم ناصر العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله فاضل حسين البحراني ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عبدالله فالح محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله فايز سالم العازمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله فهد عبدالله الرشيد ـ استراليا ـ طب بشري

عبدالله فهد عبدالله العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالله فهد مهنا العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله فيصل محمد الصباح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله مبارك عبيد الحميدي المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله مبارك مقعد العتيبي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

عبدالله متعب ضويحي المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله متعب عبدالله الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله محزم فالح الحبيني العازمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله محمد أحمد عبدالله ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله محمد حبيب المطوع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله محمد حسين اكبر ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله محمد حسين العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله محمد زيدان العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله محمد عبدالعزيز العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله محمد عبدالله الجدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله محمد عبدالله العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله محمد فؤاد يوسف محمد حسين الصايغ ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالله محمد قاطع العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله محمد ماجد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالله محمد مبارك العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عبدالله محمد نوران الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبدالله محمود عبد الجبار حسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله مدوخ عبدالله المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله مساعد مطلق بوسمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بشري

عبدالله معيض هادي القحطاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله مهند عبدالله العيار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علاقات دولية

عبدالله نادر بخيت العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله ناصر محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله نافع عوض الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله نواف عبدالله الوطيان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله هاشم عبدالله العيدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله هاشم عبدالله علي اسماعيل محمد دشتي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله هاشم محمد الموسوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبدالله هاني محمد الخرس ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عبدالله هشام أحمد الدليمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبدالله وليد حمود العبد الله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله يوسف أحمد مبارك ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله يوسف خضير الاصفر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبد المحسن حامد هاضل الجلاوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبد المحسن حسن عبدالله العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبد المحسن حمد محسن المخيال ـ الجمهورية الفرنسية ـ لغة فرنسية و ادابها

عبد المحسن حميد محمود حسين ـ جمهورية ايرلندا ـ التمريض

عبد المحسن خالد علي غلوم ـ استراليا ـ طب بشري

عبد المحسن عبد الفتاح محمد جعفر ال رشيد ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبد المحسن مهدي صالح العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبد الهادي خالد محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبد الهادي دليم سعود العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبد الهادي علي هادي القحطاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبد الهادي فرحان هادي العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبد الهادي محمد عبد الهادي الزعبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبد الهادي محمود غلوم سناء ـ استراليا ـ طب بشري

عبد الوهاب أحمد عبدالله العصفور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبد الوهاب اياد عبدالله العوهلي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبد الوهاب أحمد عوض المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبد الوهاب جاسم محمد الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبد الوهاب حامد سليمان الماجدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبد الوهاب حسان أحمد الشهاب ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبد الوهاب خالد أحمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبد الوهاب عادل حسين ميرزا ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبد الوهاب عمار خليل خريبط ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

عبد الوهاب غنام ذياب الحربي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبد الوهاب قيس محمد التورة ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبد الوهاب محمد عبدالرحمن العميري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبد الوهاب هشام علي الخزام ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبدالحميد اياد عبدالحميد الحمود ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالرحمن بدر مجبل الحربي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن محمد عياد المطيري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالرحمن أحمد حمد الصقعبي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالرحمن بندر عبدالله الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن ثامر براك الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالرحمن جمال حمود التورة ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

عبدالرحمن حرير محمد الحسيني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالرحمن خالد أحمد المراد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

عبدالرحمن خالد سليمان العجيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالرحمن خالد ملوح الصليلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالرحمن خلف رضوان الشمري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبدالرحمن سعد خلف الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالرحمن سلطان عبدالهادي الحسيني ـ الجمهورية الفرنسية ـ لغة فرنسية و ادابها

عبدالرحمن عادل عبدالرحمن الصفي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالرحمن عادل عبدالله أحمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالرحمن عبدالسلام مناحي العصيمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالرحمن عدنان عبدالله العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

عبدالرحمن فاضل محمد المسلم ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالرحمن فهد سالم الصلال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن ذياب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالرحمن فيصل بريت العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالرحمن مبارك فيحان المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالرحمن محمد علي المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن مشعل عبدالعزيز الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالرحمن موسى عبدالرحمن البالول ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالرحمن ناصر فهد بوزبر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالرحمن يوسف حامد الآيوب ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

عبدالرحيم عصام عبدالرحيم غريب ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز أحمد مفرح مرحل الأسود العازمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز بدر سعود الصميط ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالعزيز سامي عبدالعزيز المعجل ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

عبدالعزيز غسان محمد الخنيني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

عبدالعزيز إبراهيم حسين كاوياني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز أحمد عيد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز تركي متعب الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز حسن أحمد حسن الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز حسين سعود العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز خالد حسين التركيت ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز خالد عبدالنبي جهرمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز خالد فيصل الهيلم العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز رائد عبدالعزيز الخضري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز زياد محمد الزامل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالعزيز سعد سهل المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الحوطى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز سعود عبدالله الحميدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز شافي غليفص العجمي ـ المملكة المتحدة ـ علم النفس

عبدالعزيز عادل سيد جواد الناصر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبدالعزيز عايض عبدالله الحربي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز عبدالله ظاهر الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبدالعزيز عبدالله راشد العقروقه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تجارة دولية

عبدالعزيز عبدالله عوض العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز عثمان محمد القريشي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ اقتصاد

عبدالعزيز علي عبدالله عطالله ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالعزيز عماد فهد الخرجي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

عبدالعزيز عيسى حسين العميري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عبدالعزيز غانم ذياب اسود العنزي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالعزيز فلاح سالم الهدية ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالعزيز فيصل حمد الشايجي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز فيصل يوسف الصديقي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالعزيز محمد صالح العجيل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الرباح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز محمد عبدالله بخش ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالعزيز مشعل عبدالعزيز الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

عبدالعزيز مؤيد عبدالله الشهاب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالعزيز نايف محمد العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالعزيز نايف ناصر المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز نبيل عبدالرضا مال الله ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالعزيز نبيل عبدالعزيز عبدال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز وليد خالد العبدالرزاق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز يوسف حباس العنزي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

عبدالقادر وائل عبدالقادر العبدالجادر ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

عبدالكريم عبدالله عبدالكريم التويجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبداللطيف ايمن عبداللطيف الشايع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ مشاريع صغيرة

عبداللطيف خالد سليمان الحبشي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبداللطيف راشد عبدالرحيم الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبداللطيف عماد جاسم الماجد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبداللطيف نواف عبداللطيف الأحمد ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله جمال حمد الفضلي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله صالح محمد الحيان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله نواف عايض الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله إبراهيم أحمد الكندري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله أحمد إسماعيل الصغير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله أحمد حسين أتش ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ العمارة الداخلية والتصميم

عبدالله أحمد عبدالله القحطاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله أحمد كاظم العنزي ـ كندا ـ طب بشري

عبدالله آدم عبدالله الملا ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالله باسل سعد الراشد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله باسل عبدالكريم الفريح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله باسل عبدالله الأحمد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله بدر حمد الإبراهيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله بدر طلال المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله بدر عبدالله الشاهين العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله بشار عبدالله أحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله بندر عقيل الخالدي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالله جاسم محمد العلي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب اسنان

عبدالله حماد عبدالله حسن العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله حمود برغش ثويني ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

عبدالله خالد عبدالرحيم علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله خالد عبدالله المحينى ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالله دخيل محمد القحطاني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالله سالم زايد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله سالم محمد السالم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله سعود تركي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالله سعود عويد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله صالح جدعان العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

عبدالله صالح عيادة العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله صبحي اسماعيل ابو عبده ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

عبدالله طالب حميد ضاحي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله طلال عبدالله المنيع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله عادل عبدالرسول شهاب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله عادل عبدالله دشتي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله عادل علي الحبشي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالله عبدالحليم عبدالحميد بهبهاني ـ نيوزيلندا ـ صيدلة

عبدالله عبدالسلام محمود عبدالرحيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الكليب ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عبدالله عبدالمحسن فالح الهندال ـ استراليا ـ طب بشري

عبدالله عدنان حمود الحبيني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله علي عباس حسين ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله عمران حبيب حيات ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الاحياء

عبدالله عوض عبدالله المطوطح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم كمبيوتر

عبدالله عوض فهد البسام ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالله عيد حمود الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله فارس جهز العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله فالح عبدالله السبيعي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله فريد محمد العوضي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله فهد عبدالله المسكتي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله لطيف صلال العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله ماجد محمد الديحاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله مانع نافع السعيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبدالله مجلاد ساير الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالله محسن حمود العجمي ـ الجمهورية الفرنسية ـ لغة فرنسية و ادابها

عبدالله محمد جابر المسعود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالله محمد حميد الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله محمد شعبان حسن ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عبدالله محمد عايض العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله محمد عبدالله العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالله محمد عقيل العوضي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله محمد علي القلاف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عبدالله محمد مبارك الحشاش ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالله مشعل بويش السعيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله مشعل سعيد العازمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله مفرج نهار المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عبدالله ناجي مناور الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

عبدالله ناصر عبدالله العبيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

عبدالله نايف رباح الرشيدي ـ استراليا ـ العلاج الطبيعي

عبدالله نايف غازي الحربي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله نجم عبدالله الزقاح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عبدالله نشمي سعيد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عبدالله هاشم عبدالله الرفاعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عبدالله هشام عبدالحميد باقر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

عبدالله وليد عبدالله عيسى الهزيم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عبدالله يوسف حسين الرومي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

عبدالله يوسف عبدالله الميلم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبدالله يوسف محمد البشر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبدالمحسن بدر محارب عبد المحسن مرزوق الديري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالمحسن براك عبدالمحسن العتيقي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عبدالمحسن سالم صالح سنافي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن السبيعي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالهادي نجم عبدالهادي الحمدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالوهاب رياض عبدالوهاب القرطاس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالوهاب خالد فهد العازمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالوهاب إبراهيم يوسف النامي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

عبدالوهاب جاسم عبدالله العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

عبدالوهاب جراح ركابي الضفيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عبدالوهاب حسن جعفر القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالوهاب خالد شايم الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ علم النفس

عبدالوهاب خالد محمد العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عبدالوهاب سعد هليل الحربي ـ جمهورية ايرلندا ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالوهاب عبدالله محمد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

عبدالوهاب عبدالله محمد العوضي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عبدالوهاب فلاح صالح السنى ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

عبدالوهاب هشام نوري الثويني ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

عبدالوهاب وليد محمد الدرويش ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب العدساني ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عثمان حمدان محمد السعيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عثمان خالد أحمد المالك ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عثمان سعد عبدالله أحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عثمان عبد الهادي فهد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عثمان علي دهش الخطيمى ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عثمان علي أحمد محمد أحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عثمان محمد سعد الوليد ـ جمهورية ايرلندا ـ طب اسنان

عثمان محمد علي الشطي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عثمان نايف سعود العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عثمان يوسف عبد اللطيف النجم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عدنان عادل عبدالعزيز الدوب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

عدنان محمد عدنان أحمد بهبهاني ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

عذاري سعد شطي العجمي ـ كندا ـ طب بشري

عذبي أحمد عذاب عبدالله ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

عذبي فواز جلوي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عذبي نافل طليحان المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عزام صالح سالم المري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عصام علي محمد المحيطيب ـ كندا ـ هندسة صناعية

عصام فهد عبدالعزيز الصالح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

عقاب عبدالله صبر الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عقيل حمزة عباس القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عقيل علي محمد المحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

علي باسم منصور المطوع ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

علي أحمد عبدالعزيز المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

علي باسل عبد المجيد النقى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

علي جلال شاكر القناعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

علي حسن علي بوعباس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

علي حسين أحمد بوعباس ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

علي حسين حسن الخواجه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

علي حسين عباس فرمن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

علي حسين علي كمال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

علي حسين كايد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

علي حسين محمد بوعباس ـ كندا ـ هندسة كهربائية

علي خالد حسين شهاب ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

علي خالد عبدالعزيز عبدالله ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

علي داود سليمان الحواج ـ الجمهورية الفرنسية ـ لغة فرنسية و ادابها

علي سامي مرضي الجدعان ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

علي صالح علي العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

علي عادل عباس حسين ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

علي عبد الجليل عطية صغير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

علي عبد الرضا محمد السيافى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

علي عبدالله اسماعيل الجدى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

علي عبد المنعم عطية صغير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

علي عبدالرحمن أحمد التمار ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

علي عبدالمحسن أحمد القلاف ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

علي عدنان عبد الكريم غلوم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

علي عماد حبيب الخياط ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

علي فارس عجب المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

علي فاضل اسحاق البلوشي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

علي فهد عيادة الحربي ـ استراليا ـ ادب ولغة انجليزية

علي فيصل عبدالله القحطاني ـ المملكة المتحدة ـ الكيمياء

علي محمد إبراهيم الامير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

علي محمد أحمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

علي محمد جاسم الراشد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

علي محمد حسين الدشتي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

علي محمد علي الهاجري ـ جمهورية ايرلندا ـ التغذية البشرية

علي مصطفى بدر المشموم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

علي مصطفى جعفر حسين ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

علي منصور راشد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

علي ناصر عبد النبي محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

علي نايف أحمد شيشتر ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

علي هاني حسين البحراني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

علي وائل فرج حسين فرج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

علي يوسف عبد الرسول بوعباس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

علي سالم علي الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

علي سالم إبراهيم المسيطير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

علي إبراهيم عبد الكريم يوسف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

علي إبراهيم علي القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

علي أحمد حمد الحداد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

علي إبراهيم خضير نهار ـ مالطا ـ طب بشري

علي أحمد صالح القلاف ـ استراليا ـ صيدلة

علي أحمد علي رجب ـ المملكة المتحدة ـ ادب ولغة انجليزية

علي حسن جاسم سياه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

علي حسين أحمد كمال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

علي حسين علي الاشوك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

علي حسين علي الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

علي حسين غلوم اشكناني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

علي حسين محمد أشكناني ـ جمهورية ايرلندا ـ طب اسنان

علي حميد محمد عبد علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

علي خالد علي بوزبر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

علي خالد محمد السبيعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

علي سامي عبدالرزاق المطوع ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

علي سعد خليل اللميع العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بشري

علي عادل حسين ششترى ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

علي عبدالعزيز عيد الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

علي عبدالرضا حبيب كمال ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

علي عبدالرضا مصطفى إبراهيم خليل ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

علي عبداللطيف غلوم قمبر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

علي عبدالله علي القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

علي عدنان حسين عوض ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

علي عماد عباس رمضان ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

علي فؤاد حسن تقي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ رياضيات

علي متعب ندا الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

علي مجيد منصور المويل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

علي محسن علي الحربي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

علي محمد أحمد الكندري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

علي محمد جابر المري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

علي محمد غلوم سوز علي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

علي محمد فهد العدواني ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

علي محمد مهدي بوشهري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

علي محمود محمد بوشهري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

علي مشعل رشيد العازمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

علي مكي مسلم القديحي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

علي نادر ابوالقاسم معرفي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

علي ناصر ثويني امبيريج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

علي نايف عبدالرحمن الفضلي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

علي نبيل جاسم دشتي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

علي نبيل جاسم منصور ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

علي وحيد حبيب أسيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

علي يوسف عبد المحسن الفضلي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

علياء عبد النبي حسن المتروك ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

علياء علي حسين الحسن ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

عمار أحمد علي الجدي ـ استراليا ـ هندسة كهربائية

عمار جاسم يوسف الصفار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عمار فاضل مختار ميرزا ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عمر حمد ياسين الهاملي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

عمر عبدالعزيز خليل الساعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عمر مضحي حربي الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عمر إبراهيم عبداللطيف الخراز ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

عمر أحمد مناور الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

عمر أحمد عباس محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عمر بدر شفاقة العنزي ـ كندا ـ صيدلة

عمر برجس عشوي المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

عمر ثامر ناصر المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عمر جابر علي مليس ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عمر حاكم عبيسان المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

عمر حامد طريجي الشلاحي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

عمر حسين علي الخالدي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عمر حمد سيف العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عمر حمد محمد المطر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عمر خالد خليل الفودري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عمر خالد عبدالله العبدالهادي ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

عمر خالد مساعد الحميدة ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عمر خالد نايف العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عمر سعود عبدالله الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عمر صلاح سعد العمار ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عمر طلال القريفه المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عمر عادل محمد الراشد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عمر عبد السلام محمد الشعلان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عمر عبدالله عقيل الشمري ـ جمهورية ايرلندا ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عمر عبدالله فرحان الضفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عمر عبدالعزيز سعود البدر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

عمر عبدالله سعود العقيل ـ كندا ـ هندسة مدنية

عمر عبدالله عبيد الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عمر عبدالله محمد الجربا ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

عمر عماد فاضل بو غيث ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

عمر فيصل عبدالرحمن البالول ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عمر مانع سعد المانع ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

عمر محمد عبد الكريم المانع ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عمر محمد عبدالله العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عمر محمد يوسف المنصور ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

عمر مطلق حمود المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عمر مطلق فلاح جفيدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عمر مطلق هدينى الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عمر مفرح عوض المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عمر موسى سعد القحطاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

عمر موسى عيسى المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عمر ناصر علي السبيعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عمر نبيل عبدالفتاح قرطم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عمر نواف عواض العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ الجيولوجيا

عمر هيثم مزيد الصانع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عمر وليد عبدالله الدعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

عمر يعقوب يوسف المناعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

عمران خالد عمران العمران ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عمران محمد عبد الرضا سليمان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

عمران يوسف غلوم محمد تقى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

عنان حسين جاسم الشعبان ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

عهد سعد عبدالله العسعوسي ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

عهد مريبد محمد الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ علم النفس

عهود عبداللطيف عطية العتيبي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

عواد محمد عواد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

عواطف نواف ثامر الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

عوض سعد عوض الهلفى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عيسى هيثم صالح الأثري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عيسى بدر عيسى المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عيسى جاسم خليفة قاسم ـ استراليا ـ طب بشري

عيسى صلاح عبدالعزيز الشايجى ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

عيسى عبد الحكيم عيسى السليم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

عيسى عبدالله عبدالرحمن العربيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

عيسى غسان جاسم القطامي ـ كندا ـ هندسة صناعية

عيسى محمد عيسى عيسى القروي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عيسى محمد محسن العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

عيسى مسعود سعدون المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

عيسى نايف علي كندري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

عيسى هادي عبدالله العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

غادة عبدالله غلام رضا ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

غازي سعود غازي الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

غازي فيصل حمد العازمي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

غازي محمد عبيد سفير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

غازي سعيد دغيم المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

غازي مشعل مالك الصباح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

غانم أحمد غانم المطر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

غانم مبارك شاطر طاهر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

غانم وليد غانم مال الله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

غدير أحمد غلوم الجمعة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

غدير جراح عبد المحسن الشمري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

غدير صادق علي خاجه ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

غدير عيسى عبدالله الصايغ ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

غدير محمود عبد الامير الفيلى ـ مالطا ـ طب بشري

غدير يعقوب صباح العنزي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

غرام أحمد علي الفارسي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ العلاج الطبيعي- جامعة الشارقة

غزل أحمد غريب الشمري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

غزلان انور أحمد الهنيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

غلا ناصر حامد الفضلي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ التصوير التشخيصي الطبي - جامعة الشارقة

غلاب سعد مقعد العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

غلس صباح إبراهيم القروي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ صيدلة

غنام إبراهيم مصطفى المرزوق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

غنام محمد غنام العنزي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

غنيمة عصام عبدالرحيم غريب ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

غنيمة محمد سويد العازمي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

غيداء جمعة محمد بوعليان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

غيداء مصطفى علي غلوم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

فارس خالد إبراهيم الفويرس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فارس سلمان محسن المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فارس صالح مبارك العازمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فارس عبدالله مبارك القحطاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

فارس علي أحمد ملا علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

فارس عماد عبدالرحمن الحويل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

فارس هلال زعل العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة نظم المعلومات

فاروق يوسف يعقوب الصرعاوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بشري

فاضل خالد محمد دشتى ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فاطمة أحمد محمد الغضوري ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة كيميائية

فاطمة جاسم محمد الحمود ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

فاطمة صالح مطلق العازمي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

فاطمة صباح خلف العيد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فاطمة صلاح سعود الخرجي ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

فاطمة عبدالعزيز أحمد الرقم ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

فاطمة عبداللطيف حميد صادق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ أداب / لغة إنجليزية

فاطمة عدنان إبراهيم علي اكبر ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فاطمة نايف خالد العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

فاطمة هيثم محمد الشرف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الاحياء

فاطمة وليد عبدالرحمن أحمد ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فاطمة حسين يوسف الهولي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ مشاريع صغيرة

فاطمة إبراهيم علي العامري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فاطمة أحمد محمد بوحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

فاطمة الزهراء عدنان عيسى الصفار ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

فاطمة الزهراء قاسم محمد جرخي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

فاطمة الزهراء محمد عبد الصمد عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

فاطمة امير فاضل الكوت ـ المملكة المتحدة ـ الكيمياء

فاطمة أحمد عبدالله مظفر ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

فاطمة بدر فهد بورسلي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فاطمة جاسم محمد ملك ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة صناعية

فاطمة حسين اسد محمد ـ استراليا ـ طب بشري

فاطمة حمود طاهر بوحمد ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

فاطمة خالد علي التناك ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

فاطمة صباح حميد العلي ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

فاطمة طالب غلوم حسين ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فاطمة عبدالرحمن أحمد القبندي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فاطمة عبدالله إبراهيم عبدالله اسماعيل ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فاطمة عبدالله اسماعيل الملا ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فاطمة عبدالله غالب الدوسري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

فاطمة عبدالحميد حيدر التميمي ـ كندا ـ هندسة كهربائية

فاطمة عبدالعزيز أحمد الصقر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

فاطمة عبدالله علي بوناجمه ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

فاطمة عبدالوهاب علي محمد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فاطمة علي ردام شلاقه ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ علم التغذية - جامعة الامارات

فاطمة علي حسين الكندري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فاطمة فردان محمد القلاف ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فاطمة محمد جعفر الكصيمى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ لغويات

فاطمة محمد حسن رضائي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

فاطمة محمد حسين أكبر ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فاطمة محمد عباس المحميد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

فاطمة محمد عبدالرحمن النهيو ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فاطمة محمد علي بوجباره ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ صيدلة

فاطمة محمد فؤاد حسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ كيمياء حيوية

فاطمة محمود علي محمد علي ـ المملكة المتحدة ـ علوم كمبيوتر

فاطمة مشعل هزاع العنزي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فاطمة مطلق خير الله الشمري ـ استراليا ـ طب بشري

فاطمة مهنا راشد الفهد ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

فاطمة ناصر فاضل العطار ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فاطمة نايف نهار المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

فاطمة يعقوب صادق معرفي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فاطمة يوسف عبدالله الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

فاطمة يوسف هاشم محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

فالح جديع فالح العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فالح خالد فالح المحجان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فالح عبدالرحمن عايش الجويسري العازمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فالح عصام فالح العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فالح غنيم فالح معتوق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فالح فهد طرقي الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

فالح محمد عبيد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فتوح خالد عبدالوهاب العوضي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

فتوح وائل يوسف المطوع ـ المملكة المتحدة ـ تصميم داخلي

فتون وليد خالد المطيري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

فجر أحمد شباب المطيري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فجر ايمن غانم البناو ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

فجر جاسم محمد الكندري ـ جمهورية ايرلندا ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فجر حسن بدر القلاف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

فجر رياض عبدالله الفهد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فجر سعد سعود الجوهر ـ المملكة المتحدة ـ علم النفس

فجر عادل إبراهيم الحوطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بيطري

فجر عبد الامير بدر المطوع ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

فجر عبدالحميد محمد الموسوي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فجر عبدالعزيز خالد مال الله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

فجر عبدالعزيز سعود المرزوق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ اقتصاد

فجر عبداللطيف عبدالوهاب عبدالجادر المقهوي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فجر فوزي يوسف العبد الرزاق ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

فراج علي محمد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فراس محمد عبدالعزيز الذييب ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

فرج علي فرج المري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فرح أحمد غازي العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فرح انور مبارك الوهيب ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

فرح خالد عبد الخالق معرفي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فرح خليل إبراهيم القلاف ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فرح داود عباس الخياط ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

فرح صالح مخلف العنزي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ صيدلة

فرح عادل عيسى عبدالله عيسى ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فرح فيصل عذافه العنزي ـ كندا ـ صيدلة

فرح محمد حسين غلوم ـ الجمهورية الفرنسية ـ لغة فرنسية و ادابها

فضيلة عذبي فهد الصباح ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

فلا عبدالمحسن صالح الذربان ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

فلاح أحمد فلاح الوسمي ـ المملكة المتحدة ـ علوم كمبيوتر

فلاح عبدالله حسن العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فلاح محمد فلاح الشمري ـ جمهورية ايرلندا ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد سعود عبدالعزيز الايوب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

فهد عصام فهد النفيسي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

فهد الحميدي فهد العبدلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

فهد النادر جمعان الحريتي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فهد أسامة عبداللطيف الزيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

فهد أنور فهد الراشد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فهد جاسر علي العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

فهد جبر فهد الجفين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فهد حماد ماجد الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فهد خالد سعود المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد خالد فهد الوقيان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فهد خالد ناصر الحبيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فهد خليل إبراهيم العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد دحام حمد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

فهد راجح هندى الحربي ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

فهد زيد محسن المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

فهد سالم فهد الحيان ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

فهد سامي عبد الكريم الصالح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الكيمياء

فهد سعد جفين الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

فهد سعد مبارك المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

فهد سعد مناحي القحطاني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فهد سلامة سعد الماجدي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

فهد طلال سليمان السعيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فهد عبدالله إبراهيم السعد ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد عبدالله علي الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد عبدالله فهد السبيعي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد عبدالرحمن عبدالكريم المطوع ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

فهد عبدالله صليبي العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد عبدالله عبدالعزيز الشمري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد عبدالله هادي الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ علم النفس

فهد علي حمد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

فهد عيد مجبل المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

فهد فارس ناصر شبيب الشباك الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

فهد فيصل جابر الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

فهد فيصل حسين العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

فهد ماجد عويد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فهد ماجد مدالله البذالي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فهد مبارك حسن الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فهد مبارك فهد صقر العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الكيمياء

فهد مبارك مصبح العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

فهد مبارك منيف السهلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فهد مجبل عساف الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فهد محمد حمود المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فهد محمد ريحان الشايع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

فهد محمد عبد الهادي المري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فهد محمد فلاح البربر ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فهد محمد مطلق العتيبي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

فهد محمد مطلق العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد مرزوق راشد العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فهد مروان فهد العبيد ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

فهد مشعل متعب الخرينج ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فهد مشعل مناور الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

فهد منصور فهد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد نافع زياد الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فهد نايف عبيد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فهد نواف حيي حسين خلف المعتوق ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد نواف فهد الجبري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فهد هاشم غانم آل علي ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

فهد هزاع مشعل الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فهد وليد حمد السعيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فهد يوسف سالم المالك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

فهد يوسف صالح الحسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

فهيد بداح فهيد الحجرف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علاقات دولية

فهيد حسين فهيد احبيط العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فهيد عبدالله فهيد المري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فواز أنور علي المضف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

فواز سالم سعود الخليفة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فواز سليمان داود البصيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فواز أحمد خلف السعيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

فواز جمال محمد العوضي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فواز حربي غازي الحربي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

فواز خالد إبراهيم السميط ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

فواز خالد أحمد القلفص ـ جمهورية ايرلندا ـ ادارة الموارد البشرية

فواز راشد محمد الفهد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فواز سامي شطيط العنزي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

فواز سهل عايض العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

فواز غربى خالد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فواز فايز ابنيه السعيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فواز فهد جاسم الشهاب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فواز فهيد ضيف الله المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فواز فؤاد زهير بو قماز ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فواز ماجد بجاد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

فواز مرزوق خليفة الخليفة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

فواز مشعل سعد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فواز مطر فالح المطيري ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

فواز معيوف طلق السبيعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فوز عبدالله مصطفى الصراف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

فوزان أحمد فوزان الفوزان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

فوزية صلاح مبارك بورسلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الاحياء

فوزية فواز مرزوق الأحمد ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ العلاج الطبيعي- جامعة الشارقة

فوزية مجيد أحمد الزنكوي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فوزية يوسف سعود المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

في عادل عبدالله شريف العوضي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ التغذية العلاجية والحميات - جامعة الشارقة

في ايمن غانم البناو ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

في سهيل سلطان الفرحان ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

في مهند هشام السلطان ـ المملكة المتحدة ـ تصميم داخلي

في وائل سامي الابرهيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

فيصل حمد رشيد رشيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

فيصل نايف محمد اشكناني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فيصل أحمد سعد العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

فيصل أحمد ضحوي منيع ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فيصل بدر سعود العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فيصل بدر ناصر المرشد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

فيصل جواد مرتضى البلوشي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فيصل حامد عبدالله العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فيصل خالد سعد الشمري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فيصل سطام عواض المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فيصل سعود محمد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فيصل طارق عبد الرحيم عبد الغفور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فيصل عادل عبدالله الرومي ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

فيصل عادل فيحان الجميلي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

فيصل عادل يعقوب الشلال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فيصل عبدالله حسن حسين حسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فيصل عبدالله سعود العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

فيصل عبدالله فهيد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فيصل عبدالله إبراهيم الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

فيصل عبدالله خلف شريان الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فيصل علي خليل العنزي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

فيصل غازي سعيد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فيصل فاروق فاضل آغا علي بهبهاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فيصل فهد محمد البرازي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فيصل فهد وعلان اللميع ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

فيصل محسن قطيم المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فيصل محمد حايف مغير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

فيصل محمد معدي المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

فيصل مرشد شحيتان الشحيتاوى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

فيصل مناور مسير الظفيري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

فيصل ناصر حمد الصويان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

فيصل وائل فيصل الجميعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

فيصل وليد رجب أحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

قتيبة سلمان غنيم السالم ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

قوت محمد حزام العنزي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

قيس عبدالله زيد القويعي ـ كندا ـ هندسة مدنية

كوثر إبراهيم مدلول الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

كوثر أيوب علي محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

كوثر حسين علي حسين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

كوثر حمزة أحمد الرامزي ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

كوثر طالب حسين فيروز ـ المملكة المتحدة ـ ادب ولغة انجليزية

كوثر عبدالله علي عبدالعزيز ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

كوثر عثمان بدر مكى ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

كوثر علي عبدالله الصفار ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

لجين إبراهيم محمد فيلكاوي ـ نيوزيلندا ـ طب اسنان

لجين علي رضا علي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

لجين محمد بدر الغيث الطيار ـ المملكة المتحدة ـ ادب ولغة انجليزية

لجين نواف محمد العنجري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

لجين ياسر عبد الرضا غضنفر ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

لطيفة بشار يوسف الغانم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم كمبيوتر

لطيفة صلاح سياب الميال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تجارة دولية

لطيفة أحمد خميس الزعابي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

لطيفة أسامة سمحان السمحان ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

لطيفة راشد عبدالله السليمان ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

لطيفة علي عبدالرزاق بن عوض ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تجارة دولية

لطيفة مشعل صالح السعيد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

لطيفة هاشم حسين الغربللي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

لطيفة وائل مبارك الشطي ـ استراليا ـ هندسة بيئية

لطيفة يوسف إبراهيم حمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

لولوة خالد محمد العصفور ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

لولوة أنور علي السويدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

لولوة جاسم حجي الحجي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم النفس

لولوة جاسم محمد العبيد ـ المملكة المتحدة ـ الجيولوجيا

لولوة رائد عبدالله الرومي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ مشاريع صغيرة

لولوة محمد عيسى العميري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

لولوة مشعل أحمد العباسى ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

لولوة ناصر ياسين عمار ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

لولوة نبيل عبد الوهاب الشراد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

لولوة وليد محمد الدرويش ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

لؤى ناصر حسين الناصر ـ كندا ـ طب اسنان

ليال خالد محمد المطوع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

ليال فهد صلال المطيري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

ليان صالح يوسف الكندري ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

ليلى خالد عبد الصاحب مهدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الكيمياء

ليلى خليل إبراهيم رمضان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

ليلى محمد جاسم علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

ليليان جابر أحمد العلي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

لينه يوسف أحمد سند ـ المملكة المتحدة ـ تسويق

ماجد بداح خليفة بوردن ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

ماجد بدر مطرود الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

ماجد سعود شتحان الظفيري ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

ماجد فلاح مبارك العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

ماجد فهد عبدالله الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

ماجد محمد سلطان المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ماجد محمد شافي العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

ماجد محمد ماجد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

ماجد مرزوق عبدالله الشمري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

مالك مشعل مالك الصباح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مانع جابر مانع الدوسري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

مايا وليد علي الغريب ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

مبارك أحمد مبارك العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

مبارك بندر مبارك الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

مبارك جابر مبارك الحامد الشريف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

مبارك جاسم مبارك العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مبارك حمد مبارك الزوير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

مبارك خالد مبارك الحجرف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مبارك خالد مهدي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

مبارك سالم مبارك الصانع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مبارك عبدالعزيز سعود المهدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

مبارك عبدالله مبارك الحصم ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

مبارك علي عامر العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

مبارك علي يوسف العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

مبارك عيد شامان المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

مبارك مبارك مطلق الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

مبارك محمد فلاح الدوسري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

مبارك محمد مشوط الجالس ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

مبارك مشعل محمد اكنيفذ ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مبارك مطلق مبارك الصانع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مبارك يوسف مسلم الراجحي ـ المملكة المتحدة ـ علوم كمبيوتر

محسن عدنان عبد الرسول الامير ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

محسن مكى محمد المتروك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد إبراهيم اسماعيل السيار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد جاسم محمد كمال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم التغذية

محمد عبدالكريم عبدالرسول حسين ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

محمد غالب مجهول موازي عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

محمد ميثم حمزة أسيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد إبراهيم طالب بخش ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد أحمد حمود الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد أحمد خلف الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد أحمد عثمان العثمان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

محمد أحمد علي خاجه ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد أحمد محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد أحمد محمد الموسوي ـ المملكة المتحدة ـ اقتصاد

محمد أحمد محمد النفيص ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد اسعد محمد السعيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

محمد اسماعيل علي الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد الحميدي ماضي التيسى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد المهدي يوسف حميد العطار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد انور رضا حيدر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد انور شاكر عبدالله الشطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد أحمد محمد أحمد الصالح أحمد الحمادي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد أحمد عباس الشمالى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد أسامة محمود العسعوسي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد أنور محمود ماه كريم ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد بدر صلال العتيبي ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

محمد بدر عبدالرسول اسماعيل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد بدر علي المرهون ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد بدر فهد الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد بدر محمد العبد الله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد بدر محمد الوطري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد بدر مفرح العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد بسام محمد النشمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد بسام محمد محمد صالح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد بشار هادي المرزوق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم التغذية

محمد بندر غالب المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

محمد بندر ماجد العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد تركي عقلا الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ إعلام

محمد جابر محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد جاسم أحمد صرخوه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب بشري

محمد جاسم حسين محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد جاسم راشد التمار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

محمد جاسم سعد المبايع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد جاسم عبدالكريم الامير ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد جاسم محمد اكبر اشكناني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ إعلام

محمد جاسم محمد الأقرع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد جاسم محمد الصفران ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

محمد جاسم محمد العبيدان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد جاسم محمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد جاسم محمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد جاسم محمد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد جاسم محمد محسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

محمد جلال عذبي ميال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد جمال فرج المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد جمال محمد المسباح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

محمد جواد حسن دشتى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد جواد عبد الرضا الهزيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد حامد محمد الأنصاري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

محمد حامد محمد الياقوت ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد حسن عبد علي الإبراهيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد حسن محمد الأقرع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد حسين حجي الصراف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد حسين زويد مطر ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد حسين سعد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد حسين عبدالخضر تونيه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

محمد حسين علي الخميس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد حسين غالى العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

محمد حسين فاضل الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد حسين هاني علي ASHKNANI ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد حمد خالد المكراد ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد حمد محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد حميد سيد طالب مصطفوي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد خالد إبراهيم حسن ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد خالد إبراهيم سالمين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

محمد خالد حسن الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

محمد خالد دغش المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد خالد عباس الكندري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد خالد عبد الرزاق البلوشي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد خالد عبد اللطيف السيف ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

محمد خالد عبدالله الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد خالد عبدالله الشامري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد خالد عبدالله الخالدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد خالد علي العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد خالد علي الخياط ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

محمد خالد فالح الشمري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد خالد فهد الجارالله ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

محمد خالد محمد الحباب ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

محمد خالد محمد الزاحم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد خالد مطرف العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد خالد مطلق الظفيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد خريص غازي الحربي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد خلف فهد الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد خليل علي اشكنانى ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

محمد داود عباس الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد دباس خضير المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد رشيد محمد القناعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد رصد محمد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

محمد سالم ذياب اسود العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد سالم سعد الطويل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد سالم عيد الغانم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد سالم مبارك الحجرف ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

محمد سامي عبدالرحمن الفرحان ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد سامي حسن العوض ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد ساير ثويني ساير ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد سعد سعود النومس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد سعد عايف النويعم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

محمد سعد عبدالله النومس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد سعود سليمان الصالح ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

محمد سلمان محمد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد سليمان حسن عبدالله الكندري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد سليمان خالد الشارخ ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد شامي مجبل الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد صالح عبدالرحمن الحداد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

محمد صباح محمد المطيري ـ استراليا ـ طب بشري

محمد صلاح عبد الهادي معرفى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد طارش عجيج العلاطي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد طارق محمد العبدالسلام ـ كندا ـ طب اسنان

محمد طارق محمد العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد طارق يوسف بن شعبان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

محمد طلال بديوى الشمري ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

محمد طلال محمد جوهر حياه ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

محمد عادل حبيب علي القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد عادل محمد الباتل المرشاد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد عادل محمد الغنام ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد عارف جاسم الأخوند ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد عارف حسن الشخص ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد عباس نصار عثمان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد عبدالحميد الياس خداده ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد عبدالعزيز حمد الظفيري ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

محمد عبدالعزيز عبدالله صفر ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد عبدالعزيز عيسى العطار ـ المملكة المتحدة ـ رياضيات

محمد عبد القادر علي الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد عبدالله راشد الشحومى ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد عبدالله شافي العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد عبدالله عباس القلاف ـ المملكة المتحدة ـ تصميم داخلي

محمد عبدالله عبد المحسن الفضلي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

محمد عبدالله محمد مرسل العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد عبدالرحمن عبدالقادر السرحان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد عبدالرحمن هلال علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد عبدالعزيز إبراهيم التركي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

محمد عبدالعزيز فهيد الخرينج ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

محمد عبدالعزيز محمد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد عبدالكريم مصطفى العبدالله ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

محمد عبدالله شويرب العجمي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

محمد عبدالله عبيد الدوسري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد عبدالله علي رمضان ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

محمد عبدالله محمد العجمي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

محمد عبدالله محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد عبدالله محمد العفاسي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد عبدالناصر أحمد الكندري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

محمد عبيد عبدالله العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد عبيد محمد الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد عدنان حسين علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد عسكر بركات المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

محمد عصام عبدالله الفودري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

محمد علي أسامة محمد الحواج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد علي عبد الامير الربيعه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد علي عبد الامير دشتى ـ كندا ـ طب اسنان

محمد علي عباس بخش ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد علي محمد السعيدي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد عوض عبدالله الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد عيسى إبراهيم النجار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد عيسى أحمد الزاير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

محمد فارس محمد الديحاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد فارس محمد الشمري ـ جمهورية ايرلندا ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد فاضل الياس خدادة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم كمبيوتر

محمد فاضل عبدالرحمن العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد فاضل غلوم عوض ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد فاضل يعقوب محمد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد فالح مصلط العدواني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد فالح مطلق المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

محمد فرحان مبارك الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

محمد فهد جديع العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد فهد مبارك بن كتال ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد فهد محمد العجمي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

محمد فهد محمد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

محمد فهد محمد شرار ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد فهد هاظل العتيبي ـ كندا ـ هندسة كهربائية

محمد فيصل حبيب اسيري ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

محمد فيصل عايش السلامين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد فيصل عبدالله المرشد ـ نيوزيلندا ـ طب اسنان

محمد فيصل عوض الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد فيصل محمد العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد فيصل محمد الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد لؤي حميد مصطفوى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد ماجد جابر العنزي ـ كندا ـ طب بشري

محمد ماجد راشد الرحماني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد مالك أحمد فرس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة نظم المعلومات

محمد مانع محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ الجيولوجيا

محمد مبارك الياس العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد محسن عبدالنبي صفر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

محمد محمد حماد العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

محمد محمود علي الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد مزيد مطلق الجويدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد مساعد محمد العرادة ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد مساعد محمد الهنيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد مسعود عبدالله صادق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ إعلام

محمد مشعل أحمد الجريوى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد مشعل ركابى الضفيري ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

محمد مشعل علي الظاهر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد مشعل مطلق الصليلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد مصطفى حسين باقر ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد مصطفى عايش السلامين ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد مصطفى محمد الامير ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد مصطفى محمد الأربش ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد مصنت مريزيق الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد مضحي صالح الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

محمد مطر دوحان العوشز ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد مطلق صالح العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد معزى فلاح المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

محمد ملفي رشيد الرشيدي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد مناور سبيل الرشيدي ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

محمد مناور عبدالله العلاطي ـ المملكة المتحدة ـ علوم كمبيوتر

محمد منصور علي الخزيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

محمد مهدي رائد حبيب الحبيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد مهدي نايف يعقوب بومريوم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد ميثم جواد العطار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

محمد نادر عبدالرحمن العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد ناصر جمعة الكعاك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد ناصر شجاع المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد ناصر عبدالله المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

محمد ناصر مبارك العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد نايف عبدالله القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

محمد نايف عبيد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

محمد نايف غنام العنزي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

محمد نايف محمد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد نايف محمد النويف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ اقتصاد

محمد نايف مناحي الحربي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد نيف زايد الضفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

محمد هاشم عيسى الهاشمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد هاشم محمد الموسوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

محمد هاني عبدالله القلاف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

محمد هايف ظاهر الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

محمد هندى عويض البقمى ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

محمد وليد حامد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

محمد يعقوب عبدالله السعودى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمد يعقوب علي الخباز ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

محمد يوسف سالم المالك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

محمد يوسف عبد الرضا الحداد ـ استراليا ـ هندسة مدنية

محمد يوسف مبارك الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

محمد يوسف محمد الشايجي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

محمد يوسف محمد الصراف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

محمد يوسف محمد المطيري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

محمد يوسف يعقوب السيد الرفاعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

محمود عدنان جاسم البلوشي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

محمود عقيل محمود الشطي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمود عمار محمد الشمالى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مخلد خالد عايض الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

مخلد مجرى مخلد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مدلول عطاالله مدلول الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مراحب بدر عبدالله المرشد ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مرزوق إبراهيم مصطفى المرزوق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علاقات دولية

مرزوق أحمد مرزوق المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

مرزوق حمود محسن الميع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

مرزوق خميس مرزوق الحدان ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مرزوق عادل سعود العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مرزوق فلاح حلوان العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

مروان ناصر عيد السويحل ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

مروي سالم مروي الهدية ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

مريم أحمد عبدالوهاب الحلبي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

مريم أسامة حسن عبدالله ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

مريم أسامة محمد عقلة ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

مريم بدر عبد علي فرحان ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الفنون الجميلة

مريم جاسم صالح الدريع ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

مريم جاسم محمد العميري ـ المملكة المتحدة ـ الجيولوجيا

مريم جاسم محمد حسن ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مريم جراح سالم جحيل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

مريم حامد خليل سليمان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مريم حسن خليفة قاسم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مريم حسين علي المطيري ـ جمهورية ايرلندا ـ التغذية البشرية

مريم خالد حجي المزين ـ مالطا ـ طب بشري

مريم خالد عبدالله العبدالله ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة

مريم خلف سلطان المنديل ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ علم التغذية - جامعة الامارات

مريم دهام بحيران الصانع ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

مريم سعد حربي الزعبي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

مريم شهاب أحمد صادق ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

مريم صالح مثال المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

مريم صلاح بدر حسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

مريم صلاح عبدالمحسن محمد الوهيب ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

مريم طلال جمعة الميعان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة معمارية

مريم طلال عباس عبدالله ـ المملكة المتحدة ـ ادب ولغة انجليزية

مريم عادل جواد الرشيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ طب اسنان

مريم عادل صقر الصقر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

مريم عايد عشوي العنزي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

مريم عبدالرحمن أحمد الأحمد ـ استراليا ـ هندسة مدنية

مريم عبدالعزيز خليل الفودرى ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مريم علي حسين علي حسين ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

مريم عماد بدر الجمعة ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

مريم محمد خلف العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

مريم محمد صالح سالم ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

مريم محمد ماجد المطيري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

مريم محمد ناصر المزيعل ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مريم مؤيد ماجد المزيدي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مريم هادي أحمد شير ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مريم وليد عبد الوهاب الزنكي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ التربية الخاصة / لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

مريم يعقوب يوسف قاسم الصراف ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مريم يوسف يعقوب الشطي ـ مالطا ـ طب بشري

مزيد محمد مزيد ابوشيبة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

مساعد أحمد فهد الرشيد البدر ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

مساعد بدر مساعد الناقه ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة

مساعد حسين محمد الجفيره ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

مساعد علي محمد حسن ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

مسعود طارق مسعود العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مشارق خالد فاضل جاسم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

مشاري أحمد مناحي الضفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

مشاري سالم شامان الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

مشاري صلاح عجيل الحربي ـ الجمهورية الفرنسية ـ لغة فرنسية و ادابها

مشاري عبدالله علي عمر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

مشاري عبدالمحسن عودة البزيع ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

مشاري عماد جاسم الدمخي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

مشاري غالى عطا الله الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مشاري فيصل مشاري العجيل ـ المملكة المتحدة ـ تسويق

مشاري ماجد جابر العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مشاري محمد عوض العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

مشاري محمد عياد العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

مشاري نايف مهلى مخيلف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

مشاري نواف فلاح الشمالى ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مشاري مشعل ملفي المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مشاري أحمد شبيب العدواني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

مشاري أسامة توفيق العودة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مشاري أنور سالم المسعود ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

مشاري بدر سعد العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

مشاري جاسم محمد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

مشاري ذاعر قطيم الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

مشاري سلطان صياح العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مشاري طراد نهار العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

مشاري يعقوب علي مدوه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

مشاعل مشعل محمد جرمن ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مشعل بدر سامي التميمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مشعل سرحان عماش صحن ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

مشعل صلاح علي الكندري ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

مشعل عايد مطر العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

مشعل فواز راضي العازمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

مشعل مبارك عايد الحريص ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مشعل مبارك هذال المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

مشعل محمد هديني الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

مشعل محمد هليل المهندى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

مصطفى عبدالعزيز سيد حسين سيد علي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مصطفى فاضل مهدي الموسوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مصعب عبدالله وديد الهاجري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

مضاوي حسان محمد القناعي ـ كندا ـ طب بشري

مطلق علي مطلق الطاحوس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مطلق علي مطلق السبيعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مطلق فهد حمد الخالدي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

معاذ جمال عبدالله الرياحي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

معاذ سعد مزيد ابو شيبة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

معاذ عبدالرحمن عبدالله الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

معاذ فهد أحمد الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

مفاز عبدالرحمن مساعد البناي ـ نيوزيلندا ـ طب اسنان

ملاك جاسم علي القطان ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ملاك حاتم ضيف الجدى ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ملاك صقر محمد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

ملاك عادل مرتضى السلمان ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ملاك علي غلوم عبدالله ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

ملاك مضحى احبيب الفضلي ـ جمهورية ايرلندا ـ هندسة مدنية

ملوك يوسف محمد الحداد ـ جمهورية ايرلندا ـ وسائل الإعلام وصناعة الأفلام

منار جابر علي رضا ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

منار محمد عبدالله الفرحان ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

منار ناصر منور المطيري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

مناف عبدالله عبدالحي الشاهر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مناور أحمد محمد العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

منصور تويم ناصر العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

منصور جمال ياسر الحجي العبدالله ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

منصور خالد سالم الصميعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

منصور فالح سعد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

منصور فوزي منصور المنصور ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

منصور محمد شافي العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

منصور محمد مبارك المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

منوة فيصل يوسف الشراح ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

منى عادل علي المقصيد ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

منى محمد سفاح الملا ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

منيرة سعود خالد الزيد ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

منيرة عبدالله أحمد الياسين ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

منيرة أيمن راشد الجطيلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

منيرة خالد سعود العدواني ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

منيرة داود سليمان الفرج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

منيرة رائد عبدالله الرومي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

منيرة طارق إبراهيم العسكر ـ كندا ـ طب بشري

منيرة عبدالرحمن أمين العوضي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

منيرة عدنان عبدالرحمن الحمازى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ أداب / لغة إنجليزية

منيرة فهيد عبدالله العجمي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

منيرة مبارك بدر الغريب ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

منيرة مبارك جوهر بشير ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

منيرة محمد عبدالله الحوطى ـ كندا ـ هندسة مدنية

منيرة محمد ناصر العتيبي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الفنون الجميلة

منيرة منصر سعد العصيمي ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

منيه فهد مجري الشعلاني ـ كندا ـ طب بشري

مها صلاح أحمد جوهر شهاب ـ استراليا ـ طب بشري

مها علي الحميدي المطيري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

مها فيصل حمود الدخيل ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مها محمد يوسف الأنصاري ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ دراسات الترجمة - جامعة الامارات

مها منيف منور المطيري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

مهدي اسماعيل إبراهيم الصالح ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مهدي حسين نزار عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مهدي علي فاضل الصائغ ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

مهدي منصور حسن قراشي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

مهدي هيثم أمير عبدالرحمن ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

مهدي اسماعيل حسين صادق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مهدي علي حسن العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

مهدي محمد عيسى الصفار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

مهدي هاني أمير محمد النجاده ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

مهنا مساعد جلوي العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

مهند عارف ماطر العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

مهند مشعل نايف عمر مطلق العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

موزه شفيق حميد علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

موضي عبداللطيف ناصر عيدان ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

موضي طارق سليمان بوقريص ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

موضي طلال مبارك الحجرف ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

موضي محمد سعد الصاهود ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

مى محمد عبدالله العمهوج ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ صيدلة

مي عصام داود المرزوق ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

ميان مطلق حمد القحطاني ـ كندا ـ طب بشري

ميثم محمد علي بوعباس ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

ميرزا صالح جابر عبدالله جاسم ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

ناجي علي طحيشل العازمي ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

ناجي أحمد محمد بن حسين الفيلكاوي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

نادية محمد علي وقيت الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

ناصر عواد هذال النصافي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

ناصر أحمد فرحان النويم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ناصر أحمد مطر العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

ناصر أحمد ناصر الشليه ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

ناصر بدر مخلد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

ناصر بدر ناصر الرويشد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

ناصر بدر ناصر القطان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

ناصر حسين حميد عبد ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ناصر حمران ناصر خشمان ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

ناصر راشد ناصر العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

ناصر سالم مشاري المراغي ـ كندا ـ هندسة كهربائية

ناصر سعد حمود الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ناصر سعد فهيد السبيعي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ناصر سعد ناصر العريفي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

ناصر سعود ارهيف الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ناصر صالح محمد الهاملى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

ناصر صالح محمد صالح علي الجاسم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

ناصر صقر سعود القهيدى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

ناصر طلال محمد الهاجري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ناصر طوارى مدلول الظفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

ناصر ظاهر محيسن العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

ناصر عادل عيسى كريم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

ناصر عايد مخلف العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

ناصر عبدالرحمن كاظم العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ناصر عبدالله مبارك الحجرف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

ناصر عبدالله ناصر مبارك ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ناصر علي فهيد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ناصر عيسى ناصر بوعركي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ناصر فهد عوض الجلوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

ناصر فيصل أحمد الكندري ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ناصر محمد أحمد دشتى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

ناصر محمد سعيد العتيبي ـ كندا ـ هندسة كهربائية

ناصر محمد فاضل الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

ناصر محمد ماجد البطي بوطيبان ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ صيدلة

ناصر محمد معجب السبيعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ناصر محمود عبدالله السميط ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ناصر منصور حمد الحيان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

ناصر منصور محسن العتيبي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ناصر منصور مزعل السرهيد ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

ناصر ناجي فرج السالم ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ناصر نايف عناد العنزي ـ مالطا ـ طب بشري

ناصر نواف حمدى الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ناصر يوسف ناصر الدليجان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

نافع ماجد نافع المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

نايف سعود فلاح الحجرف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

نايف عبدالله علي بورسلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

نايف عبيد خلف العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

نايف عبيد سلمان المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

نايف فهد عبدالله العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

نايف فهيد عبدالعزيز الضفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

نايف محمد خلف الغريب ـ المملكة المتحدة ـ علوم كمبيوتر

نايف محمد سالم المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

نايف محمد نايف العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

نايف مشهور محمد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

نايف ناجي محمد العجمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

نايف نواف محمد الحربي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

نجاة نبيل بدر الهندي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

نجلاء سليمان يوسف العبدالسلام ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

نجوان يعقوب عبدالصمد بريسمي ـ المملكة المتحدة ـ تسويق

نجيبه صلاح محمد الصباغه ـ مالطا ـ طب بشري

نجيبه عبدالله شريف الصديقي ـ استراليا ـ طب بشري

ندى عبدالوهاب عبدالله علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تسويق

ندى علي عبد الرحيم حبيب ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

ندى علي سبت علي محمد ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

نرجس قيس عبدالله دهراب ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

نرجس محمد صبر الشمري ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

نشمي مساعد نشمي الحريجي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

نصار أحمد نصار الشريعان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

نصار عايض محمد العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

نعيمه فهد فاضل ربيع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

نهابه خلف نهابه حمادة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علاقات دولية

نهار خالد نهار المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

نواف أحمد شفاقة العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

نواف بدر عبدالله الديحاني ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

نواف حمود سعود المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

نواف خالد علوش المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

نواف زويد راشد المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

نواف عبدالله مبارك الصميم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

نواف عبدالكريم عايض العازمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

نواف غازي مطلق العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

نواف فواز غازي الشمري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

نور أحمد مبارك ابوطيبان ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

نور خليفة عبدالرزاق الأحمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

نور نبيل عبدالله الجريسي ـ المملكة المتحدة ـ المحاسبة والتمويل

نور خالد عبدالله بديوى ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

نور خالد عيد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

نور شاكر مختار علي ـ المملكة المتحدة ـ اعلام واتصالات

نور عبدالعزيز خالد مال الله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

نور عمار ياسر العلي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

نور ماجد مانع المانع ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

نور متعب خلف الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

نور محمد أحمد الميرزا ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

نور محمد حسين اكبر ـ كندا ـ طب بشري

نور محمد دخيل الديولى ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

نور محمد محمود حسين ـ جمهورية ايرلندا ـ صيدلة

نور مساعد غانم مال الله ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

نور ميثم حاجية صغير ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ الفنون الجميلة

نور نبيل مسلم اسيرى ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

نور هاني أحمد القلاف ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

نور وليد فاضل العبيد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

نورا حمد فهد الحمدان ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

نورا عيسى محمد عبدالله هيكل الفضلي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

نورا يوسف أحمد ياسين الرفاعي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

نورة بدر خليفة الجاسم ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ تصميم داخلي

نورة خالد عبدالرحمن العصيمي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

نورة خالد مبارك المنديل ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

نورة راشد سليمان الصيخان ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

نورة زامل هضيل العازمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

نورة صلاح سعود الجري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

نورة عادل يعقوب المضاحكه ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

نورة عبدالله سالم السويلم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

نورة عزيز عبيد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

نورة فهد يعقوب الجوعان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

نوف مانع علي المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

نوف محمد حسن العتيبي ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة صناعية

نوف نبيل حسين الحشاش ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

هاجر عبدالرحمن علي المطيري ـ نيوزيلندا ـ صيدلة

هاجر محمد جواد صالح العطار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

هاجر هشام علي فرس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

هادي سالم هادي العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

هادي علي هادي الفضلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

هادي جابر عبدالله العجمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

هاشم طلال أحمد حسين ـ استراليا ـ هندسة مدنية

هاشم عبدالمنعم عبدالكريم رمضان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ إعلام

هاشم نواف هشام الغربللي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

هاشم هشام حسن المزيدي ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

هبة إبراهيم محمد حياتي ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

هبة عبدالوهاب عبداللطيف الدريس ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

هبة ماجد ندا العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

هدايه يعقوب محمد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

هدى إبراهيم محمود دشتى ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

هديب أحمد هديب الشنفا ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

هديل عبدالرحمن عبد الكريم العنزي ـ كندا ـ طب بشري

هديل عبد الكريم ناصر الجفيره ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

هديل يوسف ظاهر الحربش ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

هزاع علي هزاع المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

هشام مزيد معيوف الظفيري ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

هلال عبد الكريم هلال علي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

هند خالد نزال العنزي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

هيا براك عبدالمحسن العتيقي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ اقتصاد

هيا توفيق عبدالعزيز العصيمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

هيا خالد ياقوت فرحان ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

هيا سليمان عبدالله الوقيان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

هيا صلاح يوسف الفليج ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

هيا محمد خليفة الشطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

هيا وليد عبدالله الرومي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

هيف محمد هيف الحجرف ـ المملكة المتحدة ـ ادارة الاعمال/ادارة

هيفاء عبد الهادي عبد النبي الهندال ـ استراليا ـ طب بشري

وادي عبد الرزاق وادي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

وداد عبدالله فهد العصيمي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

وديان سالم مبارك الصانع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

وليد خالد مبارك المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

وليد خالد محمد المطوع ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

وليد انور هادي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

وليد حسين علي المري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

وليد خالد حسين مطر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

وليد خالد صنهات الحربي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

وليد خالد لابس المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

وليد راشد عايش المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

وليد شرعان حاضر السعيدي ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

وليد طارق سليمان العامر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ ادارة الاعمال/ادارة

وليد محمد عيد الرشيدي ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

وليد مناور محمد العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

وهايب فيصل مضحي النمران ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

يارا يوسف خالد الوهيب ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

ياسمين عبدالله علي البحوه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم التغذية

ياسمين راشد طليحان المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

ياسمين عدنان مسلم المشموم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

ياسمين غانم عبد الصمد عبادي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

ياسمين فؤاد عباس رزاق ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

ياسمين وائل عبدالحميد بهبهاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

ياسين بدر سالم الوزان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

يعقوب اوس يعقوب الغنيم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يعقوب عمر يعقوب العمر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

يعقوب مشعل مصطفى بوشهري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

يعقوب يوسف علي العلي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

يمنى محمد سعد العدواني ـ كندا ـ هندسة كهربائية

يوسف أسامة محمد عقلة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف فاضل أحمد الشطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

يوسف مشاري عبداللطيف الشميس ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

يوسف هاني سعدون الجاسم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

يوسف إبراهيم خميس البحروه ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

يوسف إبراهيم عبدالرضا الميل ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

يوسف إبراهيم يوسف محمد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

يوسف أحمد سعود الدويسان ـ مملكة البحرين ـ طب بشري

يوسف أحمد صالح العنزي ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

يوسف أحمد جدعان العدواني ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

يوسف أحمد عبدالله الخباز ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

يوسف باتل عبدالله المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف بدر عبدالرحمن الجمعة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

يوسف بدر ناصر القحطاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

يوسف بدر يوسف شبكوه ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

يوسف جابر عايض الهبيدة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

يوسف جاسم محمد البلوشي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

يوسف جاسم محمد المسيلم ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

يوسف حامد صالح العجيمان ـ دولة الامارات العربية المتحدة ـ هندسة الحاسوب

يوسف حامد فارس الضفيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

يوسف حسام جواد النجار ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

يوسف حسين علي السعد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

يوسف حسين علي عيادة ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف خالد بدر سليمان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علم الوراثه

يوسف خالد حسين الشطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

يوسف خالد خلف الوهيبى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف خالد شبيب الدقباسي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تمويل

يوسف خالد عبدالله الفيلكاوي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

يوسف خالد عبدالرحمن الشراح ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

يوسف خالد علي النجار ـ كندا ـ هندسة كهربائية

يوسف خالد فالح الرشيدي ـ استراليا ـ صيدلة

يوسف خالد فهد العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف دليم غزاي المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف رائد جواد البوشهري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

يوسف رجعان حامد الحسيني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

يوسف سالم فارع المطيري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

يوسف سالم فاضل بوغيث ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ معمار

يوسف سامي عبدالمنعم النفيسي ـ المملكة المتحدة ـ طب بشري

يوسف سعود الحميدي العتيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

يوسف سليمان يوسف بن جاسم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

يوسف صالح عبدالله العيدان ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف طالب حميد الخياط ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

يوسف طالب محمد الحوطي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

يوسف طلب هادي العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف عادل عيسى النشمي ـ جمهورية ايرلندا ـ علم الوراثة والمعلومات الحيويه

يوسف عادل يوسف علي الصراف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

يوسف عبدالرحمن مجبل العصيمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

يوسف عبدالعزيز عبدالرحمن العصيمي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

يوسف عبد اللطيف هاشم الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف عبدالله أحمد الخشان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف عبدالله شرار العصيمي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف عبدالله يوسف حسين ـ المملكة المتحدة ـ هندسة مدنية

يوسف عبد المحسن خالد العنزي ـ المملكة المتحدة ـ علوم سياسية

يوسف عبدالرضا حسن الرامزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بيئية

يوسف عثمان سليمان الحمد ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

يوسف علي خليل الخليل ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

يوسف علي حسن الرشدان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تصميم داخلي

يوسف عماد راشد الطويل ـ المملكة المتحدة ـ صيدلة

يوسف عوض طليحان الشمري ـ جمهورية ايرلندا ـ طب بشري

يوسف عويض صالح الشلاحي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف عياد ظاهر السعد ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

يوسف عيد راهي الفضلي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف فرحان محمد الكندري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف فهد ذياب الهزاني ـ كندا ـ هندسة مدنية

يوسف فيصل إبراهيم يوسف الكندري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

يوسف فيصل يوسف المشاري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ فيزياء

يوسف لفا محمد المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

يوسف محمد بخيت العجمي ـ المملكة المتحدة ـ طب اسنان

يوسف محمد رفاعي الرفاعي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف محمد سالم القريشى ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

يوسف محمد صبار العنزي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ محاسبة

يوسف محمد نيروز اشكناني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كهربائية

يوسف مرضي منور المطيري ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف مساعد صالح النبهان ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

يوسف منذر يعقوب القلاف ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة صناعية

يوسف منصور طلال المطيري ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

يوسف نايف إبراهيم Almujamed ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية

يوسف نبيل يوسف مندني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

يوسف هاني يوسف الحمادي ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كيميائية

يوسف وليد عبدالله عبدالله ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة مدنية

يوسف ياسر مصطفى غضنفر ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة كمبيوتر

يوسف يحيى يوسف الشطي ـ المملكة المتحدة ـ الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف يعقوب فالح الديحاني ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هندسة بترول

يوسف يعقوب هلال الشمري ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ علوم سياسية

يوسف يعقوب يوسف الحماد ـ المملكة المتحدة ـ هندسة كيميائية