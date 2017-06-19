أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن عملية صرف المتبقي من المستحقات المالية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب عن الساعات الزائدة عن النصاب للفصل الدراسي الثاني 2015/2016 في مراحلها الأخيرة.



وأكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي انه تم الانتهاء من صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليتي التربية الأساسية وكلية الدراسات التكنولوجية، وتم اليوم (أمس) إرسال المستحقات المالية لكلية الدراسات التجارية إلى البنوك لإيداعها في حسابات مستحقيها، وجار العمل على قدم وساق للانتهاء من المراحل النهائية لصرف المستحقات المالية لكليتي العلوم الصحية والتمريض.

وأضافت ان الإدارة المالية بالهيئة قد انتهت بالفعل من صرف المستحقات المالية لعدد من معاهد التدريب التابعة للهيئة وهي معهد السياحة والتجميل والأزياء والمعهد الصناعي/ صباح السالم، والمعهد الصناعي/ الشويخ، ومعهد التدريب المهني والمعهد العالي للطاقة، مضيفة ان إجراءات صرف المستحقات المالية للمعهد العالي للاتصالات والملاحة ومعهد السكرتارية والإدارة المكتبية في مراحلها النهائية.

وشددت العازمي على حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بإدارتها العليا لصرف كل المستحقات المالية للسادة أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وتذليل كل الصعوبات التي قد تقف أمام جميع منتسبيها وتعوقهم عن الاستمرار في أداء رسالتهم السامية.