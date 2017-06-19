جناح الكلية استقطب حشوداً من الطلبة وأولياء أمورهم



آلاء خليفة

استقطب جناح كلية القانون الكويتية العالمية العديد من رواد معرض الفرص الدراسية والدراسات العليا الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت، برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بمنطقة الشويخ، وشاركت فيه الكلية وعدد من الكليات والجامعات الخاصة وجامعة الكويت.

وتوافد إلى الجناح العشرات من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للتعرف مباشرة على المزايا التي توفرها الكلية لطلبتها من خلال ما تقدمه لهم من تعليم قانوني متميز بالاعتماد على منهج دراسي يعتمد على الممازجة بين النظام القانوني الكويتي والنظم القانونية العالمية، بالاستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريس المتمرسين من الكويتيين والعرب والأجانب بينهم عدد من العمداء السابقين لكليات قانون، ما أدى لتحقيق كلية القانون الكويتية العالمية مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي في الكويت والمنطقة كونها الجامعة الخاصة الوحيدة المتخصصة بتدريس القانون.

في هذا الصدد، صرح مسؤول العلاقات العامة والتسويق عادل العنزي قائلا: اعتدنا في كلية القانون الكويتية العالمية على المشاركة في عدد مختار من معارض الفرص الدراسية التي تنظمها قطاعات حكومية وأهلية وبعض المدارس الثانوية، وذلك لتحقيق التواصل المباشر مع الطلبة الراغبين بدراسة الحقوق ومع أولياء الأمور بشكل خاص، ومع مختلف فئات المجتمع لتقديم صورة شاملة عن الكلية وما توفره لطلبتها من بيئة أكاديمية تساهم في تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من علوم قانونية باللغتين العربية والإنجليزية تؤهلهم لتولي مختلف المهن القانونية، حيث استقطبت العديد من الإدارات الحكومية ومنها الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة وعدد من الوزارات، وكذلك الشركات والمؤسسات الخاصة، خريجو الكلية وخريجاتها، علاوة على الذين جذبتهم مهنة المحاماة، كذلك عرضنا معلومات شاملة عن برنامج الدراسات العليا (الماجستير) الذي تقدمه الكلية لطلبتها ولخريجي كليات الحقوق من حملة الليسانس الراغبين في استكمال دراستهم وما يتميز به منهاج الماجستير من معايير أكاديمية معتمدة في كليات الحقوق العالمية.