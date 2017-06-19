آلاء خليفة

حقق فريق نموذج الأمم المتحدة لدى الجامعة الأمريكية في الكويت أداء متميزا في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة والذي أقامته منظمة السفراء المتحدين (United Ambassadors) في جنيف في مايو الماضي. حيث حصد الفريق العديد من الجوائز في نهاية الجلسات لما أظهره من تميز ومهنية في تقديم التقارير وإدارة الحوارات الديبلوماسية.

أقيمت الجلسات في مبنى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان «الطريق إلى التنمية العالمية المستدامة في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية وذات الصلة بالأمن في العالم المعاصر».

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو الأقرب إلى الجلسات الحقيقية للأمم المتحدة، وذلك من حيث طريقة إدارة الجلسة وآلية اتخاذ القرارات الديبلوماسية.

ووسط محاكاة واقعية لجلسات الأمم المتحدة لمجلس الأمن والجمعية العامة، حظي جميع المشاركين في هذا المؤتمر بالفرصة لمناقشة مجموعة من القضايا المتنوعة، التي سمحت لهم بتعلم وفهم كيفية آلية العمل وعملية اتخاذ القرارات في الأمم المتحدة.

شارك كل من الطالبين علي القلاف وهنتر هيدابول كأعضاء في مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة كممثلين عن الجمهورية الإيطالية، وكان الهدف من هذا المجلس هو صياغة مشروع قرار يقدم حلولا للقضية المطروحة، وكتابة بيانين رئاسي وصحافي عن قضيتي الأمن الإلكتروني وأمن الطيران وسط التصعيد المستمر للأنشطة والهجمات الإرهابية.

وقد تعاون كل من علي القلاف وهنتر هيدابول في التوصل الى قرارات تم الاتفاق عليها بالإجماع وذلك من خلال التحاور والمفاوضات مع الأعضاء المشاركين، حيث أشار القلاف إلى «أن المهارات الديبلوماسية قد لعبت دورا أساسيا في إنجاح عملية المفاوضات بالرغم من وجود دول لديها حق الفيتو». وقد فاز كل من علي القلاف وهنتر هيدابول بالجائزة الديبلوماسية عن أدائهما.

وشاركت سكرتيرة نموذج الأمم المتحدة لدى الجامعة الأمريكية في الكويت الطالبة منيرة الشطي في اللجنة الاقتصادية والمالية ممثلة لدولة اليابان، حيث كان هدف اللجنة إيجاد حلول لقضية تغير المناخ وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقد تقدمت منيرة الشطي بتقرير مفصل عن القضية، مستندة الى الأبحاث والمراجع العلمية، مما ساهم في فوزها بجائزة أفضل تقرير.

فيما شارك الطالب حسين خشاب في لجنة نزع السلاح والأمن الدولي ممثلا اليابان. حيث قام بتشكيل تحالف كتلة الـ 77 والصين السياسية، وقد تم انتخاب حسين خشاب رئيسا للتحالف المؤلف من ثمانية مشاركين مما أدى إلى تسهيل عملية المفاوضات مع الدول الأخرى المشاركة في اللجنة.

وبناء على أداء حسين خشاب المتميز والذي أثنى عليه رئيس اللجنة، فاز بجائزة أفضل تقرير في اللجنة. وأشاد د.غلامرضا وطن دوست المشرف على نموذج الأمم المتحدة لدى الجامعة الأمريكية في الكويت (AUKMUN) وأستاذ دراسات الشرق الأدنى والتاريخ في الجامعة، بأداء الطلاب حيث أشار الى أن قسم العلاقات الدولية بالجامعة يقدم الرعاية والدعم المستمر للطلاب من جميع التخصصات لخوض تجربة التمثيل الديبلوماسي وتنمية فنون المفاوضات.

وقد جاءت إنجازات فريق AUKMUN في جنيف هذا العام - بقيادة رئيس النادي صباح الصباح ونائب الرئيس علي القلاف - بعد سلسة من الإنجازات التي حققها الفريق في السابق إذ حصد أكبر عدد من الجوائز في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في البحرين في عام 2016.

وقد حاز صباح الصباح ثقة المشاركين في المؤتمر المقام في جنيف، حيث تم انتخابه نائب رئيس للجمعية العامة لنموذج الأمم المتحدة والذي يعد من أهم المناصب المتاحة في هذا المؤتمر.

فيما حصل فريق AUKMUN ككل على جائزة أفضل فريق في المؤتمر. وبعد فوزه في المؤتمر، حظي الفريق بلقاء جمال الغنيم، الممثل الدائم للكويت في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.