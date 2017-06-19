آلاء خليفة

أعلنت مديرة إدارة القبول بجامعة الكويت هند السالم ان يوم الثلاثاء 20 الجاري هو آخر يوم لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للعام الجامعي 2017-2018.

وقالت السالم في تصريح خاص لـ «الأنباء»: بعد الانتهاء من تسلم طلبات الالتحاق وإغلاق باب التسجيل بالجامعة يوم الثلاثاء 20 الجاري ستبدأ عملية الفرز مباشرة استعدادا لإعلان نتائج المقبولين بالجامعة قبل عطلة عيد الفطر.

وأفادت السالم بأنه سيتم إرسال رسائل قصيرة لجميع الطلبة المقبولين لإبلاغهم بالتخصصات التي قبلوا فيها، مشيرة الى ان الرسائل ستتضمن مواعيد مراجعة الطلبة لصالة القبول والتسجيل في الشويخ لإتمام عملية القبول.

وشددت السالم على الطلبة عند مراجعة صالة القبول والتسجيل اصطحاب شهادة الثانوية العامة الأصلية أو صورة طبق الأصل عنها والبطاقة المدنية الأصلية لاعتماد قبولهم.

وكشفت السالم عن ان اعتماد القبول سيكون خلال الفترة من 4 يوليو حتى 13 يوليو، مشددة على ان الطلبة الذين لن يقوموا باعتماد قبولهم في تلك الفترة فسيعتبر قبولهم ملغى بالجامعة.