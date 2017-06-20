بن غيث: سنعمل على رفع كفاءة المنظومة الإدارية

بوحمد: مضاعفة الجهود لخدمة الطلبة وأهل الميدان

الديحاني: استكمال مشروع الإدارة المدرسية الذكية في مبارك الكبير

العومي: رفع مستوى العملية التعليمية بكل الأدوات التربوية المعنية

الظفيري: خطتنا خدمة الكويت ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية عبدالعزيز الفضلي

بعد مرور ما يقارب السنة وثمانية اشهر على ندبهم، وضع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس حداً لكل الاحتمالات والأقاويل، واعتمد قرارا بتثبيت مديري المناطق التعليمية بعد نجاحهم بتقدير امتياز في فترة ندبهم، حرصا من الوزير على استقرار المنظومة التربوية والبدء بإعداد خطة مستقبلية لمواكبة التطورات التي تسود دول العالم المتقدم في العملية التعليمية.

في هذا السياق، أعرب مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث عن بالغ شكره وتقديره لوزير التربية د.محمد الفارس والوكيل الأثري ووكيلة التعليم العام على تجديد الثقة فيه وتثبيته مديرا عاما لمنطقة الجهراء، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لما فيه خدمة أبنائنا الطلبة والمنظومة التربوية.

وقال بن غيث: سنعمل على تطوير العمل في المنطقة على مسارين، الأول رفع كفاءة العمل للمنظومة الإدارية في ديوان عام المنطقة، والثاني سنبذل قصارى جهدنا لرفع كفاءة العمل للإدارات المدرسية من خلال تطبيق إطار التحسين المدرسي في المجالات الثمانية المعتمدة للتحسين المدرسي، مشددا على أن كل ذلك يأتي بتعاون زملائي العاملين في المنطقة والإدارات المدرسية.

ربط المدارس

من جهته، تقدم مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد ببالغ الشكر والتقدير لوزير التربية د.محمد الفارس وجميع القيادات التربوية وفي مقدمتها الوكيل د.هيثم الأثري والوكيلة المساعدة فاطمة الكندري على هذه الثقة التي منحوها لنا كمديرين للمناطق التعليمية، موضحا أن ذلك سيكون لنا دافع وانطلاقة جديدة لمضاعفة الجهود في خدمة أبنائنا الطلبة وأهل الميدان.

وذكر بوحمد أنه قدم خطة العمل المستقبلية في المنطقة إلى الوزير من خلال تعاون الإدارات الأربع في المنطقة وهي الشؤون التعليمية والإدارية والأنشطة والصيانة، مؤكدا أن شغلنا الشاغل الاستعداد للعام الدراسي المقبل وإزالة كل المعوقات التي تواجه مدارسنا.

وأضاف أن لدينا بعض المشاريع التي نفذناها في المراحل التعليمية إضافة إلى افتتاح مدرسة جديدة في منطقة اشبيلية، لافتا إلى أننا سنعمل على افتتاح إدارة نظم المعلومات التي تربط جميع الإدارات المدرسية بالمنطقة والتي ستكون برعاية وحضور الوزير الفارس.

المدرسة الذكية

من جانبه، قال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني ان قرار التثبيت يحملنا مسؤولية استكمال العمل للبحث عن التطوير الدائم، وذلك حفاظا على هذه الثقة التي منحت لنا من قبل د.محمد الفارس والوكيل د.هيثم الأثري والوكيلة المساعدة فاطمة الكندري، مشيرا إلى أن هذا ليس بغريب عليهم لدعم كل الجهود والطاقات في المناطق التعليمية.

وأضاف الديحاني أننا في المنطقة سن قوم باستكمال مشروع الإدارة المدرسية الذكية، حيث بدأناها في المرحلتين الثانوية والمتوسطة وبعدها الابتدائية، ناهيك عن استكمال الصفحات الخاصة بموقع المنطقة الذكي وربطه بكل الإدارات مع تفعيل دور التواجيه الفنية والحرص على تطوير العملية التعليمية.

تطوير مستمر

من جهته، قال مدير منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي: عسى أن يقدرنا الله ونقدم كل ما في وسعنا لمصلحة أبنائنا الطلبة، مشيرا إلى أننا نعمل على رفع مستوى العملية التعليمية بكل الأدوات التربوية المعنية.

وأضاف أننا نسعى إلى تطوير العمل في المنطقة بالتعاون مع زملائي العاملين معي سواء في المنطقة التعليمية أو الإدارات المدرسية فكلنا هدفنا خدمة المتعلمين.

ثقة غالية

بدوره، أوضح مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري أن قرار التثبيت تكليف وليس تشريفا، معربا عن بالغ شكره للقيادات التربوية وعلى رأسها الوزير الفارس على هذه الثقة الغالية.

وأضاف الظفيري قائلا: أبارك لزملائي على هذا القرار وكلنا حزمة واحدة وسنستمر بذلك، لافتا إلى أن خطتنا بدأت من أول تسلمنا للعمل في المنطقة وهي خدمة الكويت، متمنيا أن نكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحت لنا.

وكشف الظفيري أن ما يميز وزارة التربية أن جميع قيادييها على قلب واحد وهدف واحد وهو خدمة المنظومة التربوية والعمل على تطويرها.

بدورها، أشادت جمعية المعلمين بقرار د.محمد الفارس بتثبيت مديري المناطق التعليمية الذي يؤدي إلى الاستقرار في المنظومة التربوية، وقال رئيس الجمعية مطيع العجمي إن تثبيت مديري العموم قرار صائب ويدعم الاستقرار في المناطق التعليمية والميدان التربوي، متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة وتطوير العملية التعليمية.

ذكر أن إعلان مدير الشؤون التعليمية يتفق مع الشروط

الأثري: التدرج في المناصب الإشرافيةشرط التعيين في الوظائف الأعلى

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري عن انتهاء اللجان من مقابلة أغلب الوظائف الإشرافية الشاغرة تمهيدا لتسكينها بشكل كامل في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة وسيتم إجراء مقابلات منصب مدير الشؤون التعليمية نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا حرص الوزارة على إحداث الاستقرار الوظيفي والميداني للمساهمة في إنجاز وتطوير العمل.

وشدد الأثري في تصريح للصحافيين أمس على أن وزارة التربية حريصة على تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، لاسيما الالتزام بأحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية، نافيا ما أثير بشأن الإعلان الخاص بمنصب مدير الشؤون التعليمية ومخالفته لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لهذا الشأن.

وأكد أن الإعلان جاء متفقا مع أحكام القرار رقم (20/2006) والذي حدد شروط وضوابط صرف بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، كما انه جاء متفقا مع القرار رقم (25/2006) بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية في الدولة والتي تعد الحد الأدنى الذي يجب أن تتم مراعاته ويجوز للوزارات والهيئات العامة إضافة شروط أخرى إضافية، وعليه ووفقا للمصلحة العامة فإنه يجوز للوزارة متى ما ارتأت أن تغير الشروط الإضافية التي قررتها، مادام ذلك التغيير لا يخالف قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه ولا يتعارض معه.

وحول التخوف الذي أثير مؤخرا من أن الإعلان قد تم تفصيله لأشخاص بعينهم، أكد الأثري أنه لا أساس له من الصحة، فالإعلان يمنح الفرصة لجميع من يشغل منصب مراقب للشؤون التعليمية - أيا كانت المرحلة التعليمية - للتقدم للوظيفة المعلن عنها.

وتقدم الأثري بالشكر إلى أعضاء مجلس الأمة والحكومة للموافقة على تعديل القانون رقم (28/2011) بشأن بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية، مثمنا دورهم في دعم العملية التعليمية، مؤكدا أن هذا التعديل سيساهم بشكل كبير في سد الشواغر بالمناطق التعليمية، حيث بدأت هذه العملية بتثبيت مديري العموم بعد اعتماد الوزير لقراراتهم مشكورا وسيتم استكمال سد الشواغر من خلال اختيار خمسة مديرين للشؤون التعليمية انتهاء بالمراقبين.

«ابن العميد الثانوية» حصلت على اعتراف «مايكروسوفت»

أعلنت شركة مايكروسوفت عن انضمام مدرسة ابن العميد الثانوية إلى منظمة مايكروسوفت المدرسية، لتكون ضمن برنامج مايكروسوفت المخصص للتميز في قطاعات التعليم بجميع أنحاء العالم، وهو البرنامج المدرسي لتحديد القيادة المبتكرة وطرق التعلم في الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم، ويمثل قيادي فرق برنامج مايكروسوفت المدرسي جزء من المجتمع المهني العالمي الذي يحتضن التكنولوجيا باعتبارها محفزا رئيسيا لعملية التحول الرقمي للمؤسسات.

وقال الوكيل المساعد في وزارة التربية د. خالد الرشيد «من الملهم رؤية مدرسة ابن العميد الثانوية تحصل على اعتراف مستحق من أهم القادة والمعلمين الذين كان لهم الفضل في ادراج أفضل المنهجيات الدراسية في القرن 21، علما أن هذه التغيرات التدريجية في التعلم من شأنها تعزيز مستقبل شبابنا وتمكينهم من دخول سوق العمل كمبدعين أو احترافيين، وتشكل التكنولوجيا اليوم عنصر مركزي لتحقيق أهدافنا المتمثلة في تطوير شبابنا، ولقد كانت دائما مايكروسوفت شريكا لا يقدر بثمن في السعي لتحقيق هذا الهدف».

وقال تشالز نحاس المدير العام لدى مايكروسوفت الكويت «لدينا تاريخ طويل من التعاون مع وزارة التربية والتعليم في الكويت من خلال العديد من البرامج المصممة لتعزيز أطر التعلم والتعليم، وتعتبر خطوة إدراج مدرسة ابن العميد الثانوية في برنامج مايكروسوفت المدرسي مؤشرا جيدا على مدى ما وصل إليه قطاع التربية والتعليم بالكويت في مراحل احتضان التحول الرقمي.