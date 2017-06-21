أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عادل حسين مال الله أنه قد تم تحديد يوم الثلاثاء 4/7/2017 لانطلاق عملية تسجيل الطلبة المستمرين لمقرراتهم الدراسية للفصل الأول 2017/2018، ابتداء بفترة التسجيل المبكر، وأضاف أن عملية التسجيل ستتم وفقا لمواعيد محددة لكل طالب، ويكون الحد الأقصى المسموح بالتسجيل فيه خلال هذه الفترة هو 14 وحدة دراسية ما عدا الطلبة المتوقع تخرجهم سيسمح لهم بالتسجيل في المقررات المتبقية لهم وفقا لما تسمح به لائحة المقررات، وسيسمح لسائر الطلبة بالتسجيل في الحد الأقصى من الوحدات الدراسية التي تسمح به لائحة نظام المقررات خلال فترات السحب والإضافة التالية لفترة التسجيل المبكر وفقا لمواعيد محددة أيضا.

وأشار إلى أن لكل طالب موعدا محددا يبدأ به عملية التسجيل، مشيرا إلى أن عمادة القبول والتسجيل سترسل رسالة قصيرة لكل طالب عبر هاتفه النقال المسجل ضمن بياناته الجامعية لإبلاغه بموعد دخوله لنظام التسجيل، ويستطيع الطالب كذلك معرفة هذا الموعد من خلال الدخول إلى نظام معلومات الطالب الخاص بالتسجيل. وذكر مال الله انه يمكن للطالب بعد إتمام عملية تسجيله الدخول لنظام معلومات الطالب مرة أخرى للاطلاع على جدوله أو تعديله في أي وقت أثناء الفترة المحددة للطلبة خلال فترة التسجيل المبكر. وأضاف أن أولوية تحديد مواعيد التسجيل تكون للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ثم الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الأول ثم الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل عام ثلاث نقاط فأكثر ومجتازين 30 وحدة دراسية فأكثر، ومن ثم يتم تحدد مواعيد لسائر الطلبة تنازليا حسب عدد وحداتهم المجتازة.

وأضاف د. مال الله أنه سيتم إلغاء تسجيل الطلبة غير المستوفين لشروط التسجيل في المقررات ومتطلباتها بتاريخ 13/ 8/ 2017 في ضوء نتائج الامتحانات النهائية لمقررات الفصل الصيفي الحالي، بحيث تتاح للطالب الفرصة لاستكمال جدوله الدراسي خلال فترات السحب والإضافة للفصل الدراسي الأول 2017/2018، كما أن العمادة ستقوم بتقليص أعداد الطلبة على قوائم الانتظار بذات التاريخ، منوها إلى ضرورة مراجعة جميع الطلبة لجداولهم الدراسية للفصل الأول وبصفة مستمرة، موضحا أنه بالنسبة للطلبة الذين ألغيت عنهم مقرراتهم غير المستوفاة للشروط فيمكنهم التسجيل في مقررات أخرى باستخدام شبكة الإنترنت فقط خلال فترات السحب والإضافة اللاحقة.

وأفاد بأنه قد خصصت الفترة 16ـ20 يوليو 2017 للطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الأول القادم والذين صادفتهم مشكلة أثناء عملية التسجيل اعاقتهم عن التسجيل في مقرر ما ليقوموا بمراجعة الكليات لاستكمال جداولهم الدراسية، مشيرا إلى ضرورة حصول الطالب على موعد مسبق من خلال نظام معلومات الطالب قبل قيامه بالتوجه الى الكلية المعنية.