استكمل طلاب الكلية الأسترالية في الكويت وبصورة خاصة طلاب كلية إدارة الأعمال دورة مقدمة من معهد وليام غلاسر بالولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان «نظرية الاختيار». وذلك كنشاط خارج نطاق المنهج الأكاديمي يهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمميزات التنافسية في مجال الإدارة.

وقد شارك في الدورة الأساسية أكثر من 10 طلاب من الكلية. وبعد استكمال الدورة التي استغرقت 27 ساعة واصل الطلبة الدورة استعدادا للحصول على الشهادات للمستوى المتقدم.

وتعليقا على هذا الإنجاز، صرح العميد المشارك بقسم إدارة الأعمال بالكلية الأسترالية في الكويت د.سام توغلو، قائلا: «يعتبر التدريب الذي تم تقديمه إلى طلابنا على أساس نظرية الاختيار أمرا مهما لنموذج التدريس لدينا، والذي يركز على كل من «الرأس، والقلب واليد». ويعتبر التحكم في السلوك انعكاسا مهما للاتجاه الإيجابي والدافع الداخلي. ونحن نحث على بناء مثل هذه المهارات السلوكية، التي تمكن طلابنا من اتخاذ قرارات تتسم بالحكمة والمنطق. ويدرس الطلاب «نظرية الاختيار» في إطار وحدة تدريبهم الداخلي، حيث يساعد ذلك على فهم ما يحفز السلوك البشري واتخاذ اختيارات أفضل. وقد طلب من طلابنا عرض تجاربهم التدريبية الداخلية بناء على نظرية الاختيار التي تعلموها. وقد قمنا بدعوة أعضاء مجلس الإدارة لمعهد وليام غلاسر العالمي ـ الكويت، وسعدنا بحضورهم للعروض التي قدمها طلابنا، وقاموا بإبداء ملاحظات في غاية الأهمية لطلابنا». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة وليام غلاسير العالمي ـ الكويت، د.أحمد الشطي: «لقد كان من دواعي سرور وليام غلاسير العالمي- فرع الكويت، أن يحضر الفعالية التعليمية التي نظمتها وأدارتها مؤسسة تعليمية محترمة، وهي الكلية الأسترالية في الكويت، حيث أوضحت التجربة مدى عناية الكلية بتزويد الطلاب بالمهارات والقدرات اللازمة للاستعداد لسوق العمل، وذلك من خلال طرح «نظرية الاختيار»، بحيث يستعد الطلاب نفسيا للتعامل مع جميع التغيرات في حياتهم، وهذه هي رسالة وليام غلاسير العالمي ـ الكويت».

هذا، وتواصل الكلية الأسترالية في الكويت تزويد طلبتها بالدورات المعتمدة من المعاهد العالمية والتي تضيف إلى مهاراتهم، تحقيقا للارتقاء بمستوى التعلم وبهدف اكتساب المعرفة اللازمة لإثراء مساراتهم المهنية في المستقبل.