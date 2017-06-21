أهدى الطالب عمرو وفيق مصطفى من مدرسة النجاة الثانوية بنين تفوقه الى والديه وأسرته ومعلميه الذين ساعدوه لتحقيق النجاح وساهموا في تفوقه بشكل كبير ووفروا له جميع السبل، لافتا الى أن من العوامل التي أدت إلى تفوقه تنظيم الوقت وعدم إضاعته، والدراسة أولا بأول، والثقة في النفس، كاشفا عن طموحه ورغبته في دراسة الطب.

وأضاف انه يبعث برسالة مليئة بالحب والتقدير لكل من كان له الفضل في تفوقي، كما أتوجه بالشكر لإدارة مدرسة النجاة الثانوية بنين السالمية التي وفرت لنا مناخ التعلم والتفوق، وكذلك لمعلمي الكرام على ما قدموه لنا، وشكر خاص لوالدي على عطائهما الدائم لي.