عبدالعزيز الفضلي

ثمنت مراقبة التعليم الثانوي بمنطقة الجهراء التعليمية خالدة المير الدور الكبير الذي قامت به الإدارات المدرسية طوال العام الدراسي والذي أدى إلى تحقيق الهدف المنشود.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به المير خلال حفل التكريم الذي أقامته لمديري ومديرات المرحلة الثانوية بمناسبة ختام العام الدراسي.

وقالت إنه لزاما علينا أن نكرم ونشكر أهل الميدان الذين بذلوا كل ما في وسعهم لتوفير افضل الأجواء لأبنائنا الطلبة لكي ينالوا تحصيلهم العلمي، مؤكدة في الوقت نفسه متابعه المنطقة وجميع العاملين فيها الإدارات المدرسية والعمل على تهيئة الظروف لهم لكي يؤدوا دورهم على اكمل وجه وبالفعل كانوا عند حسن الظن بهم.

وتمنت المير ان تكون عطلة صيفية ممتعة لأبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية والتوفيق لمن انهوا المرحلة الثانوية بنجاح في دراساتهم العليا المقبلة.