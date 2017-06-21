قال رئيس تجمع معلمي وزارة التربية عايض البرازي إنه لوحظ في الآونة الأخيرة في جميع مدارس التعليم العام تكليف المعلمين والمعلمات بمهام إدارية ليست لها صلة بدور المعلمين والمعلمات داخل المرفق التعليمي وهذا أمر لا يتماشى مع دور المعلم الأساسي وهو التعليم.

واضاف أنه لا يخفى على أحد أن هذا الأمر ينعكس سلبا على أداء المعلم داخل الفصل وبالتالي يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للمعلمين، كما أن المعلم مكلف بالتحضير الذهني والكتابة للحصة الدراسية والمتابعة الدورية للطالب بالإضافة إلى أنشطة التوجيه الفني وكذلك يكلف في الاختبارات بالمراقبة والتصحيح والكنترول وهذه كلها أعباء على المعلم.

وذكر أن كثرة الأعباء الملقاة على عاتق المعلمين والمعلمات وتحقيقا لأحد أهم أهداف وزارة التربية بإعداد جيل شبابي متميز نرجو من المسؤولين في وزارة التربية إصدار قرار بدأ منذ العام المقبل بعدم تكليف المعلمين بأي مهام إدارية كـ (مشرف جناح - بائع مقصف - المراقبة الصباحية وأثناء الفرصتين).