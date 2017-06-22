عبدالعزيز الفضلي

مع نهاية دوام اليوم الخميس تبدأ العطلة الصيفية للهيئة التعليمية فقط في المرحلة الثانوية، بينما تستمر الهيئة الإدارية بعد عطلة العيد في الدوام حتى السادس من يوليو المقبل ليسدل الستار على عام دراسي طويل استمر لأكثر من 9 أشهر خاصة للمرحلة الثانوية التي واصلت دوامها، بينما العطلة الصيفية بدأت في جميع المراحل التعليمية، غير ان وزارة التربية عوضت العاملين فيها، حيث قامت بتمديد العطلة الصيفية للمرحلة الثانوية 5 أيام حسب التقويم الدراسي، حيث يباشر العاملون فيها دوامهم يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2017، بينما يباشر بقية العاملين في المراحل التعليمية الأخرى الابتدائي والمتوسط ورياض الأطفال أعمالهم يوم 5 من نفس الشهر.

من جانب آخر، بدأت أمس لجنة المقابلات التي يترأسها وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري بمقابلة المرشحين لوظيفة مدير شؤون تعليمية، ويتنافس 15 مراقبا تعليميا على خمسة مناصب شاغرة في المناطق التعليمية (الجهراء والفروانية وحولي والأحمدي ومبارك الكبير)، وستستمر المقابلات الى اليوم الخميس.