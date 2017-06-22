«هديتي الحقيقية إشادة الجمهور والنقاد»

الفنانة المصرية صابرين في ضيافة برنامج «كل يوم» مع عمرو اديب، متحدثة عن دورها الهام جدا في مسلسل الجماعة حيث أدت شخصية زينب الغزالي السيدة المؤثرة في زمنها في جماعة الاخوان، وقالت صابرين: بعد أدائي شخصية أم كلثوم منذ سنوات، اعتقد ان زينب الغزالي قد أضافت لي كفنانة الكثير.