«هند وظافر.. يعزفان سيمفونية»
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعون باهتمام كبير لمسلسل «حلاوة الدنيا» للنجمة التونسية هند صبري والممثل التونسي المتألق ظافر العابدين، حيث يؤدي الاثنان دورين من أبدع ما يكون، فالاثنان أصابهما مرض السرطان وقد قطعا على نفسيهما عهدا الا يستسلما ابدا وسيغلبانه وينتصران عليه حتى وان ماتا وودعا الحياة.. فكفاهما إرادة التحدي.
«هديتي الحقيقية إشادة الجمهور والنقاد»
الفنانة المصرية صابرين في ضيافة برنامج «كل يوم» مع عمرو اديب، متحدثة عن دورها الهام جدا في مسلسل الجماعة حيث أدت شخصية زينب الغزالي السيدة المؤثرة في زمنها في جماعة الاخوان، وقالت صابرين: بعد أدائي شخصية أم كلثوم منذ سنوات، اعتقد ان زينب الغزالي قد أضافت لي كفنانة الكثير.
«نوبات الخوف التي كانت تعتريني جعلت قلبي يخفق بشدة آنذاك»
الأمير البريطاني هاري يكشف، أثناء وصفه مشاعر الخوف التي كان يعاني منها بعد موت أمه الأميرة ديانا، أن جسمه كان يهتز مثل «آلة الغسيل» ولم يكن يستطيع السيطرة عليه.
«اسمي كان يلمع على شاشة الكمبيوتر»
المغني البريطاني زين مالك وهو يتحدث بالتفصيل من جديد حول كيف جرى احتجازه للتحقيق معه في المطار لمدة 3 ساعات بسبب اسمه العربي الإسلامي عندما وصل إلى الولايات المتحدة.
«استخدمنا القطار ولم يضايقنا أحد»
الشخصية التلفزيونية والممثلة كيم كارديشيان تكشف أنها استعملت وزوجها كاني ويست وسائل النقل العام خلال زيارتهما اليابان وكانت مستمتعة جدا بالتجربة ومعايشة البسطاء.
«يبدو أن الأمور على أفضل ما يرام بينهما»
تعليق لبعض أصدقاء الممثلة والمغنية الأميركية تايلور سويفت بعدما أمضت عطلة «عيد الأب» في لندن بصحبة صديقها المفتونة به جو ألوين في بيت والديها اللذين قدما لهما شواء لذيذا.
ماذا قالت صابرين عن دورها في مسلسل الجماعة؟ وكيف سيطر الأمير هاري على نوبات قلبه؟ ولماذا تم احتجاز الفنان البريطاني بالمطار؟ وما المضايقات التي تعرضت لها النجمة كيم كارديشيان؟