عادل الشنان

أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي عن أسماء 2316 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة، وللإطلاع على أسماء المرشحين الدخول على موقع الديوان الإلكتروني Csc.gov.kw.

وأوضح الرومي أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية لا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحا أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة.

وطالب الرومي المرشحين في الدفعة الحالية بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة (دون ضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية)، وذلك اعتبارا من تاريخ (3/ 7/2017) الذي يصادف يوم الاثنين، مصطحبين معهم المستندات اللازمة.

وأشار إلى أنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم، موضحا أنه تم تفعيل خدمة رفض جهة الترشيح الإلكتروني عن طريق الموقع csc.gov.kw دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الخدمة المدنية.

وفيما يلي أسماء المرشحين:

إدارة الفتوى والتشريع

نواف محمد حسين المطيري

خزنه فلاح سعود الرشيدي

وضحه جزاء عفار العتيبى

فاطمه نويفع رجا الرشيدى

هنوف صباح عوض مطلق المطيرى

الأمانة العامة للأوقاف

حنان سلمان جاسم حميد القشطي

امل مطر معتق المطيرى

وضحه على محمد العجمى

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

مريم فهد الدباغ العازمي

عواطف رحيل سالم العنزي

ايمان صالح محمد الجلاوي

مريم فهد حمود المطيرى

بشائر خالد رجا الرشيدى

ابتسام سالم مسرع العجمي

ماجد منصور صالح الرشيدى

شوق يوسف عبد الرحمن البريكان

على محمد على غلوم

ساره محمد على الحربى

شيخه محمد حربى اللميع

جميله مطلق نقيع الخصيلى

عقيل ناصر عبدالله محمد علي

منى عجب ناصر الرشيدى

نوره على جديان الرشيدى

جميله فهد عواض راشد

ساره حمود فهد العتيبى

العنود حسين حمد العنزى

موضي محمد سالم العجمي

تغريد بدر مشعاب سحلول

نوره عبدالله شبيب العجمي

روان ابراهيم احمد الحرمي

فاطمه فراج صلبوخ العازمى

نوره عزيز عبد الرحمن العتيبى

اسماء ذعار فهيد فهاد

دلال محمد عبدالله أبومرزوق

وضحه سيف حصين الهاجرى

منال ديحان قصاب نفجان

حصه زيد على المرى

مريم عبد الله بادى العتيبى

نوال سعيد سالم العجمى

غدير يوسف على العازمى

الإدارة العامة للجمارك

عبد الله بجاد سلطان العجمى

الإدارة العامة للطيران المدنى

راضى سالم سعود سالم

عبد الرحمن عبد الله عجب المطيرى

الادارة المركزية للاحصاء

رابعه عبد الصمد راشد سالم

دلال على محمد زمان

اماني مفرح رضوان الشمري

الهنوف شليويح تركى المطيرى

نوف تراحيب حمدى المطيرى

فاطمه سليمان جرى الجري

العنود فالح فهيد الحجرف

معالى مسلط غازى المطيرى

وضحه على فهاد صغير

مها خليفه محسن العازمي

مساعد احمد حسين الرامزى

حسنه خلف حروش العتيبى

بشاير حمدان عبد الله العازمى

نوير صالح مفلح حمد

هبه أحمد حمود الدويهيس

عبد الله مبارك عبد الله السهلي

فهد حماد غنام العجمى

سلطانه فائح على العتيبي

حمد على عبد الله الدمخى

نوف حمود ذايب المطيرى

منيره محمد على العجمى

عيسى حسين محمد المطيرى

ايمان على منسى الدلمانى

خالد صالح جاسر العراده

هديل فيصل مشعل العازمي

ناديه عبد الله مسعر الشمرى

مها فهد محمد السهلي

بدور بدر فهد الفهد

روان عبيد ضويحى السبيعى

منى احمد خلف شريان

نوره حمد جاسم احمد الشطى

مرام جاعد خلف القحص

هيا سالم فهاد العجمى

عبد الرحمن نجم عبد الله حيدر

مروة عبد الله محمد مراد

فاطمه محمد عيد مبارك

مها احمد سعد الكحلاوى

فاطمه مسند سند الهاجرى

فاطمه عبد الله عيد الزعبي

ريم مجبل فهد الدوسرى

فوزيه غازى حميان العتيبى

شيخه يوسف مرشد السليمان

احمد بديع احمد العجيل

نوره سليمان عبدالله الفلاجى

شروق عبد الله عبد الله ابو جامع

جواهر مهدي مسفر مانع

هنوف عايد مطلق المطيرى

نوره عبد الله مدوس الدوسري

الهام محمد شريده العازمي

دلال عيد مبارك العازمي

حصه سالم سعيد الرشيدى

عهود مصلح دبشه الماجدى

هنوف عايض مجبل العازمى

خلود ثلاب فراج الشمرى

شيخه محمد حمد فرج

الجازى على مجول المطيرى

مشاعل فالح دليم العازمي

أمل محمد حرفان الهاجري

حبيبه جمال بركات عبد الله

المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب

فاطمه عامر مترك الهاجرى

مريم حسين مساعد الفقعان

منال ناصر قبلان العازمى

أمل خليفه محمد بن فهد

ساره محمد فالح الملعبى

زينب يوسف علي المطوع

الهنوف فهد محمد فراس

ايوب سالم ثجيل ساجت الشمرى

ندى حمد هاشم العنزي

ساره دوخي عطيه المطيري

طيبة محمد نفل العجمي

ريم مسفر حمد العجمى

احمد مطلق غالى راشد

لطيفه ناصر عبد المحسن الجريد

ساره ماجد محمد السبيعى

ساره مرجى نافع المطيرى

معالى عياد عيد الرشيدى

وضحه عبد الله محمد العجمى

امنه ابراهيم عبد المحسن الخميس

أريج صالح سعيد ناصر

ساره جمعان عيد الحريص

ناصر فلاح علي الحصينان العجمي

انوار حمد هادي العجمي

شاهه مرزوق فريح الشمري

نوره بداح طماح المطيرى



الهيئة العامة لشئون القصر

فجر منصور موسى العتيبي

دلال محمد شلوان الشلوان

لطيفه محمد ناصر العازمى

ابتسام ناصر محسن العنزى

عبد الله عادل سعد الحميدى

البندري محمد شبيب العجمي

شيماء عبد المحسن منصور القطان

لطيفه سالم منصور مطلق

مريم فهد سعود الدوسرى

اريج حجى مران الحربى

بشاير علي حسين سلامه



الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة

ابرار خدعان شبيب العازمي

نوره سلطان جدعان الشمري

عهود شريد براك هادى

ساره عبيد خضران المطيري

العنود لافى محمد المطيرى

ابرار عادل حسين الكوت

لمياء بدر علوش جويعد

ورده عبدان عبيد المطيري

نوف سالم حجى الرشيدى

عبد الله يوسف محمد السبتي

طلال عبد الله يعقوب الفودرى

هند شحاذ تركي الشمري

حسين ناصر عبد الله على

نفله نهار عبد الله الهاجرى

بشاير فالح عبد الله العازمى



الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب

ابتهاج اطحيشل مطلق عبدالله الرشيدى

بدريه فيصل سالم المطوع

شمه حسين محمد العازمى

بشاير مطر على العازمى

أمثال ناصر نايض الرشيدي

ريم مرزوق ناصر حوشان

ساره راشد محمد صغير العازمي

عاليه ضحوى هوير عايد

صيته محمد جرمان العجمى

منى فراج عبد الله الزعبي

رشا محمد فهد حمود

بدريه هزاع سالم القحطاني

حصه شملان حمد شملان

مريم على عبد الله البليس

نوره فارس عامر العجمى

امنه حمدان مجيدل السليمانى

ابرار سعيد صقر المخانجي

مريم حمد يوسف الصقر

روان احمد راشد سليمان العازمي

شيخه محمود مراد البلوشى

ساره وليد ابراهيم السليم

فرح أنور سليمان العثمان

غنيم ناصر غنيم الرشيدىالهيئة العامة للرياضة

نوف ناصر عايض . المطيرى



الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

جواهر مجبل محمد المطيرى

انوار سعيد طلق العازمي

بشاير فلاح عبد الله الرشيدى

سعد شاكر عباس المطوع

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القران الكريم والسنة النبوية وعلومهما

نوره محمد راشد حمد

عاليه على فلاح الحجرف

امنه محمد حسين النصر

عبدالله احمد سعود السعيدي

تواد عبد الله عوض الهاجرى

مريم سامي عبد الرحيم العصفور

انتصار عبدالرحمن عبد الله الكندري

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

فهد عبد الله ناصر الهاجري

عدنان صلاح حسين العنزى

عمر خالد ياسين العبد الجادر

عيسى زياد عيسى الغربللى

يوسف فارس عايد العنزى

الهيئة العامه للغذاء والتغذية

هيام صغير احمد العنزي



بلدية الكويت

نوره سعد على بن عون

فريح صباح فريح العنزى

سلوى احمد حجى تقى حاجيه العوضي

مرشد سالم مرشد السعيدى

حسن يوسف محمد الصالح

آمنه حسن محمد حسين طالب

بدرية عبد الرحمن عبد الله علي

حبيب خالد أحمد دشتى

صقر صالح ناصر الابراهيم .

فرح ابراهيم خليل المزين

نشور خالد محمد النشمى

رغد احمد صالح التويجرى

عبد الوهاب يوسف خليفه البحوه

ضي أنور جاسم المطاوعه

جميله فهد فراج العازمي

نواف علي مطر العازمي

شيخه عبد الله مجبل المسيكان

عائشه صلاح محمد الحمدان

انوار رياض عبد الله ملا محمد

الحسين يعقوب حبيب الابراهيم

سليمان هاشم السيد عبد الله الرفاعى

بدر سامى محمد الحشاش

محمد ربيع حمد . الصوابر

انوار وليد سليمان التناك

فاطمه عبدالرحيم عبدالنبى بهبهانى

ضارى جاسم محمد . المطيرى

هنوف راشد جمعه العويصى

شهد حامد زبن المطيرى

فايزه سعد عقاب الهاجري

عذارى محمود عيسى كمال

سمر خالد جاسم السعد

لطيفه فرج فيروز اليوحه

دانة محمد بندر الديحاني

فاطمه مساعد جرى الجرى

فاطمه عادل صالح الرفدي

حصه سليمان محمد صالح

ايمان دخيل مانع العتيبى

عائشه حسين عبد العزيز العبيد

محمد ضياء محمد المطوع



ديوان الخدمة المدنية

شيخه صالح حمود الشايجي



وزارة الأشغال العامة

محمد حسن عبد العزيز المتروك

على عبد الله على النجدى

دارين جالي فهد الجالي العازمي

خالد محمد سالم الدوسرى

حنين طارق محمد المنصور

تسنيم اسماعيل يعقوب الفيلكاوي

مى سعد سالم . العازمى

حصه محمد عبدالله العازمي

خالد طليحان سمار . المطيرى

ساره شاجع جمعان الهاجري

عبد الوهاب محمد عبد الله الرويح

عبد الله مرضى مبارك الوسمى

مشارى عبد الله محمد العجيل

لطيفه عبد الرحمن محمد العجمى

ريم ركاد دليم العازمي

ساره صلاح فيصل يوسف

عماد احمد عبد الحميد ملا جمعه

يعقوب اياد عبد الله الرشود

دعاء عبدالكريم غالى العنزى

حنان عبد المحسن عبد الله الصانع

ساره فالح جمعان . الحميدى

ساره محمد جاسم الفوزان

نوف جمال محمد الهران

معصومه عبد الله صالح النجاده

محمد فلاح عجيب المفرج

عبد الرحمن ثامر خليل الجنفاوى

بشاير سعيد محمد العجمى

ساره جلوى كعيران الدلمانى

ساره عيد صليهم العازمي

ساره فلاح ملوح العازمى

نورا فخرى حمدان الديحانى

رغد نادر مطلق العازمى

فالح فهد غريب فالح الجسار

انوار راشد وثير العازمى

سلمى أحمد سعود الدواي العازمي

حوراء عبد الله غلوم محمد

فاطمه سالم كروز العجمى

اسماء عايض ناصر العجمى

ليلى خالد فيصل باش

على معزى ضيف الله المطيرى

احمد حمد محمد العنزى

رزنه على مسفر العجمى

عبدالله طلال سعيد العيسى



وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

اريج لؤى سليمان الشايجى

مريم راشد عبد الله فهاد عبد الله

محمد عبدالله سويلم العنزى

ابراهيم حسين ناصر الهلالى

لولوة فيصل عبدالعزيز الحسين الخميس

جراح صلفيج شطي العنزي

فهد جزاع معيض الرشيدى

موضي جزاع مطلق الحربي

امنه سالم سليمان خليفه الفهد

فهد غزاى هابس العتيبى

فاطمه ماهر عيسى محمد علي

ساره عبد الرحمن محمد البديوى

اسماء بندر حميان العتيبى

لطيفه ابراهيم محمد الناصر

عبد الله على عامر الحربى

نجلاء محمد مطلق . العدوانى

مريم عيسى اسماعيل الملا

بدر خالد محمد المزين

زهراء عادل عبدالرسول شهاب

هيا اياد احمد العبلانى

منيره فارس محمد العازمي

هبه فهد غالى العنزى

خالد راشد فالح الفندى

ريم عادل جاسم الماجد

زهراء علي ميرزا أمين

مريم مسفر عايض حزام

يوسف مشعل مبارك الديهان

ثريا صالح محمد العنزي

نواف قايد نايف قبلان الرشيدى

الطاف رمضان دغيم الظفيري

تحرير ناصر محمد الدوسري

بدريه عبد الله محمد الفضلى

اسماء صعب ابداح الهاجري

شريفه يعقوب حبيب يوسف الجليجل

عادل عبد الله نهار العنزى

هبه فيصل ابراهيم مطر الحردان

موضى احمد اسماعيل اسماعيل

ساره فرحان مخلف نمشان الجنفاوي

فاطمه على شهوار البلوشى

الطاف طلق عواض العتيبى

دلال عبدالعزيز جاسم الفضالة

بدر فارس اسمر الفضلى

رغد خلف فهد القشعان

فهد سعد فهيد العجمي

سامى على منشد . الهندال

فيصل نايف عبد الله العنزى

منال مطر علي مشهدي

جاسم امين جاسم العوض

دلال يعقوب يوسف المسيليم

صافيه حضرم عثمان الحضرم

ندي أحمد خلف فرج

وسام مزيد عبدالله مرشد

محمد خليل اسد سلطان محمد

نور يوسف احمد الكندري

غزوه عبد العزيز حمد فهد بودى

فراس محمود سيد رضا سيد حسن

عبد الله حميد محمد الصراف

فتيخه عايد عواد الحريجي

عيد عبد الله عيد عبد الله

فيصل ظافر سالم العنزى

مها عجمي متعب الرشيدي

عبدالله صالح يحيى الرشيدى

هيله خالد مطلق شلهوب

حسين جاسم عبد الرسول حسين

بندر روضان دحل الضفيري

أزهار نايف منير المطيري

ايه حبيب احمد اسماعيل كريم

ساره جمال احمد العربيد

ساره محمد حسين اربيع

سلطان فهد رومى الظفيرى

فيصل مرزوق قعيد العتيبى

مها عابد عبد الله الرشيدى

عبدالهادى حماد سعد العجمى

فهد مطلق فهد العازمى

حمد حمود سعد الخرفشى

دلال خميس سعيد . الخميس

حنان بدر عبد الله الأستاد

غاليه مزيد سعد المطيري

مرام خالد شجاع العتيبى

مشعل بعيجان خضران المطيرى

شروق على حسين عبدالله

رغد أحمد سعود المجمد

هنادى صقر عياد المطيرى

ريم محيميد محمد العتيبى

محمد فلاح سالم العازمى

معالى محمد مفلح العتيبى

عذارى عبد الله احمد النعار

تسنيم عادل محمد النجار

مبارك محمد ثانى . العنزى

ناصر محمد عوض جلوي طلب

خديجه عبدالجبار حسين القحطانى

حسين بخيت حسين . العجمى

سليمان عبد الله سعد الخطاف

عبد الله رجا موسي العجمي



وزارة الإعلام

نور وليد خالد النصف

نوف نايف هايف العازمى

سمحان عصام سلطان السمحان

هنادى عشوى حميد العنزى

فهد وليد سعود . العتيقى

هدى عبيد قطيم المطيرى

اسماء ذياب بطاح مبرد

شيماء بجاد حميد العجمى

انوار سعود محمد الهويشل

وسميه سعد جابر الجعيدى

تهانى مسلط ربيج العتيبى

سهى عبدالله مرزوق عوده

خالد على مبارك العازمى

زينب عبد العالى عبد الحميد الرامزى

امينه حمود عبد الله المطيرى

هادى جاسم محمد حسن امير

علياء سامى محمد الحسن

سلوى خليفه صالح حواس العازمي

دلال غانم ابراهيم الحساوي

عائشه محمد راشد جريس

شيخه ناصر خليفه الهاجرى

ساره أمجد نجم حمزه

محمد على مختار الصراف

ياسمين عدنان ابراهيم الابراهيم

عبير جهز عياد ثامر

طيبه على عبد الله الدهش

عبدالله صالح غازى الشمرى

شيخه عبدالحكيم عبدالله السرحان العنزي

بشاير ثامر نواف العنزى

روان ناصر شافى الدوسرى

ياسمين احمد حسين قدوم

شيخه حميد مسعد العنزى

ساره سعد راشد العازمى

سلوى يوسف سالم الحشاش

غاليه عبد العزيز لافي المطيري

ريم سعدى ليلى مسيعيد

عنود جحيل عبدالرحمن جحيل

حسين محمد حسين . نزر

غاليه عادل يوسف حسن

سيد أحمد مصطفى سيد أحمد الموسوى

شوق عبد الله مجبل العازمى

سلوى هاشم سيد مرتضى القزوينى

عبد الله زيد هزاع العازمى

ايمان سالم غنيم عبدالله

يوسف عيد عبد الله شوق

شهد مبارك لافي العتيبي

دانه رشيد خليفه الهايف

شيخه محمد خزيم العجمى

حمود منصور احمد المحارب الحمود

مريم سيد ابراهيم الموسوي

موزه بدر ثويني الثويني

نوره دغش بويتل المطيرى

سلسبيل عوض سالم الاصيمع .

فاطمه محمد بدر المطيرى

بشائر على عبد الرزاق السالم

مروة ايمن فهد العبيد

سعدى حمد ناصر ال صليع

اسراء محمد عبد الله الجيران

بندر برجس درع الدوسري

رشا حمد محمد العازمى

سعد سند دوان . البذالى

هبه حمد سالم . جوهر

دلال امين محمد . ال صالح

عائشه طلال عبد الرحمن الربيعه .

امنه حراب حجيل العتيبى

سعد عبدالرزاق سعد الشرهان

أسماء زيد فلاح الرشيدى

احمد حمود ذايب المطيرى

نور جاسم حاجي الكندري

هيا محمد علوش الهاجري

انتصار عزاره هلال الضفيري

رفعه صالح حسن العجمى

دلال خالد احمد . مطر

لطيفه سالم بدر البدر

عبدالرحمن أحمد محمد الكندري

بدر محمد ناصر . العجمى

منيره عبد الله مسفر العجمي

نوره شبيب مبارك العازمى

اوراد عبد اللطيف عبد الرزاق الهاشم

وضحه سعد سالم . التواجر

فرح خالد حسين الاستاذ

جراح يوسف صالح الوشمى

جراح طويمى راجح المطيرى

ريم اسماعيل اسماعيل الفيلكاوى

عبدالله صلاح يعقوب طالب

سعاد مجبل فالح الداهوم

فجر طلال عبد اللطيف النهام

نوير ناصر سالم الدوسرى

نوف ذيب فهيد الدوسرى

أنفال علي عبد المحسن الرقيعي

ساره عز الدين حمدى مصطفى

ساره عبد الله فهد العتيبي

انوار ناصر فرحان العنزى

روان عبد العزيز خليفة المجادي

فجر ناجي محمد عثمان الحبيشي

ساره يوسف احمد على

فاطمه فهد خليفه الخضر

احمد ساير الجلهمى الحربى

فاطمه جهاد عبد الرزاق العطار

منيره بطيان سعود السحلول العازمى

مشارى مشعل بدر المطيرى

دلال مهدى محمد . العجمى

رزان احمد يوسف العصيمى

غدير علي عبد الحسين بهمن

نورة فالح سعد العازمى

يوسف صباح عبدالله الحداد

بدر طلال محمد القليش

روان حسين جاسم القطان

علياء عبد الله عبد الرزاق صالح

تهانى محيا عمر الرشيدى

شوق عبدالله عايد العنزى

خلود حسين مانع العجمى

شوق عبد العزيز محمد غريب

طيف سعود فواز المطيرى

ساره جاسم محمد . الهندى

غدير حمود بداح العازمى

هنوف نواف مسير الديحانى

روان خالد عبد الكريم العنزي

خلود ناصر فلاح الهاجرى

مريم مرجى قوطان العنزى

فجر محمد احمد الهولان

بشاير مرزوق حبيب هادى

فاطمةالزهراء محمد ابراهيم اكبر

فرح سامي عبد الله العمر

بدريه ناصر فالح العجمي

عذاري يوسف ناصر الطراروه

روان ماجد حبيب بوفتين

مريم سفاح عبد الله العازمى

نوف أحمد على الأنصارى

نوال مرزوق عبد الله العتيبى

روان سالم صالح العازمي

منال عبدالله محمد الحبيب

امار عادل محمد المحمد

على خالد عبدالحميد حجى عبدالرحيم

ساره عوض راشد المطيرى

احمد عدنان طاهر . الحرز

بدور محمد حمود المشحن العازمي

غدير رياض عبد الشمرى

انوار اسحاق احمد الشيبانى

فجر فليح على العازمى

عاليه مبارك مطلق العازمى

خديجه صالح بطي البذالي

نوف عبد الله سعد الرشيدي

عبد العزيز شاكر محمود السبيعى

ابتسام فلاح مضحى العازمى

تهانى على جمعان على

ايمان رحيل مزيد العنزى

اسماء راضى حسين العنزى

موضى محمد سعد ناشى

مبارك مناحي دغش المطيري

عبير خالد ظاهر الفضلى

شهد على مرضى العنزى

انوار على محمد المبايع

نوف فرحان هندي العنزي

فريده عبيد شوفان الرشيدي

هيا عامر محمد الهاجرى

ناديه اسماعيل مفلح العازمي

فرح هادى فلاح العازمى

فاطمه مساعد ابراهيم . السلطان

احمد شخير خدعان العازمى

عذارى فهد سالم العتيبى

فجر أحمد عبد الله مدوه

بشاير محمد عبدالله البلوشي

فاطمه سعد عيد الخالدي

ساره محمد ابراهيم العبدالله

محمد خالد حسن رضائى

اسما غازي مشعان الديحاني

منيره عادل احمد الصباح

عبد الله فواز عبد الله الشمرى

سلطان بداح راشد . العجمى

حصه مهدى سلمان العازمى

ساره عبدالله محمد الحمادي

ساره عايد سندي سبيل الرشيدي

اريج خالد محمد السردى

مزيد صباح مزيد المسعود

حنان وليد يعقوب العبدالهادى

جمانة اكبر شيخان علي

لطيفه عثمان ابراهيم بوعركى

حصه غريبان صنت . الديحانى



وزارة التجارة والصناعة

مي علي حسين العلي

جابر سليمان زامل . الرشيدى

عنود فيصل فيحان العتيبى

دلال حامد حسن الحداد

شروق احمد حسن الكندرى

سعاد يعقوب عشبان . العنزى

ناصر محمد محمود الدوسرى

عيده ابراهيم هميجان النفيعى

امل حمود ساكت العنزى

صافيه عبد الله مبارك العجمى

سلوى فلاح طلق العازمى

زينب فهد عبداللة ابراهيم

باسل عبد الرزاق حمود العنزى

مخلد بدر على العتيبى

علي خالد علي العمران

ابرار احمد مريح شاهر

امتثال علي لفته العنزي

سلمان عيد سعيد العلاطي

سعد مطر محمد . العارضى

مشعل جاسم سلطان . النجدى

أبرار عادل قمبر اسماعيل

دلال مساعد عبد الكريم الفرحان

شيخه ماجد سلطان الفرحان

نوره عيد صنيدح العازمى

ايمان محمد على النصرالله .

عائشه عبد الهادي محمد العنزي

فجر فواز يوسف النشيط

هديل حمد هزيم الهزيم

محمد نهار مطلق المطيرى

فيصل محمد عبدالله المطيرى

حصه خالد نايف العتيبى

عبير صلاح محمد . الحشاش

غدير يوسف على الحرز

نجلاء خالد يوسف طاهر

مشاعل فهد حسن العجمي

مريم خالد علي السعدي

ساره السيد محمد السيد

منار حمد ناصر العتيبي

محمد جواد حيدر مراد

سندس طالب احمد الحداد

ملوك نواف مقبول العتيبى

شهد مطلق محمد الجبري

زمام طالب عبدالله الكهيلى

مشاعل فهد دخيل العتيبى

شافى نقى مرزوق . المطيرى

عبد الله معيض فنيخر العنزى

مبارك احمد زعال العازمى

سلوى على احمد . ملك

حصه على حسن الكندرى

نور عبد الحميد علي زكريا

مشارى هشام جاسم الدخان

انوار عذاب شلاش الضايع

يوسف أحمد يوسف الملا

ناديه عيد سيف القرعوطه

احمد علي شهاب الشمري

عائشه عبد المحسن على جمعه

بشاير نعيس فريج المطيرى

عائشه براك فهيد العجمى

غنيمه فتحى صالح الاثرى

فواز خالد منير المطيرى

زينب درويش علم صادق

فهد عويد محمد الرشيدى

نوره سعيد خميس العجمى



وزارة التربية

فريده رزاق حسن الشيرازى

مشارى عبد الناصر على محمد

طلال حميد حامد البحيري

عبد الله أحمد خضير نهار

كوثر رشيد عباس دشتي

على مصطفى عبد الرسول الجمعه

فاطمه محمد نوذري

مريم عبد الامير طالب وحيدى

مصعب مبارك سعدون المطوع

فاطمه عبد الرحمن ياسر عبد الحسين

منصور عياد فهد الشمرى

فاطمه مشعان نورى عطيه

شهد روضان ناصر الروضان

ناديه ملفي مرزوق العتيبي

دانه عبد الله فرج الهاجرى

أحمد عبد الله غلوم محمد

عبد الوهاب زامل عبد الله الزامل

عبدالله حسن فلاح الضبيب

حمد سليمان يوسف الكندرى

هيا صلاح محمد العيدان

افضال عيسى مبارك الفضاله

خالد حسن على البصيرى

نور سلطان يوسف العنزى

منى عواد صالح العازمي

اقبال سعد طرقى . الظفيرى

يوسف جمال علي بوناشي

بدر بسام صالح الشراح

لولوه حسين ناصر التركيت

اشواق يوسف صالح العازمى

ناصر سالم فهد الخالدى

عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الفارس

بدريه سلطان صالح . المجروب

بدر احمد مشعان . المشعان

محمد عدنان محمد قاسم

على محمد لفته الضفيرى

عزيزة مروان محمد العنزي

عبدالله قاسم عبدالله . الحداد

امينه ضاحى تركى فالح

باسل هادى صالح خاجه

مريم على حسين السبيعى

شافي مبارك تميم الدوسري

نوف خالد احمد الانصارى

حمد سعود طراخم العتيبى

عبد الله يوسف محمد ذكر الله

ايمان مبارك عيد . الهاجري

عهد محمد عبد الله الديحانى

بدر عبدالناصر عبدالامير مرزوق

حمود محمد حمود القحطانى

منيره عبدالله سلمان الخالدي

عبد العزيز محمد شافى محمد

مانع محمد مانع العجمى

البتول اسماعيل منصور عبد الله

هبه رشيد احمد الرشيد

أسماء محمد عبدالعزيز سليمان المريخي

عوده فليح حمد سعد

نور محمد مطنى الفضلى

سعد مطلق صلبى العنزى

رانيا سيد سالم محمد

يوسف جاسم محمد الفهد

دانه حسن عبد الله القرينى

مطر الحميدى مطر . المطيرى

حمود بدر حمود السنان

وضحه راشد سعود العازمى

فايز ناصر محمد السهلى

عبد العزيز وليد خلفان كنعان

مروان حمد داود البدر

غازى بدر ضاحى العجيل العسكر

محمد مساعد سعيد . الديحانى

يوسف منادى محمد النمران

زهراء عبدالامير داود سليمان نجف

شيخه فهد نواف الفضلى

محمد داهم عبدالرحمن جليم القحطانى

على محمد جمعه على

حسين حاجى خضير محمد

مريم ساكت حبيب خليل

منار خالد سعود الرشيدى

احمد زيد على الحربى

فهد راشد احمد الرشيد

على شعوف مسلم الشلاحى

فاتن محمد خليل القلاف

بدر خالد سعود الطريقي

نوف راشد ناصر الهاجرى

نجلاء فلاح مبارك . العدوانى

هند اياد فيصل الخترش

حصه فراج مسعود المطيرات

سالم محمد سالم الحريص

مريم خليفه سالم سعد الشالح

احمد فريهيد مذكر . المطيرى

ناديه عبد الوهاب عيسى المطر

سعود فالح مفلح السبيت العازمي

هدى مفلح غنيم . مجول

محمد احمد صالح الحمدان

فدك عبد الروءوف سيد شهاب القلاف

سيف سعد فرحان شخيب

عمر بندر سيد . الرفاعي

شروق ناصر مبارك سعود

مستوره فلاح محمد . العازمى

مبارك فلاح خصيوى العتيبى

فاطمه احمد عمر العامر

علي احمد علي المطيري

عبدالعزيز احمد محمد الناجم

نوره يوسف حمد . بوعركى

صالح سعيد مصرى . العجمى

بسام عجمى رمضان الشمرى

صيته مرزوق صياح العتيبى

حوراء محمد الياس خداده

الحسن محمد أحمد الحسن

فاطمه الزهراء جاسم محمد غلام

ابرار وليد علي البطاح

عبد الحميد صلاح احمد الملا

روان ناصر حسن السبيعي

على محمد على الدويله

عبد العزيز عبد الرحمن نايف الشمري

عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدى

حسن علي حسن محمد

روان عدنان جاسم الرهيف

هناء فيصل محمد بوعباس

شيخه مشاري ثعلي العتيبي

شيخة خالد خليفة الدبوس

نور طلال عبد اللطيف الفلاح

جميله معيلى سارى الظفيري

فيصل سعد مطلق المفرح العازمى

زهراء ابراهيم سامي جوهر

فاطمه عادل باقر معرفى

محمد دخيل زيد البعيص المطيري

نجوى على هويج لسلوم

محمد مشعل ابراهيم الخليفى

لولوه خالد محمد العثمان

منال جعفر راضى حسن

مشاري شعبان محمد العنزي

خالد سالم مطلق . العازمى

يوسف علي عبد الوهاب العصفور

انفال جابر احمد حسين غضنفر

اوس مهدى حسن . الموسى

مشعل سند مليح العنزى

عبداللة محمد على العجمى

هبه محمد عبد الله الرشيد

محمد سليمان حسين عبد الله

عبد الرحمن عايض مشحن العنزى

على محمد شجاع ابو رميه

طيبه عبد العزيز عبد الله الضعيان

هادى محمد سعيد المرى

روان محمد عبد الله الشلين

شوق سلامه سلمان الغريب

محمد ماجد حميد وادي

عبد العزيز على محمد على

مشارى طارق محمد المهينى

أنفال فؤاد علي الشهاب

نور حمدان ماجد الرشيدى

نورا محمد عبد الكريم السندى

منال عتيق ادهام . الشمرى

مساعد سعد حمدان الحربى

مبارك عوض عايد الرشيدي

حمود محمد سليمان الحمود

امانى محيسن بخيت الميمونى

خالد مفلح حجى الرشيدى

أمينه محمد ابراهيم الفيلكاوي

نورا حمد على الجمل

انوار عبد الله مشفى حسين

دانه ثانى أمين أحمد

منيره يحيى عبدالله عيسى الفودرى

اسامه رمضان على . الهاجرى

خالد مساعد عبدالمحسن العيد

انفال خالد عبد الواحد الزاير

حنان يوسف حسن الشراح

مريم محمد على يوسف

وفاء طارق حمد الشطي

سوسن أحمد محمد العوضي

محمد كمال يوسف الدريس

عبد الرحمن عادل ثنيان الاذينه

عبد اللطيف عبد الله شلاش صفوق

هادى فهيد نفل العجمى

الاء عباس محمد . القلاف

دعيج صالح اكبر رضا

محمد عبد المجيد عبد الملك بهمن

زينب حيدر جاسم الهنديانى

يوسف غنيم بنيا السليمانى

عبدالرحمن حمد حمدان الديحاني

براك عبد المحسن صالح الضبيب

محمد عايد مصلح الرشيدى

اسماء عبد الله مرزوق بن سعيد

مريم بدر مرمح المطيرى

موضي سعيد مدالله المطيري

ساره فالح سعد العازمى

شيماء اسماعيل خليل فرمن

روان محمد رضا على

جوزاء هادى سالم الهاجرى

نور مرزوق قبلان العازمى

عبد المحسن هدينى على الظفيرى

فاطمه على اسماعيل مندكار

انتصار هادى ظاهر . العنزى

نواف علي ربيح الرشيدي

لطيفه خالد فلاح العميرى

امنه محمد على طالب عباس

منيره فهاد حسين العجمى

زينب محمود سيد قاسم سيد مصطفى

ياسمين خليل ابراهيم ابوعماره

عائشه عادل احمد الفيلكاوي

موضى طراد جلاب حمود

ساره ناصر عبد الله الديحانى

دغيمه حمدان مجيدل السليمانى

اسماء خالد مطلق . الديحانى

مشعل عوض ماطر العتيبى

نجود عبد الله مسعر الشمرى

نور احمد عبدالعزيز محمود بوشهري

مريم يعقوب جعفر جعفر

نوره راشد مرزوق المطيرى

مريم ابراهيم دخيل فهيد الخرينج

اشجان محسن عبد الله العنزى

عمر عيد عايد العازمى

جراح مشعل ابراهيم العتيبي

حصه عبدالعزيز حمد . الراشد

مصعب جاسم محمد الهولى

مريم وليد زيد الشايجى

نهى عادل حسين العبدالرزاق .

عيسى مرزوق محمد . العازمى

احمد صلاح الدين محمد الربعه

براك عبدالمحسن بشير العتيقى

جابر عبد الوهاب جابر الجابر

محمد عوض مطلق العازمى

شيخه هانى صالح المنصور

امنه محمد عبد الله الوزان

منار توفيق محمد الطحنون

محمد طلق سعد الهاجري

شافى محمد حمد الهاجرى

منار على حسن . الجاركى

عبد الله مبارك سيف السيف

عبدالعزيز فهد حمود الحربي

امانى عادل محمد الثوينى

افراح رافع مزعل الشمرى

افنان ناصر عطيه الحربى

مرح نضال سالم خميس الخميس

فارس محمد احمد الوقيان

ساره عبد الله احمد القبندي

حازم ابراهيم عبد الله الريحان

ناصر حضرم حسن السهلى

خلود زعيزع سليم . العنزى

وليد خالد على بوزبر

شيخه متعب حمود المطيري

حمد مجيد على البغلى

سعود أحمد عبد الله العازمى

مى سعد مسلط السبيعى



وزارة التعليم العالى

نوف جابر صالح المرى

هيثم عدنان يعقوب الغريب

رفعه لافى سلمان العازمى

سامى عبد العزيز يعقوب النهام

حمود حميد حمود القلاف

عادل صالح غلوم الدشتى

ابتسام زيد محمد المطيري

حسن صالح مبارك العجمى

نوف مناحى فهد الدوسرى

دانه احمد جاسم . حماده

عبدالعزيز زايد هجاج زايد

عبدالكريم محمد شبيب المطيرى

نوره خليفه عبد الله عويهان

محمد عماد محمد العصيمي

زهره عبد الله محمد عبدالغفور

حمد محمد بانى السعيدى .

شيخه خالد منصور العجمي

شيخه مشاري حسن الزنكي

هيا خالد عبد اللطيف بو قماز

عبد المحسن ماضى ادهيليس المطيرى

أسماء عبد الرضا محمد البزاز

ريم مطلق مروى العازمى

هدى صنت شمروخ العتيبى

بدور عبيد مفلح الرشيدي

جاسر نايف سليمان الرشيدى

خلود مرزوق تركي العازمي

هاشم على حسين بن حسين

معالى مناور عوض المطيرى

جاسم عبد العزيز محمد دشتي .

بتول محمد روضان الشمرى

مشارى محيا عميش العتيبى

معالى غانم راضى مسير

انوار دحيم حسن العتيبى

هدى بركه محمد البخيت

افراح احمد ناشى العازمى

فيصل غازى فيصل النصر الله

ساره محمد صالح السهلى

منال مناور فهد فيصل

الهنوف عيد حزام العتيبي

محمد فوزى عيسى القيص

خليل ابراهيم ثامر . السعيدي

خالد عواد عبد الله الرشيدي

فيصل خالد عبد اللطيف مال الله

ساره مرزوق عياد الرشيدى

عبد الوهاب طارق خالد الدهيم

فجر سليمان عباس مرزوق

أنهار مهدى صنيتان العازمى

جواهر ناصر جدعان العازمى

ابراهيم سعد غصين الدوسرى

افراح صحين هلال العازمى

مي مصلط مطلق المطيرى

بندر محمود حسن الرفاعي

احمد عيسى احمد البطى بوطيبان

ريم ظاهر رتيبان الدوسري

حمد نبيل حمد العون

سليمان مشعان ملوح المطيرى

عبد العزيز عبد الله محمد الرشيدى



وزارة الداخلية

احمد فلاح رجعان الصواغ

احمد عبد الواحد احمد البزاز

شيخه قيس صالح الدويري

عائشه سعود جمعه مبارك

غدير نايف محمد العازمى

مريم فريد جعفر معرفى

ايمان محمد على ميرزا

راشد احمد عبد الله راشد

حمد على جابر المري

ناصر منصور غازى الحربى

حسين عبد المناف محمد اكبر

راكان مبارك فارس الدويهيس

خالد حمود عواض العتيبى

سعد صادق الحاج حسن سعيد

سعود وليد صالح التنيب

مقرن حمود عماش الحربى

ريم سعد جمعه العنزى

منال جاسم سليمان الجاسم

هيا خالد محمد الشايع

على باسل احمد اصطى احمد

عبد الله طلال ذعار المطيري

آمنه زغير عذاب ضاري

سليمان يوسف احمد الدريعى

فاطمه ناصر منصور العجمي

ضارى شداد مرزوق المطيرى

عبدالعزيز خالد مبارك الصباح

آمنه خالد جاسم العميرى

ضارى مبارك دليم المطيرى

فرح حميد محمد الصراف

وجدان عبد الله ذياب العنزى

روان رمضان محمد العنزي

نيران حمود ذيب الهاجرى

حمود طريجي صالح الشلاحي

تهانى زامل على العنزى

فاطمه فاضل عيسى الصائغ

فاطمه محمد عبد الوهاب الحنيان

عبد الله توحيد عبد الله الكندرى

محمد حسين اسماعيل اسماعيل

شريفه احمد عبد الله المهنا

بشائر سعد عبد الله الخزي

صيته حمد سالم العجمي

فهد مثني صقر جاسم

فى مخيط عبد الله ابوصليب المطيري

ساره عبدالوهاب عبدالرحمن سلمان

منيره محمد غريب العجمى

زينب طارق خضير علي

رفعه مذهل مبارك الدوسري

سالم صباح سالم الصباح

مبارك نادر عايض سالم العجمى

شهد عدنان عبدالله القحطاني

انوار حمدى مرزوق الرشيدى

محمد عبدالحميد محمد راشد علي

محمد جمال محمد العبد المنعم

عبد الله علي حسين شعبان

هديل عادل عبد الله الردهان

شمس ناصر ساكت الساكت

حمد عبد الله مدعث العجمى

عيد جابر عيد العازمى

مصبوبه منصور سالم العجمى

منى رمضان عبيد العنزى

عمر عبد الله راشد الهاجرى

فيصل نهار عبدالله الخالدي

عيسى على عبد الله أشكناني

شروق أحمد بن عريعر البنى خالد

ناصر عبد الله مرزوق المطيرى

أنفال محمد فريح الخيوطي

شهد عبد الحميد خليف الذايدي

حامد حمود عبد الله النفيشان

اريج مشعان على العتيبي

ساره سالم احمد الهزاع

منار عدنان سعود بوعركى

خلود مسهوج عوض الصليلى

هادى دالى عقيل الشمرى

ابرار سعود جحيل الخالدى

عذارى مطلق خميس العجمى

جمانه خضر على . كرم

ديمه فواز عبد الله الديحاني

علي مترك محمد الهاجري

مبارك نواف حمود الحصم

نوره العوني علي الظفيري

عبد الرحمن خالد بركه المطيرى

بدريه هليل مطر الطواله

هدى سلطان محمد الدوسرى

فاطمه سالم محمد العنزي

اثار حسين على الاثرى

شوق عادل خلف عبدالله العنزى

عبد العزيز محرف سند الهاجري

عبد العزيز يوسف عبد الرحمن العبد القادر

عبد الرحمن احمد لزام الرشيدى

محمد هادى براك الدوسرى

عذارى بردان شطى العنزى

عبد الله عادل على الشويع

عبد العزيز زيد انويديس الحسينى

مطلق سعود مطلق ضويحي

سلطان حربي محمد العنزي

نجلاء عبد الرحمن خالد المطيرى

فاطمه عبد المحسن محمد الصفار

فهد محمد فهد العجمى

مريم محمد عبداللة العازمي

مرزوق حميدي مرزوق الوصيص

عبد الوهاب خالد عبد الله احمد

زينب احمد عبدالله مراد

رشا زيد هليل العنزي

امانى مبارك راجح العبد الله

دانه علي نايف الهاجري

دانه مشارى خليفه الفرج

سليمان مشعل سليمان السعيد

طارق ساير عوين ظاهر الشمرى

فهد محمد عبدالله العتيبى

علي داود علي محمد

فهد حمد محمد الدوسرى

سليمان يعقوب علي غضنفر

لولوه يونس رجب الشطي

ايمان عبد الله سعد الدوسرى

ساره يوسف ابراهيم الغريب

سندس حمزه عباس المحميد

ساره فهد احمد . العوضي

مشاعل عبد الوهاب فهد البارود

عبد الرحمن عادل صالح العجيري

سعاد عبد الرزاق عطشان ثوينى

عهد عبد الرسول حسين ششترى

عبدالرحمن خالد حبيب المناور

منيره راشد علي محمد

مريم جمال علي السعد

عائشه جمعه مندنى عبد الكريم

فاطمه عبد الله عبيد المسعود

رهام خالد فهيد العجمى

عبد العزيز فهد منديل الفضلى

أسيل طارق مطلق العروج

دلال بدر ناصر العدواني

وضحه محمد حسن العتيبى

نوف فارس فدعوس الحسيني

فاطمه محمد ربيع العراده

امينه يوسف حاجي الفيلكاوي

دانه فؤاد عبد الله الناصر

دلال عبد الله منيف العجمى

عهود عايض عبدالله العلوى

ايمان مكى سالم القلاف

عاليه سيف عوض المطيري

عذبيه عموش عميش المطيرى

سيد حسن عباسسيد مسلم سيد مصطفى

استبرق توفيق خلف الحوطي

دانه سامى بدر الشايجى

احمد وليد احمد محمد

ريم محمد نهار . العدوانى

اروى فيصل رشود حمد الرشود

تحرير صالح عبد العزيز المرداسى

ضاري خليفه عيسى حسن

اشواق ناصر محمد مال الله

سلطان مبارك عبدالهادى العدوانى

حمود حمد مرزوق الفضلى

فاطمه جواد صادق السليمى

سلمان على احمد ملك

نوير خالد عوض الرشيدي

مريم محمد فالح أبو غنيج

نوف صلاح علي العليوي

رقيه حسين محمود فيروز

طلال فيصل جابر المطيري

بشاير محمد على . العدوانى

ريان احمد عبد الله الشدوخى

لطيفه خليفه محمد المزعل

الجوهره زيد ماجد المطيرى

فيصل سعد جاسر المرد

روان الفوز راشد الظفيري

حصة خالد محمد الغانم

بتول مسعود احمد بورخان

سعود حامد سعود العميرى

عبد العزيز وليد سالم البرجس

غنيمه مشعل محمد احمد

نايف محمد نايف الهده

فاطمه محمد حميد حسين

حمود عبيد فليج الحسيني

محمد فلاح حمود العازمي

نواف دابس مليحان الرشيدى

احمد انور عبكل العبكل

يوسف حمدان ابراهيم العتيبى

أحمد غافل خلف مناحي

فرح راشد سالم الدويله

الاء قاسم محمد علوان

باسمه جاسم عبد الكريم المنصوري

فاطمه محمد فرحان . مبارك

ساره محمد ناصر الدوسرى

نور عبد الرحمن ابراهيم الماجد

عبد الرحمن فهد عبد الرحمن احمد

حمد عبد الرحمن بليه العجمي

افنان احمد جاسم . الخنفر

منيره عواض تميم المطيرى

أسماء عوض صليبي المطيري

شيخه سليمان فهد الديحاني

اشواق موسى عبد الرضا غلوم حسين

عويشه عايض عواض المطيرى

مريم منصور راشد نويفل

جاسم اياد جاسم المجبل

خالد محمد مرزوق . الدويهيس

ايات على ابراهيم عبد الرحمن دشتى

فهد احمد عبدالله شعبان بوشهرى

مها فواز عبيد الشمرى

شوق خالد احمد الجطيلى

عبد الله عيسي أحمد الذوادي

جنان سالم جاسم عبدالسلام

يوسف احمد جعفر الحسن

ساره عيسي احمد الشطي

احمد ابراهيم احمد . الياقوت

اميره فالح دغيمان المطيري

عائشه ناصر احمد بن ناصر

بدر حسن عبد الرحمن الشيبانى

فاطمه عدنان محمد محمد على

غدير زيد مطلق المطيرى

مريم طالب عبد الخضر عبد الرحيم .

ألطاف يعقوب يوسف . الدوب

محمد حيدر على الرامزى

فهد محمد جاسم الطيار

خلود حمود جبر الشمرى

رباب عبد الرضا ميرزا الحلاق

على محمد حمد الهاجرى

عاليه احمد سلطان القلاف

وجدان خالد عبد الرحمن الجمعه

عبد الهادى مبارك عبد الهادى الهاجرى

ساره ناصر جهز العتيبى

زمزم عصام جعفر عبد الرحيم

زينب خليل ابراهيم اسماعيل

عبير حسين عباس شموة

امل أحمد علي عبد الرحمن

لولوه خالد على مدوه

محمد حمد فلاح المطيرى

محمد احمد محمد البقصمى

ابراهيم محمد عبد الله القصيمى

بشاير علي محمد الحبابي

عهود عبد الله خليفه العازمي

زينب سعد فالح الرشيدى

عبدالله عوض كليب المطيرى

نواف رجا دخين افريت الصليلي

عواطف صفوق شوردي . العنزي

ساره منصور عوده الشمرى

عنود مصطفى حسن عبد الله

ساره يوسف محمد الهولى

محمد سليمان عبد الرزاق راشد

عبد الله مخلد راشد العازمى

حمد انور عبكل العبكل

خالد حسن على الملا الجفيرى

اسماء وليد محمد الزمامى

بشاير خالد محمد العنزى

مريم عادل عبد الرحمن الصفي .

عبد الله حمد سليمان الصقعبى

غريب مجبل مسفر . العنزي

طلال مبارك سعد غريب

وليد خالد سليمان الحصان

غدير عادل عبد الكريم أبو جابر

انوار حسين محمد الجبلى

سعاد احمد مشعاب بطيان

عبد العزيز عبد الحميد عواد الخالدى

شيخه احمد صالح . السنى

شروق سعود مهدي العجمي

منى محمد صالح طلق العتيبى

هاجر يحيي عوض شلاش

فايز فهد غازى الرشيدى

ناصر فهد سالم العراك

منتهى هجيج حمود العنزى

خديجه حسين على غلوم

ساره صقر عواض . الرشيدى

محمد نايف محمد العجمي

عبد الوهاب صالح عبد الله الحبشى

سليمان جاسم محمد الصميط

زينب حمد محمد عبدالله الكندرى

جمانه عباس علي الصراف

مريم قيس حبيب المزيدي

جاسم حمد جاسم حسين كمال

وضحه حضرم شلهوب بن حضرم

غدير عوض صالح الحربى

بدريه جاسم محمد . الفيلكاوى

انفال عدنان هاشم المطرود

عذارى بدر عبد الكريم الشرهان

ساره ابراهيم صادق الزلزله

أحمد بدر عبدالله . صفر

ياسر حبيب أحمد . المصيليخ

طيبه زيد احمد الغربللى

تركى عوض عوده العنزى

ادم حسين على غلوم

جراح محمد جراح مهنا جراح

علي فارس صلال مطلق العنزي

عهود محمد فهد القشعان

فاطمه جواد حسن علي الصراف

محمد حمود حامد العازمى

شيخه محمد عويض المطيري

بشاير عبد اللطيف محمد الدبيان

عبدالله فالح صقر صنيدح الديحانى

ساره سيف هزاع الهلفي الرشيدي

مريم مجيد جراغ الحداد

سهام ناجى حسين العجمى

دانه على حسن عباس

مبارك غافل زايد فرحان العدواني

فيصل رياض على هاشم

وفاء حمد الراوى العنزى

جميله مبارك براك العازمي

مريم سعد محمد العنزي

احمد صادق احمد باقر

خديجه محمود كارون عبد السيد

فهد فلاح فيصل الدويش

ساره فيصل محمد الدوسرى

فرح احمد ابراهيم جوهر

فيصل حسين عبد الله الحسينى

حسين فيصل يوسف . الكوت

فيصل فهد عبد الرزاق الخشتى

بدر صالح عسل الظفيرى

دلال نوح صقر العصيمى

عهود جمعه طاهر ملا جمعه احمد

اشجان يوسف حسين . العياضى

ريم على بريدان العازمى

وداد على لهمود . الشمرى

سعد صالح عوض . السلطاني

موضى عشوى سعد محمد

عبد العزيز على مطلق المطيرات

نوف فرحان عويض العنزى

فهد محمود محمد بورسلى

سندس عبد الامير عبد الله المرهون

اسماء سامى سلطان . العجيل

ياسمين محمد جاسم الشطي

فهد ناصر محمد . الكريبانى

بشاير يوسف احمد الكندرى

ساره فهيد فهد العازمى

ناصر بدر ناصر . الفوزان

محمد فالح مبارك الفندى

اسماء حسين صالح . السعيد

جنان راشد عايد عاشور

جراح مبارك شطى العنزي .

فواز زايد حميد العازمي

تركى فؤاد فايد الرشيدى

شيخه مفلح مبارك العازمى

فرح عيد سالم البذال

شوق سيف عبدالله سيف المحيني

نوره نواف مفلح المحجان

ازهار مهاوش وقاف العنزي

داليا خالد حمد الرجيب

زين فوزى سليمان القصار

ياسمين عدنان عباس الكندري

منى نجم عبدالله عيسى الزقاح

اوضاح حمد عبدالله . الشويع

ياسمين احمد حمود الفنينى

اسماء سالم على مشارى

ساره عبد العزيز ماضى الخميس

حنان بدر حمدان المطيرى

ضحى فهد سالم العجمى

بشائر راشد محمد الرشيدى

خالد بدر خالد الصواغ

ممدوح ملبس ندا . العنزي

عبدالرضا صلاح عبدالرضا يوسف علي مال الله

عبد المحسن عبد الرحمن الرفاعى

نايفه ضيف الله عبيد الشمرى

نهى سلطان مسلط العفاسى

خالد ثامر مطلق الجدعي

عادل عبدالله عباس محمد

عبدالله تراحيب عواض المطيرى

رقيه عبد الحسين محمد غلوم

نغم احمد سليمان بورسلى

فجر يعقوب يوسف العميرى

محمد ابراهيم عبد الامير بنيان

حامد عبد الله سعيد حبشى

محمد ابراهيم حمد الهاجرى

اسماء جاسم عبد الله عبد الرحمن

شيخه عبد الكريم خليفه الراشد

ساره محمد حسين الكندري

انوار محمد عبد اللطيف العوضي

فاطمه صالح آحمد آشرف

أسماء جباره غنيم الماجدى

لطيفه محمد دخيل الهاجرى

خالد حماد حمد . رويشد

ساميه خالد عبد الله العتيبى

الجازي جمال عبد الله الجسار

ايمن فاضل حسن خلف

مبارك عبدالله مبارك الرشيدى

العنود مقعد سلطان العتيبى

عبد الله سعود صيوان الخالدى

منار حسين محمود الفودري

ناصر صالح ناصر الفضلي

منيره عبد العزيز يعقوب الخلفان .

أحمد شهاب احمد اشكنانى

عبد الرحمن فرحان على العنزى

عبد الله حسام عبد الصاحب المزيدى

فجر وائل عبد الله الصرعاوى

عبدالعزيز نايف حسيان الدوسرى

عثمان عبد الله يوسف مدوه

عبد الوهاب عدنان على المحمد على

ابراهيم خليل ابراهيم السعيد

على صادق عبد اللطيف الحياه

الفهد نوار غازي العتيبي

حمد طارق يوسف المنصور

معصومه جاسم شافى العنزى

رشا يالوس نهار عضيدي

هيا محمد عامر . العتيبى

خالد حمود عايش الحسينى

عبد العزيز عبد الرحيم عبد الرحمن بوكبر

بدور حمد محمد . الحميدى

عبدالرحمن خالد محمد الخالدى

نور محمد خليفه . البلوشى

وضحه فراج عبدالله خالد العجمي

مشاعل يوسف عبيد العنزى

فاطمه دوخى رفاعى الرشيدى

نوف فهيد معيض . المطيرى

اسراء عماد علي الفقعان

ليلى جابر حبيب كرم

آيات عدنان صالح بو حمد

دانه على جاسم على

امل نافل عايض نافل الهبيده

اوراد فيصل عبدالله أحمد

فاطمه عواد احمد كمال

دانه وليد مبارك بوقماشه

منال عباس عبد الحميد الفايز

سندس احمد عبد المجيد حيدر

حسن عادل خضير ابراهيم

نجلاء صادق حسن صادق

معصومه صادق عبد اللطيف الحياه .

منيره سعد راجح الهاجري

عائشه وليد علي الحساوي

سلمى حمود نجم الشمرى

فيصل مسعود مدعث العجمى

بدور سامى محمد الحسن

ريهام ابراهيم نجم عبد الله

ماجده صالح عايش دحيلان

روان سلطان سند عويض الديحاني

ريم خلف معزي الشمري

سماح حسن سعيد العجمى

مها على شافى محمد

وعد ماجد سلطان فرحان محمد

منى مفلح حمدان النويعم

نوره ناصر هيف بنيان

يوسف عبد الله محمد سبتى

شيخه عبد الله محمد القناعي

مشاعل عليان عايض الوهيده

أفراح ترحيب خالد المطيري

هويه مهنا عبد الله الهاجرى

مشاري نادر عايض العجمي

تركى عبدالله غصن العجمى

ابرار علي حسين بوزبر

نوال شريف عوفي الخالدي

يوسف مبارك عبد الله العدواني

ايمان مساعد عبدالعزيز المجمد

عبد العزيز عبد الله محمد المطيري

شوق على مرضى العنزى

مها عيد بادي العتيبي

حوريه حجاج خصيوى المطيرى

انفال عبد الوهاب عباس العلى

أحمد مريبد سعيد السويجي المطيري

دلال محمد عبد الله السمحان

جراح صالح حمد العنزى

دلال جمال خليفه الجاسم

لولوه سامي حجي الحجي

عبد الله حمدى محمد الرشيدى

خزنه جمال مطر المصيريع

عاليه سعود حماد العتيبى

عبد العزيز عادل سليمان السليطي

فريال ساير محمد . الظفيري

خزنه محارب خليف الدهمشي

زينب حميد محمد بوخلف

شهد أنس أحمد الراشد

منى عبد على تسياري خنافره

خالد نعير راشد الهاجرى

فهد حسن راشد الدويله

ريم حمود خليفه الشمرى

منيره عيد عياده العازمى

هوى سعد عبدالله المنيعي

خالد غريب نزال الصليلي

خديجه محمد سعيد العتيبى

حمد جاسم محمد البستكى

نوره ناصر بارح العنزى

مريم يوسف أحمد المجيبل

لولوه عثمان عبد الرحيم الكندري

فيحان عبد المحسن فيحان العتيبى .

مريم احمد غفران فضل

أناف جمال مصطفى الزهير

ايمان ناصر ردن المطيرى

نايف كريدى هيف . المتلقم

حسين عبد الله على العجمى

احلام صالح رومي الظفيري

عبد الله عبد الرحمن احمد محمد

هدايه صنات سفر السميرى

مشاري محمد قليفص العازمي

مشعل محمد قليفص العازمي

محمد حمد جديع الدوسرى

مبارك ضويحي سرور الرشيدي

عبد الله جمال مشارى الرفدى

محمد علي فاضل الشمري

عبد الله كميخ عبد الله العجمى .

عبدالله فواز عبدالله الهاجري

مى خالد احمد الحجى

محمد وليد محمد الخويتيم

سلطان حسين عايض . الرشيدى

طلال مبارك ضبيعى الحريجى

منار سلطان هليل بندر المطيري

محمد خالد محمد الصانع

يوسف محمد على الرميحى

محمد حسين جاسم الشمالي

ساره هايف عبد الله العجمي

عائشه سليمان درويش اسماعيل

شيخه ناصر عبدالوهاب الشهاب

نصار مطشر مانع الظفيرى

نوال محمد عبيد العنزى

بثينه عماد يوسف احمد الغانم

شيماء نايف هايف العازمي

ساره عماش زيد الاسلمى

حصه مريبد محمد الرشيدى

شيماء محمد عيد البريكى

منار حميد علي العنزي

فاطمه خرصان سعود العجمى

روابى طلال مبارك العازمى

منيره فالح مطلق الرشيدى

زهراء محمد عبد الله الشيخ

فاطمه سعيد محمد العجمى

فوز عبد الله ضيف الله القحص

منال محمد ناصر العازمى

شهد فارس مفلح النامي

اسيل مسير هلال الشمرى

منيره ناصر جمعان الدوسري

منيره داود عبد الرزاق الحنيف

أسماء مفلح رجا العازمي

احمد دبيان عوض . المطيري

شيماء راشد محمد الرشيدي

روان تركى محمد المجليه العازمى

اسماء خالد حلو العنزى

حصه طراد متعب الهذال

ساره فارس عثمان العازمى

نوره محمد صياح المطيرى

ايمان محمد ارشيد الضرباح

نوف غازى نومان الحربى

مبارك مونس مبارك المونس

مها محمد حمد محمد المطيرى

ايمان جاسم محمد على احمد

مريم اسماعيل بندر . السلمان

فهد عبدالله كاظم شلش

خديجة محمد جاسم الشيبه

فوزيه جزاع ماطر . الشمرى

منى على سالم الرشيدى

نوره محمد فالح الهاجرى

شهد عبد الله فهد المطيرى

مها مرضى عقيل العازمى

لطيفه محمد مرزوق العازمى

انتصار محمد الجفيلى العنزي

سعده عفاس عرمان العازمي

ساره ناصر فهد العجمى

احمد عبدالعزيز فاضل محمد

نوره محمد فهد الهاجري

ملاك شاكر جدعان العتيبى

انجال محمد عبداللة العجمى

فهد نواف فهد العازمى

نور مشعل عبد الله الحمود

شيخه عبد الله مرزوق الاحمد

الهام سعيد يوسف . القطان

ايمان شبيب مرزوق سعود

وعد منديل مطر العنترى

دانه شافى عبد الله العجمى

مراحب ناصر علي مطيران

ظبيه هادى سالم العجمى

ساره مطارد خشمان عشيان

نوف خالد هايف عواد

ساره مطلق حجاب المطيري

ايمان فهد عبدالرحمن محمد الحمازى

هديل عادل احمد صالح

سلمى محمد دغيمان العازمى

حصه عادل راضى العازمى

مريم هجهوج سعود الرشيدى

عادل عبد الله نجف غلوم

نوره موطان عبد الله السبيعى

هاجر زعال مطنى الفضلى

سعود سالم جمعان . الغريب

زينب على حسين محمد

محمد احمد سعود الخميس

فاطمه عبد الله مطر العنتري

ضحى رعد محمد الهوشه

املاك مشعل خالد المطيرى

مى مد الله عايد العنزى

غدير محمد ناصر العتيبى

أمل فهد هزاع الحربي

فاطمه عبد الرحمن ناصر عبد العزيز

مروه عدنان علي القلاف

غدير مبارك سعيد . العازمى

هلاله سعود عوض . العنزى

علي حسين علي العازمي

طارق محمد طالب شهابى

نوف سعد محمد الرمثان

تحرير مونس نافع . السعيدى

عواطف متلع خالد العتيبى

هاشم عبد الحليم حافظ العبد الله

وضحى جهيم ثائب الروقي

خالد صباح عبد الله العنزى .

فاطمه عواض عايد الرشيدى

فواز صالح ظاهر الرشيدى

عبدالله عبدالرزاق عواد الجدعان

هند ضبيب فخرى . الرشيدى

اسماعيل يحيى اسماعيل الشهابى

بدر حسين على الكنكونى

مريم عباس خالد الديحانى

افراح جمال غيث اليوسف

عبدالله فالح فرج الشمري

احمد مطلق دخين الصليلى

امينه رفاعى بندر المطيرى

عاليه محمد فيحان العتيبى

مى عبدالعزيز محمد التوره

امل رجعان مبارك على

عبدالعزيز ملفي محمد عايش المطيري

زينب وليد عبد العزيز ابداح

ساره ابراهيم خليل العوضى

شهد خالد محمد العيد

نورة محمد سعود العازمى

جراح نواف حمدى . الحربى

مريم محمود سيد علي الموسوي

محمد عجلان مجبل . العنزى

شيخه بدر يوسف اليعقوب

جاسم محمد غانم ذياب

مشارى ناصر سالم المويزرى الرشيدي

عبد العزيز محمد عبد العزيز الذييب

بشرى على محمد ابوطالب

مها فهد سميران الدوسرى

ابراهيم ناصر ابراهيم الحوطى

عبد الرحمن ضاوى سعد العصيمى

غنيمه مشعل عبد الله الحشاش

عبد المحسن طامى عبد المحسن المقاطع

حنان ماجد سلطان الفرحان

شوق احمد فرحان العنزى

حسين عادل يوسف القلاف

عبد الله حبيب بشيت على

العنود عايض راشد المرى

خليفه ناصر خليفه العسعوسى

دلال وليد على القطان

مريم فيحان عبدالله الديحانى

عبد الرحمن محمد عبد الله المطيرى

منى عبد الله عبد الرحمن المطيري

عهد ثامر غزاى العنزي

شيماء محمد على مراد

عبير محمد خنيفر الرشيدى

نوال محمد سالم العازمى

مصطفى خالد جمعه . دشتى

نوره مجاهد صعصيع العنزي

محمد عبد الغفور على حسن



وزارة الشئون الإجتماعية

فاطمه نجيب بدر الردعان

ساره حسين فهد العتيبى

بدور عبدالوهاب عبدالله الناصر

شيخه عدنان صالح الحداد

لطيفه جمال سامي العيسى

نعيمه طاهر فلاح الداود

عثمان عبدالكريم عبدالله عبداللطيف الخياط

سعود فهد سليم الديحانى

منيره فهد عبد العالي جبر

شيخه عبد الله أحمد الحيدر

ساره خالد عبد المجيد الدوسري

هاجر سرور مرزوق الرشيدى

بشرى على عباس دشتى

جراح نافل عوض . المطيرى

دلال عدنان صالح العبيد

هند ناصر فالح السبيعي

احمد محمد احمد الكندرى

شيخه عبد الله عبد اللطيف السعيد

عهود على زايد الشمرى

مى خالد عبد الله الطراروه

ساره عواد محمد الظفيري

وصايف احمد خلف العازمى

ريم لفى سعود المطيرى

سوسن فهد عبد الله الرشيدى

فاطمه محمد ماجد بوطيبان

أسماء سلطان سفر السميري

دينا عبد الله حمود بورسلى

سليمه مرزوق سعد العازمى

عسلى عبيد خضران . المطيري

ابرار محمد على العبيد



وزارة الصحة

فايزه على محمد انياز .

بدريه جمعه مبارك الدوسرى

زيره سمران راشد

ماجده مصطفى ابو اليزيد

جميله ربيع ادريس

زكيه ضيائى احمد ضيائى .

فاطمه ذعار تركى الدوسرى

شاهناز بيجم شيخ عبد القادر

خالد سعد محمد العجمى

بدر علوش بدر جويعد

جاسم محمد جاسم محمد

غاليه فرحان مطر الذايدى

ملاك سالم ناصر المرى

مشاعل عيسى عبد الله الصايغ

احمد اسماعيل عبد الرزاق البلوشى

لطيفه محمد احمد . المهينى

ساره سمير عبداللله العبدالله الناصر

ابرار نايف عبدالله ناصر الرشيدى

فهد حمد جاسم الصقر الزايد

ناصر غازي مرضي العنزي

حصه حامد عبد العزيز الشلفان

بدور دحام غانم المطيري

خديجه عباس ابراهيم سالم

ميس يوسف حسين العميرى

ابرار محمد حسن الدوخى

فاطمه ناصر محمد ال زمانان

حبيبه راشد عبد الحسين الفودري

سالم ناصر سالم . الشلاحي

مى على محمد مناور الشمرى

ريم سعود كايد المطيري

ريم عدنان عبد الوهاب العميرى

فاطمه هشام عبدالرحمن الغربللي

زهراء عدنان عبد الرضا شكر الله

اسماء عيسى محمد العصفور

هيفاء فيصل عبدالرحمن الياقوت

أسماء جمال عبد الله الرومى

محمد مهدى صالح جدى

اشواق محمد دهام الرشيدي

رهام ابراهيم على الكندرى

امنه لزام ضبيب المطيرى

أنوار جاسم محمد الخلفان

منال عوض جمعان العازمى

خديجه طالب عيد مطر

حصه على فهد الراشد

جميله مبارك شاهر . الهاجري

ساره ابراهيم عبد الله الانصاري

عبد الله رضوان أحمد عبد الله الرضوان

أمينه محمد أحمد عبد القادر المحمد

خالد عبد الله سمير الهندال

طيبه محمد احمد حجى

جميله ثجيل رمضان السعيدي

شيخه أحمد عبدالله العوضي

مى عبد الله بعيجان العتيبى

صيته عبد الرحمن على المرى

تهانى حمود محمد الحربى

فاطمه سالم حسن العازمى

سلمه نهار محمد الداهوم

طفله فهد سعد الزعبى

حمسه فهد ظافر الهاجرى

مشاعل فاهد مبارك الهاجرى

عائشه عبد الله خليف ابو عدل

بدريه مسعود محمد الهاجرى

مها صالح عبد الهادى فراج

فيحاء هنيدى ضاوى العتيبى

حسنه حمدان غديفان الرشيدى

شيمه عماش فرحان العنزى

يسريه محمد عيد عبد الفتاح

طفله عبيد راشد المطيرى

بدريه زبيدى ثوينى ركاد

وضحه مبارك فرج العجمى

نهايه فواز طخاخ العنزى

فاطمه محمد فوزى توفيق

حنان حمدان سوعان العنزى

عفاف محارب نافع الحربي

فاطمه محمد مزيد المطيرى

منار عبد العزيز عبد الرحمن المانع .

منى الحميدى محمد شكبان المطيرى

عبد الرحمن جاسم عبيد العجمى

عبد الله احمد عباس كاكولى

فاطمه عبد العظيم منصور القطان

عبد اللطيف يوسف منصور الخرافى

ناصر خالد جاسم الصانع

هيام محمد صقر السعيدى

اوراد محمد احمد دشتي

امل يوسف علي الراشد

بدور على سارى الظفيري

جنان جاسم عبد الرضا على

نور ضياء فرحان المساعيد

عبد العزيز صقر مصبح السليماني

عبد الله محمد غلوم علي

راكان حمود ناصر المسلم

سعد محمود موسى الفودرى

خزنه ابراهيم محمد . المرشد

احمد محمد عبد الرزاق رمضان

يوسف عبد الكريم تقى على

عبدالوهاب محمد ابجاد . العتيبي

فاطمه عبد الرضا احمد النعمه

هادي سعيد شايع العجمي .

مريم لافى صقر المطيرى

فهد نايف نهار المتلقم .

روان نايف صالح الفهد

شيخه ناصر سارى العتيبى

مشارى صلاح عبد الرزاق السيف

موضي فهد ربيع العراده

منال مشعان فيحان الشمرى

مى حمود حسين العازمى

فجر صالح عبد الله العتيبى

ثامر فهد مفلح المطيرى

مهنا نايف مهنا العدوانى

ايمان زيد مطلق . المطيرى

منال حمود مصبح العازمى

على غريب طعمه الغريب

اسماء على خالد الوصيص

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن دشتي

مناير يعقوب فرحان الشايع

نجمه حمد عامر اليامي

عنود جاسم مونس روضان

أسماء فهد دومان الديحاني

سناء زيدان خلف الشكر

فواز محمد ابجاد . العتيبى

أحمد جمال يعقوب عبد الكريم

رفعه خلف مطلق العازمى

عبدالله خالد عبدالوهاب . طارش

شيخه بدر مبارك شعيبي

منار حمد عبد اللطيف الحدارى

معالي محمد احمد بندر

مراحب صالح حمدان المطيري

شاهه خالد فهد الوقيان

فجر منسى عوض العنزى

ساره على صنت عبيد

خالد طارق خالد عيسى

وليد حامد ناصر العثمان

عبد الله محمد عبد الله الرشيدي

خالد فرحان عوض . العنزى

محمد هزاع مسهوج العنزى

حصه فيصل عبد المحسن المطير

منار هادى مفظى . بوظهير

منيره عبد الرحمن محمد المعييف

زينب على عبد اللطيف العطوان

سارة محمد عبدالله الهاجري

مشاعل فهد سعد المطيرى

وفاء خالد احمد القديرى

مزنه خالد مخلد . الديحانى

نوره شريده عتيج العازمى

ضحى حسين جاسم الشعبان

ابرار ابراهيم عبد الله السلوم

شوق صالح ناصر المجروب

عبدالعزيز احمد فهد المضيان

وفيقه محمد سعيد عبد الرحمن

جاسم محمد عبدالله البغلي

محمد عبد الله حمد السهيل

شعاع حمود شداد المطيري

شريفه سعد مطر المطيرى

ناصر بدر حمد العجمى

دانه هاني محمد المسلم

منال حمود عبد العزيز التوحيد

يوسف فهد عيد . العازمي

منال زبن عذاب منصور

بشاير شقاحى صعفق الظفيري

هنوف عبدالمحسن سليمان المنصور

فجر فريد مسعود بن بلال

ساره خالد عبد الهادي المطيري

شوق مطلق سعد فهد

اسماء بدر عبيد الضعيان

حنان ثانى امين احمد

جوهره اياد رمضان مشاري غلوم

ربيع ناصر فهيد العجمي

فهد سامي مزرم السحلول العازمي

عمران احمد عمران العمران

وضحه هيثم محمد السيد عبدالرحمن الرفاعي

منال نهير سمير الصليلي

على مرجع عايض الجويسرى

حمد ناصر حمد محمد العجمى

فهد خالد محمد العجمي

ميس عادل خالد بورسلي

ساره علي جمعان الدوسري

مشاعل خليفه سعد عبيد

طيبه عادل خليفه العربيد

هيا حمود حرفان الحرفه

حصه احمد محمد عبد الرزاق

صيته سالم مضحي الهاجري

عبد الهادى عيسى سيد موسى سيد حسن

حصه بدر عبد الرسول القلاف

عائشه عياده ابريم معتوق العازمى

زينب محمد حسين العنزي

فرح محمد عبد الرحمن البراك

فهد خالد عبد الله الرشيدى

خالد محمد مطلق العازمى .

حمد على حمد المرى

علي حسين محمد حسين

دانه طلال احمد الشطي

عبد الله عزيز فهد المطيرى

حصه نبيل سالم الزايد

شروق عادل محمد بن غيث

فهد احمد جمعان الرشيدي

حمد راشد وحير الهاجرى

مريم خليل محمد عبدالله دشتي

رشا جمعان راشد العازمي

عبد الله أحمد عبد علي

نعيمه طارق محمد الطوارى

شريفه عبد العزيز يوسف السلطان

امانى سعود فرحان رشيد

سابره محمد مهدى عايض

غاليه سهل سعد الدوسرى

مشارى محمد صالح الرومى

عزيزه هاشم حسن الاستاذ

زينب احمد عبد الله الصيرفى

غدير ناصر جابر الوردان

احمد عبد الله سليمان الرجب

شروق خليفة على الطراروة

بدريه فوزى خالد العدسانى

عبد العزيز مال الله يوسف مال الله

دانه خشمان محمد . الهاجري

عائشه على احمد البالول

أمينه صادق جعفر القلاف

ابرار ناصر عبدالله العقيلي

محمد سعيد علي محمد

علي مصطفي احمد المجادي

عبد الوهاب محمد يوسف العبيد

يوسف احمد ابراهيم . المسلم

شروق عايد خاتم الرشيدي

نوير سالم زويد العازمى

ساره ابراهيم احمد القطان

حمود فهد مجبل . المسانع

خلود سعد مبارك الملعبي

افراح عبد الله احمد العبيد

منال خالد مفرح المنصور العنزي

رحاب مدلل حبيب . العنزى

عبد الله احمد محمد الرشيدى

سلطان ابراهيم دخيل الخرينج

زينب فؤاد حسين عوض

ديمه الحميدي علي وقيت الشمري

ابرار ناصر محمد المطيرى

دلال محمود ناصر التميمى

زينب طالب اسماعيل دنبوه

عبد العزيز احمد عبد الرزاق الياقوت

فاطمه محمد عباس حيدر .

رشا عبدالله ابراهيم الرشيدي

بشري عيسى عبدالنبي عبدالله كمال

امنه محسن بادى الفضلى

زينب عدنان اسحاق كمشاد

جود عادل عبد الله العيسى

شيخه خالد عبدالله الغريب

عبدالله حامد مطلق مطير

ثمراء سعد منير المطيرى

ساره سالم محمود العنزى

مها عبد الله معلى المطيرى

دانه دليهى معجب الهاجرى

عمر حامد عبد العزيز الحميميدى

حنان عبدالله علي مراد الكندري

خالده خالد خلف السعيد

عبد الرحمن عبد الله سلطان عبد الله

عروب عبد الله حسين السميط

خلود محسن هميج المطيرى

شيماء محمد عايد العنزى

اسماء مرزوق صالح . العدوانى

صبا عبدالله عبدالرحمن الوهيبى

رضوه حمود نافل بوحديده الرشيدي

احمد حمود حجى المطيرى

عيسى عبد القادر محمد طالبى

محمد كاظم عبود على

جراح سيد عبدالسلام سيد يعقوب الرفاعى

محمد سراج محمد العجمى

احمد على حميد بو صفر

ايمان محمد شلاش العنزى

آلاء سلطان حسن سلطان

اسماء يعقوب سعود . المنيع

هاجر فهران عبد الله العدوانى

ايمان احمد حسن الكندري

يوسف غيث حسن الغيث

جود باسل سليمان . العثمان

حصه عبد الرزاق عثمان مطر

عبد الهادى فاضل عبد الله حيدر

عبد العزيز محمد حطاب العجمى

ليلى عبداللطيف خلف محمد

فواز سعد خلف الفضلى

ايمان خالد كاظم عثمان

سارا حسين علي المسلم

وضحه سعود عامر العجمي

ساره نبيل عبدالعزيز . الحمود

حنان زيد صقر المطيري

دلال سليمان حبيب . العنزى

ايناس شاكر محمود عبدالعظيم

عبدالله وليد سليمان الحشاش

سارة محمد سالم الدوسرى

محمد براك محمود السلطان

مريم محمد عوض . محمد

ياسمين فرحان مهاوش الظفيري

ساره خالد عطا الله العنزى

مى سعد عبد الله المطيرى

غانم احمد سالم الدماج

نوره محمد سلطان المرزوقي

نوف عثمان محمد مال الله

فجر صالح عيسى القديرى

مريم خالد عبد الستار محمد

ساره سليمان عبد الرزاق ملا على

بدريه محمد سعد العجمي

منيره سعد عبد الله المبايعى .

منى فالح عبد الله الصليلي

محمد خالد صعب الصعب

عيسى عدنان محمود خشاوى

سلطان تركى خالد الديحانى

فيصل طلال محمد المطيرى

نايف عراك عنتر الظفيرى

منى عبيد عيد السعدى

عبد الله محمد عبد الله الدريعى

عاليه يوسف ابراهيم غلوم دشتى

بلقيس على حسين عباس

بشرى سعد عايد العنزي

جميله سعود سعد الرشيدي

لولوه وليد عبدالله الحاتم .

بشائر فلاح فيحان المطيرى

عهود مبارك محمد العجمي

هذال فلاح هذال الحربي

فهد خالد محمد العازمى

منى فوءاد ناصر المسلم

سيد رضا محسن سيد مسلم سيد مصطفى

شهد خالد بشير نواب

صقر حمود شاكر العنزي

صالح محمد سعود المعصب

الاء علي حسين بن حسين

طلال خالد صالح الحاتم

غدير على عباس الجدى

فاطمه حمد سالم الناصر

نوف مثنى عبد الله العتيقى

محمد عبدالناصر محمد السنان

اسراء عبدالله عيسى . الاستاد

حوراء احمد محمود المعراج

شيمه مطلق شنار . الزعبى

عائشه فيحان نهار الحربى .

طيبه قيس حمد الشطي

سلطان ردعان رحيم ردعان الشمرى

معالي سالم عمير العازمي

صالح فرحان مفلح النامي

انوار عبد الله حسن الهاجري

مرام رجا دخين الصليلى

روان يوسف فهيد الحريتى

علياء مختار غلوم قاسم

دانه هشام حسين البغلى

ناصر عبد الجليل قاسم بولند

نهار سالم محمد العنزي

يوسف يعقوب يوسف القطان

مريم يعقوب احمد الشايجى

مفرح ناشي مفرح الرشيدي

مها محمد جمعان العتيبى

دلال رشيد مبارك الرشيدى

خلود محمد سعد نوار

عائشه احمد حسن العلي

شهد سعد يوسف الفيلي

نور هانى سعدون الجاسم

حنان مطلق زيد الصانع

مريم حماد منصور العجمى

على ابراهيم عيسى . القطان

ناصر بدر ناصر الدماك

نواف راشد ثلاب عويفان العازمي

شبيب عبد العزيز حمد العجمى

فهد مشعل نايف الديحاني

عبدالرحمن مجلاد عبدالله ملوخ الظفيري

مزنه عبد الرحمن على الخليفى

فاطمه عبد الله محمد النيباري

وداد عايض محماس المطيرى

رفعه محمد صالح الدوسرى

فرح خليف سالم العنزي

منيره عدنان عبد العزيز الصباح

حصه عبد الحميد عبد الرحمن البلهان

شهد عبد الرحمن مجهول المطيري

الزينه محمد عبدالله الحسن

نوف راشد ثلاب العازمى

عذبى سعود محمد المطيري .

مسفر محمد جابر العجمي

حمساء فراج محمد الهاجرى

مبارك خالد مبارك العازمى

ساره عبد الله سمير الظفيرى

منيره طراد سليمان فرج

سعاد مطلق سالم المتساوى

محمد رداس سعد النمشان

فواز فهد فراج العربيد

مبارك فرحان ضيدان الشمرى

فجر شعلان عبيد . الشمرى

عبد الله سعد هجاج المطيرى

عبد الله عبد الرحمن عيسي الخميس

شهد ابراهيم عبد الرحمن الجاسر

ناصر عبد الله مرزوق الحربى

مريم عيد غريب الغريب

حيدر حسين أحمد فرحان

فهد هادي صنيتان العازمي

عبير خالد عدم . الجبرى

غزيه عبد الله سالم السبيعي

مها سعود حطاب العازمى

اسماء مناحى عبيد الشمرى

خلود امين حاجيه ماتقي

بدريه حمود مطر قاسم

فارس يوسف عبيد بندر العنزى

محمد مرجى دليل . الصليلى

شروق عبد الله حسن على

نور ناجى اسماعيل سالمين

فهده فهد محمد العجمى

عبد الله مانع عبد الهادى العجمى

ابتسام حمود بدر عبد الحميد

مريم مشعل زاهي العازمي

عبد الله علي حسن ياديكار

قصى خالد محمد الفرج

بدريه خالد سعد العريفي

مكيه حسن احمد الحمود

محمد حسين على المطيرى

بدر احمد خالد القبندي

محمد سعد سالم . النغيمش

محمد دبيان عوض المطيري

حسين جاسم عبد الحسين صفر

قدير هندى فالح العتيبى

عبد الله صادق حبيب الشريف

فجر عادل محمد البقشى

رحاب ماجد ماجد المحبوب

فهد سالم ضافر الدوسرى

خالد محمد خالد المطيرى

على سالم مضحى . الغريبه

على عادل عبد الله صقر

نهى سعد راشد العبهول

شيخه نجر مجعد العتيبى

هيا عبيد جحيش العازمى

فرح مشعل عبد الله المطيري

شيماء عبد الحسين ابراهيم حسن

احمد عدنان احمد . الصباح

حمد عادل احمد العوضى

شهد حامد يعقوب عبد الله

محمد عبد العزيز محمد عابدين

موضي عثمان صالح الريش

ريم سالم حمد العتيبي

حنان خالد صالح السنافي

نوره خالد عبد الله نهير

جراح سليم مطلق الصانع

طلال فوءاد محمد الخالدى

بدر مفرح ضويحي . العازمي

بتول محمد ناصر الخالدى

سلطان جمعان حسين عواد

عبير مبارك عقيل خليفه عقيل

مبارك محسن سعد . حجاب

شروق محمد صباح الصباح

فجر عبد العزيز صالح دشتى

حنين ناصر عبداللطيف جمعه احمد

محمد عدنان محمد سالمين

خلود فهد نوار العتيبى

سعود منور فريح الرشيدي

فلاح فالح فلاح العازمى

هند شريد عيد المطيرى

الامير محمد نبيل سعيد العوضي

عبد الرحمن مجزع نقا الضفيري

العنود فهيد فالح الشراكي

فيصل سعد ابراهيم الرشيدى

نوره فهد عبد الرحمن الشويب

انوار يعقوب محمد . العربيد

ناصر جفين ناصر العجمى

مها بشيت محمد الرويعى

فواز بانى سعد الخالدى

بشاير خالد شباط العفاسي المطيري

زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني



وزارة العدل

ايمان عبداللطيف احمد بوخليف

عبد الله توفيق عبد الحميد فرج

مهدى حسين محمد اتش

شافى بجاد سلطان العجمى

ضاري عقيل ناصر العنزى

ساره خالد نايف المزعل

غزوه غازي ناصر البرازي

سلمى فوزى فهد العبدالجادر

العنود حسين تركى المطيرى

امل معوض حثلين الرشيدى

مريم مسلم عايد العازمي

ايمان فتحي سعود حسن

فاطمه سالم مطر الشمري

موضي مطر مناور العازمي

ساره مهدي محمد العجمى

عفاف ناصر عبدالله العنزي

فاطمه احمد صالح المعتوق

امل راشد كليفيخ العجمى

فواز عبد الله سعد المطيري

ناصر سلطان عزيز العتيبى

عائشه محمد عبد الله القديفى

وضحه غانم مسعود المرى

محمد عبد الله مطر الشمري

جاسم نوري جاسم التميمي

احمد غايب جعيلان الرشيدى

نوال عبد الله مزيد المطيرى

عوض صفاك عوض العنزى

مريم عبد الله حمدان الشمري

انس عبد اللطيف عبد الله بوطيبان

عبد الله خالد سعد الحيلان

سعد عبد الرحمن نايف الشمرى

مريم أحمد راشد . الخليفه

راشد احمد فهد الرشيد

فيصل عيد معكام العجمى

حنان عبد الهادى محمد السماك

محمد داود عثمان . المروان

حسن عبد العزيز عبد المحسن جواهرى

محمد صالح صعفك الشمري

عبدالعزيز سعود حشف المطيري

مشعل باسم حمد الرغيب

عبد الوهاب وليد عبد الوهاب الحداد

هيا عبد الهادى حمد الهاجرى

محمد جهز مشعل الحربى

فرح جهيم غزاي المطيري

محمد احمد حسين العجران

راشد عبد الهادى راشد المرى

ابراهيم امهدى على القحطانى

علي محمد زمان الزيد

جليدان لافى جليدان الحريجى

هنوف لافى عبد الله الشمرى

سندس خضير دحل شمشير العنزى

ناصر عايض ناصر العازمى

مشارى احمد محمد . رجب

نوف عصام عبد الرزاق امان

مشعل سعد عفيف الشمرى

شريفه حازم حسن النصار

زهره توفيق طارق الهزيم

صفيه شبوط شلاح . عليوي

نوره محمد أحمد الشيباني

منيره عبد الهادى مهنا العازمى

دلال سعد سمار محي المطيري

فهد ناصر حمد الشبال

مريم خالد غازي العدواني

ريا ذعار غزاى العتيبى

بشرى محمد اوتيد الصليلي

صالح محمد ساجر العنزى

عائشه فوءاد هاشم . البدر

نوره عبدالله حوشان السويلم



وزارة الكهرباء والماء

احمد عمر أحمد السيد عمر السيد عاصم

يحيى محمد غلوم ابل

سيف عبدالعزيز حاجى محمد عبدالهادى

رفعه عويس رويشد الرشيدي

شذي جاسم محمد الاحمد

عبدالله صاهود صحن المطيرى

احمد انور احمد . السميط

عبد الله سعد هلال العنزى

يوسف محمد موسى الحريص

عيسى صادق عبد الله العباسى

فهد عبد الله علي البدر

انتصار ناصر عبد الله العجمى

هديل عبد الله محمد الكندرى

غدير ناصر صويان الهاجرى

محمد خالد جهجاه الرشيدى

منال محمود حسن العنزى

صالح جاسم عيسى القصار

احمد عبد الرحمن عيسى العسعوسى

علي عبدالمجيد حمزه عبدالعزيز

احمد سلطان نشمى الضفيرى

مريم منير فهد منصور

عبدالرحمن بدر متعب الرميح

جراح نورى فاضل الباذر

سالم عواد عبداللة الدواي

عبدالعزيز محمد ميرزا محمد

سالم راشد سعود الريش

فاطمه هادي عبدالله العتيبي

منيره دغش منوخ بجاد

خديجه عادل ابراهيم العطار

عيسى عباس بن على جاسم

تسنيم عماد سعود العقيل

على عادل عبدالله الناصر

بشاير سعود كامل السبيعى

حنان عواد خمخيم العازمى

نجلاء بندر عواد الشمري

على محمد عبد الله عباسالصفار

منيره صعفق عيد السقياني

ساميه مطر رحيم المطيري

ساره حسين علي المحمد علي

فلاح محيسن بخيت صفنان

سعد مانع سعد المانع

عبد الرحمن طارق محمد الناصر

يوسف محمد عبدالمحسن العلى

سلطان مجحم صالح الخدير

ابراهيم سليمان ابراهيم الدوسرى

نواف حسين على عبد الله

احمد عبد الكريم حسين دشتى

محمد عوض عبد الله الهاجرى

عمر محمد يوسف الصديقى

لافى هزاع لافى . المطيرى

منصور عبد العزيز منصور الحبينى

مريم مبارك فارس الحشار

اياد داود سليمان البصيرى

فيصل عبد الله عباس عبد الله

نوره خالد محمد الهاجرى

عبد الله محمد فهد الطويل العجمي

عبير عيسى صالح الجيماز

علي راشد عيسي بلوشي

خالد انور خالد العتيقى

خديجه شهاب احمد العبد الروءوف

شوق نهار ماجد المطيرى

بدر عبداللطيف حميدى الديحانى

مشارى حسين على الديحانى

محمد جواد على القطان

نوره عهدى سليمان . السابج

فجر محمد مبارك خلف السالم

منيره محمد مجبل الخيوطى الحربى

مشعل عزيز نواف العنزى

عبد العزيز راشد عثمان المسيليم

فهد قبلان مشعل الرشيدى

فالح سعود سعد العتيبى

فواز احمد غلوم عبدالله

فجر مرزوق محمد العجمى

سلوى محمد حماد العازمى

عبد الله جاسم خليفه السنان

احمد مناحي حزام السعيدي

محمد سعود محمد المطيرى

ناصر جطلى عبدالله الهاجرى

ماجد نشمى غازى الشمرى

هنا فيصل خالد السعدون

حسن عايض ناصر العجمى

عبد العزيز احمد ابراهيم سعد مريخي

عمر مصلح مزهد العنزى

هيا جابر شريف الخالدي

حسين خالد راشد ابا الصافى

ضارى حمدان صالح الرشيدى

نجد متعب مطلق العتيبى

عبد الرحمن فهد خلف المطيرى

عبد الله جاسم محمد الفارس

مزيد غنام لافى المطيرى

على غريب حسين . ابل

حسين عبد النبي طاهر العطار

احمد عوض مطير الظفيرى

فهد مناور محمد المالك

عبدالعزيز حمود سعود المطيرى

محمد ناصر عبدالله غلام

عبد الله انور عيد العصفور .

عبد الرحمن غانم محسن العجمى

عبد الله مبارك الصييفى حزام

محمد فلاح محمد المويزري

وليد خالد عبد الكريم العنزى

سرحان على احمد . علي

سيف جابر محمد السعيدى

عبد الرحمن محمد عبد الله محمد

نواف حاكم بندر . عفيصان

احمد فراج سالم . صايل

ساره فايز هذال السبيعى

عبد العزيز سلطان اسد سلطان محمد

محمد سعود ذياب . الديحانى

سعد سالم حسن العجمى

رحاب مناع بن حمدان الظفيرى

هبه عواد مضحي الغريبه

بشار عبد الاله سليمان بوحمد .

دلال نادر يوسف . العيد

خلود ناصر محمد العازمى



وزارة المالية

نوف نايف نزال العازمى

مشاري مبارك غملاس الخرينج

عبير عواد موسى عواد

خالد عبد الله عيد صالح

يوسف محمد حمدان العنزي

طلال حمد سطام الخمسان

فرح عبد العزيز عبد الله المبايعى

بدر حمود محيميد العتيبى

نوره عيد عتيق الحربي

نوف حسن سند الدوسري

وضحه طالب محمد الهاجرى

نوف نواف عبيد عوض

عبد العزيز على حسين العبد الله

محمد على محمد الفيلكاوى

عنود سعد محمد العازمى

عبير محمد فهد المطيرى

شوق على سالم الهدفه المري

شريفه جاسم ابراهيم الجاسم

بدور سعد مطلق العتيبى

ابرار عدنان ابراهيم الحساوى

انوار عايض نهار المطيري

اسماء سعد حسيان الدوسرى

ساره ملفى شبيب السبيعي

ايمان سعد مطلق العتيبى

عائشه عبد الله نجم الشمري

خالد مساعد محمد الضامر

احمد زايد مفلح العازمي .

عبد العزيز سعود عبد العزيز الدوسرى

عهد خليفه حمدان المطيرى

حسن محمد عبدالله محمد بوشهرى

عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز العيسى

عائشه نزال فخرى الرشيدى

حمود ابراهيم محمد . الناصر

امانى عبد الله بلال منصور

محمود شاكر عبد الوهاب العوض

عبد الرحمن محمد عيسى الجساس

حمد خالد سعود الثنيان

ناصر فلاح كاظم الفهد

ناصر مطلق ناصر حماد العجمى

ثامر احمد طنا العنزى

راويه عبدالله محمد راشد

على فاضل يوسف محسين

عبدالعزيز احمد عبدالله الحمادي

خالد مبارك سعد الدوسرى

زيد عبدالرحمن زيد المنيفى

ساره على خليف العنزى