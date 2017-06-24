عبدالعزيز الفضلي

لم يتسلم مراسلو وزارة التربية رواتبهم لشراء حاجات ومستلزمات عيد الفطر السعيد.

حيث انتظر المراسلون حتى يوم امس ايداع رواتبهم في البنوك غير ان ذلك لم يتحقق، ما أدى إلى استياء مدير ادارة الخدمات العامة بوزارة التربية فهد الحيان، حيث كثف جهوده خلال اليومين الماضيين لإيجاد حل مع الشركة المعنية لصرف الرواتب والتي تتأخر كثيرا في ذلك، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان الحيان ابلغ الشركة بضرورة صرف الرواتب لتسيير أمورهم أسوة ببقية الموظفين في الدولة، مشيرة الى ان الحيان طالبهم بصرف الرواتب بشكل نقدي وعدم ايداعها في البنوك التي اغلقت وتفتح بعد العيد.

وأوضحت المصادر ان الحيان كثف اتصالاته مع الشركة حتى يوم أمس، مؤكدة انه لن يقبل بهضم حقوق موظفيه الذين يؤدون عملهم بكل أمانة وإخلاص.