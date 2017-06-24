عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والإدارة العامة للإطفاء مؤتمرا صحافيا للإعلان عن دورات الإطفاء الجديدة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحضور نائب المدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري، ومدير ادارة قبول وتسجيل المتدربين د.حمود القطان، ومدير المعهد الصناعي الشويخ م.محمد بوحمدي، ومدير مكتب العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة فاطمة العازمي، ورئيس قسم الإعلام عباس لاري، ومن جانب الادارة العامة للإطفاء نائب المدير العام لشؤون قطاع التنمية والموارد البشرية اللواء خالد التركيت، مدير مركز إعداد رجال الإطفاء المقدم عبدالله الأنصاري، ومدير ادارة العلاقات العامة العقيد خليل الأمير.

وفي هذا السياق، أعلن م.طارق يوسف العميري نائب المدير العام لشؤون التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في الدورات التابعة للإدارة العامة للإطفاء ودورة (عامل حفر آبار بترولية) للقطاع الخاص.

وكذلك البدء باستقبال طلبات الالتحاق في معاهد التدريب للحاصلين على الصف التاسع وما يعادلها كحد أدني (للبنين/ والبنات) وحملة شهادات الصف الخامس لمعهد التدريب المهني (بنين) للفصل التدريبي الأول 2017/2018 القادم.

وبهذه المناسبة، أفاد د.حمود عبدالحميد القطان مدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين بأن التسجيل لقطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيكون التقديم عن طريق موقع الهيئة على شبكة الانترنت WWW.Paaet.Edu.Kw من يوم الخميس الموافق 22/6/2017.

من جهة أخرى، صرحت شريفة الطرموم رئيسة قسم القبول في قطاع التدريب أن مراجعة صالة التسجيل في العديلية مبنى رقم (7) من يوم الأحد الموافق 2/7/2017 وذلك حسب المواعيد المحددة في موقع الهيئة من الساعة 8.30 صباحا الى الساعة 12 ظهرا كما بينت أن الشروط الواجب توافرها للتقديم على معاهد التدريب والدورات الخاصة متوافرة على الموقع الرسمي للهيئة بالانترنت WWW.Paaet.Edu.Kw، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.