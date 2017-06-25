الفارس: احرصوا على التسلح بالعلم والمعرفة للمساهمة في تنمية وطنكم

ثامر السليم

هنأ رئيس المكتب الثقافي في سفارتنا لدى بريطانيا د.فوزان الفارس الطلبة المستجدين على قبولهم في البعثة الدراسية، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجامعية، ومؤكدا ضرورة الحرص على العودة إلى أرض الوطن وهم يحملون الطموحات متسلحين بالعلم والمعرفة لخدمة بلدهم وتنمية مجتمعاتهم.



وشدد الفارس خلال اللقاء التنويري الذي نظمه الاتحاد الوطني للطلبة في أرض المعارض يوم أول من أمس بمنطقة مشرف لخدمة المقبولين في المملكة المتحدة وسط حضور حاشد من الطلبة وأولياء أمورهم، على أهمية تواصل الطلبة مع الملحق الثقافي واتحاد الطلبة لتذليل أي صعوبات قد تواجههم في دراستهم، مؤكدا أن المكتب يقوم بدور كبير في مساعدتهم.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ببريطانيا فهد الهيفي أن الاتحاد يحرص على توجيه الطلبة المستجدين إلى التسجيل في أفضل الجامعات البريطانية، وإرشادهم إلى كيفية استكمال إجراءاتهم الأكاديمية ضمن خطته لخدمة طلبة البعثات الخارجية التي تعتمدها وزارة التعليم العالي سنويا.

وشدد على أهمية المرحلة الجامعية في حياة الطالب والطالبة، مبينا في الوقت ذاته أن الطالب الجامعي المبتعث يجب أن يستغل هذه المرحلة أفضل استغلال ليحقق طموح المجتمع الذي ينتظر منه المساهمة في تطويره وتنميته.

وأوضح أن الاتحاد على صلة دائمة بالمكتب الثقافي الكويتي في بريطانيا، للإطلاع على آخر مستحدثات التعليم، وأهم القضايا التي تهم الطلبة، والعمل على تخطي كل المشكلات التي تواجههم.

بدوره، قال رئيس مجموعة مستجد عبدالعزيز الناشي إن اللقاء الذي نظمه الاتحاد جاء بهدف تنوير وإرشاد طلبة البعثات، ممن كان لهم نصيب في القبول بخطة الشواغر التي منحتها وزارة التعليم العالي للطلبة للدراسة في بريطانيا.

كشفت عن مشاركة الإدارة في اللقاء التنويري

العدواني لـ «الأنباء»: تحديد 6 مراكز لإصدار شهادات اللياقة البدنية للطلبة المبتعثين

حنان عبد المعبود

أعلنت مدير إدارة الصحة المدرسية د.افتكار العدواني عن تخصيص 6 مراكز صحية لإصدار شهادات اللياقة البدنية والطبية لطلبة البعثات الخارجية لهذا العام، مشيرة إلى ان العمل في هذه المراكز سيكون من الأحد إلى الخميس في الفترة من 9 صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، بينما الفترة المسائية ستكون يومي الأحد والأربعاء.

وقالت العدواني في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الأوراق المطلوبة لإصدار شهادة اللياقة لطلبة البعثات هي خطاب قبول خطة البعثات من وزارة التعليم العالي، خطاب قبول من الجامعة لمن يريد أن يدرس على حسابه الخاص، مع جواز السفر الأصلي ساري الصلاحية، وشهادة الميلاد الأصلية مرفق معها جدول التطعيمات، إضافة الى صورة شخصية حديثة.

وشددت على أن حضور الطالب الزامي لمركز الصحة المدرسية التابع له حسب السكن كالتالي:

- مركز الصقر التخصصي بمنطقة العاصمة الصحية بالعديلية قطعة 4 بجانب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

- مركز روضة البشائر بمنطقة حولي الصحية في بيان قطعة 7 الشارع الأول.

- مركز الشلاحي الصحي بمنطقة الفروانية بأشبيلية قطعة 4 بجانب جمعية اشبيلية التعاونية.

- مركز أبوحليفة الصحي التخصصي بمنطقة الأحمدي الصحية في أبوحليفة قطعة 1 خلف جمعية أبوحليفة التعاونية.

- مركز الجهراء التخصصي بمنطقة الجهراء الصحية بالجهراء خلف مجمع أوتاد التجاري.

- مركز العدان الصحي بمنطقة مبارك الكبير الصحية بالعدان قطعة 7 ويتبعه مناطق مبارك الكبير، القرين، القصور، العدان، الفنيطيس، المسايل، أبوفطيرة، أبوالحصانية.

وأشارت الى أن هذه المراكز ستعاود استقبال الطلبة بعد اجازة عيد الفطر الى فترات الدوام المعتادة من الأحد الى الخميس من 7 صباحا الى الواحدة والنصف ظهرا والأحد والأربعاء لفترة مسائية.