آلاء خليفة

هنأ رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة محمد هزاع العفاسي جميع الطلبة والطالبات المستجدين من خريجي الثانوية العامة واعتماد قبولهم والتحاقهم بالجامعة.



وأضاف ان المرحلة القادمة تتطلب من الطلبة بذل المزيد من الجهود والمثابرة، متمنيا ان يكون النجاح حليفهم في كل خطواتهم المستقبلية، لافتا الى ان الاتحاد سيكون دائما بجوارهم ومعهم في مختلف الكليات والمواقع الجامعية للتواصل الدائم معهم ومعرفة الصعوبات او المشاكل التي قد تواجههم وان أبوابنا مفتوحة لهم على مدار الساعة لخدمتهم.