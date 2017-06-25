جميع منتسبي «التربية» شركاء في بناء المسيرة التربوية.. والراشد رايته بيضاء

عبدالعزيز الفضلي

كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس عن أن لديه الكثير من الأفكار والخطط والمشاريع والتي تهدف إلى تصحيح مسار تطوير التعليم وسيعلن عنها في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هناك ملفات لتطوير التعليم ظلت حبيسة الأدراج منذ عام 2010 دون أن تخرج للعلن رغم أهميتها وأثرها على تطوير المنظومة التعليمية حال تنفيذها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الفارس للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامه جمع من التربويين تكريما لمدير الشؤون التعليمية بمنطقة الأحمدي عادل الراشد بمناسبة تقاعده بعد مسيرة امتدت في خدمة التعليم لأكثر من 3 عقود، مؤكدا أهمية إخراج الملفات من الأدراج ووضعها على طاولة النقاش مرة أخرى وإعادة النظر فيها مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتصالات مع جهات مختلفة في هذا الشأن ومنها المعهد العربي للتخطيط حيث ناقشنا معهم مشروعا مقدما من مكتب الشيخ ناصر صباح الأحمد لتطوير التعليم.

وعودة إلى حفل التكريم، خاطب الوزير الفارس الراشد قائلا: «رايتك بيضاء بوأحمد ما قصرت في خدمة التعليم في الكويت.. ولا تباعد عن الوزارة خلك قريب نحتاج كل الخبرات الصادقة في التعليم».

وأشار إلى انه يتشرف بالاحتفاء بتربوي أعطى من نفسه ووقته وجهده الكثير باستمرار حتى موعد تقاعده من العمل في وزارة التربية بعد 34 عاما حافلة بالعطاء والإنجاز للمنظومة التربوية في الكويت، لافتا إلى أنه لم يعرف الكلل والملل إنما ديمومة عمل لها اثرها في الميدان التربوي.

وقال الفارس إنه امتثالا لدعوة فاضلة من بعض منتسبي وزارة التربية حرصت على تلبية فعالية الاحتفاء بالأخ العزيز لنا جميعا عادل الراشد، مشيدا بدوره الكبير عبر مسيرة عطاء امتدت لأكثر من ثلاثة عقود مارس خلالها عمله بتفان منذ بدء عمله كمعلم متدرجا بالمناصب الإشرافية وهو دور مقدر ومحترم لدى الوزارة ويعد مثالا لكثير من القياديين بالوزارة الذين أفنوا زهرة شبابهم وحياتهم وجهدهم في سبيل التعليم ورفعة بلدهم وتطوره، وأقل ما يمكن ان نقدمه هو المشاركة في فعاليات تكريمهم.

وذكر الفارس أن الوزارة تقدر وتثمن جهود جميع منتسبيها، باعتبارهم شركاء في بناء المسيرة التربوية، مشيدا بما قدمه الراشد من عطاءات متميزة طيلة مسيرته المهنية في الميدان التربوي، ومنوها باهتمام الوزارة بالتعاون والتواصل مع المتقاعدين المتميزين للاستفادة من خبراتهم التربوية عند الحاجة إلى جهودهم لخدمة الكويت.

من جانبه، عبر الراشد عن بالغ سعادته بروح الوفاء من زملاء العمل التربوي وعلى رأسهم الوزير د. محمد الفارس الذي لبى دعوة منظمي حفل التكريم دون تردد وهو شعور أسعدني خصوصا امام ابنائي الذين يحضرون اليوم هذا الحفل حتى يروا ثمرة جهد 34 عاما لم تذهب سدى إنما آتت أكلها حبا ووفاء وتقديرا لمسيرة العطاء والواجب الذي قدمه وحتى تكون أمامهم قدوة الالتزام والتضحية والعطاء لهذا البلد الذي لن ينسى ابناءه.

ودعا الراشد كل منتسبي التربية الى بذل جهدهم لتطوير التعليم والحرص على نهضته وتقدمه الذي يجني ثمرته أبناء المستقبل في مدارسنا موضحا ان التوفيق من رب العالمين حيث واصل مشوار العطاء في الوزارة، التي هيأت له البيئة التعليمية المناسبة في جميع مراحل عمره الدراسية، وأتاحت له الفرصة لخدمة بلده بتعيينه في وزارة التربية، التي تبنته معلما، ثم ختمت بها مسيرتي التربوية مديرا للشؤون التعليمية الا انني سأواصل خدمة بلدي وأبنائه ما حييت فقد تدربت في ساحات مدارس التربية التي اولتني الخبرات وغرست في نفسي حبا لا ينضب لهذا الوطن وأهله فكل الشكر والتقدير لمن أقام هذه الفعالية احتفاء بي وتكريما لي والشكر موصول للوزير على حضوره وحرصه على المشاركة مع اخوانه وأبنائه العاملين في الميدان التربوي.