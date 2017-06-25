هنأ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار في ظل صاحب السمو الأمير.

وقال الأثري في تصريح ان المضامين السامية في كلمة صاحب السمو الأمير بمناسبة العشر الأواخر من رمضان والتوجيهات الأبوية التي حرص على تعزيزها سموه في خطابه لتأكيد نهج الوحدة الوطنية والسمو بها لرفعة بلدنا العزيز، تعد خارطة طريق لكل الكويتيين، مؤكدا ان «حرص صاحب السمو كعادته على تخصيص جزء من خطابه عن الشباب، يعكس اهتمام سموه بأبنائه، فهم حقا كما قال سموه ثروة الوطن الحقيقية فهم عدته وأمله ومستقبله»، مشيرا إلى سعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى العمل الجاد بالتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في استثمار أوقات الشباب والاستفادة منهم وتحصينهم من الفكر المتطرف، كما تسعى إلى نشر ثقافة العمل الحر من خلال إفساح المجال لهم بإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر حاضنة الشويخ في التطبيقي بالتعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة، مشيدا بدعوة سموه للشباب الى أن ينشئوا مشاريع صغيرة ومتوسطة من خلال الاستفادة بما توفره الدولة من تسهيلات في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الأثري ان الهيئة اتخذت من كلمات صاحب السمو الرؤى في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإنشائيـة، وتطــويـــر واستحداث جميع البرامج الأكاديمية والتدريبية لتواكب احدث التكنولوجيا العصرية، لافتا إلى افتتاح صاحب السمو الأمير المبنى الجديد للهيئة في منطقة الشويخ خلال حفل تكريم الخريجين في مارس الماضي، وكذلك افتتاح فرع كلية التربية الأساسية في الجهراء، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الإنشائية والمجمعات التعليمية التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة.