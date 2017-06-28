عبدالعزيز الفضلي

أبلغت وزارة التربية المناطق التعليمية بإجراء عملية نقل لجميع معلمات مادة التربية الإسلامية غير الكويتيات والخليجيات من منطقة الأحمدي الى منطقة حولي ومن منطقة الجهراء الى منطقة العاصمة.



كما ابلغت الوزارة المناطق التعليمية في نشرتها التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها بضرورة نقل 5 معلمات لغة فرنسية من منطقة حولي التعليمية الى منطقة العاصمة التعليمية ونقل 30 معلمة خليجية لمادة العلوم من منطقة الأحمدي التعليمية الى منطقة حولي وكذلك نقل 10 معلمات ديكور من الأحمدي الى منطقة الفروانية التعليمية.

وكشفت الوزارة ايضا عن نقل 10 معلمات «كهرباء» من منطقة حولي الى منطقة العاصمة التعليمية، اضافة الى نقل 9 معلمات من نفس المادة من منطقة مبارك الكبير التعليمية الى منطقة الجهراء.