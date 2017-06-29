نسبة القبول المطلوبة للبعثات الداخلية 78% للأدبي و70% للعلمي

نوفر خبراتنا لمؤسسات ووزارات الدولة ولنا اتفاقيات تمدهم بتلك الخبرات

آلاء خليفة

رحب عميد القبول والتسجيل في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.كمال الدين بن عامر بالطلبة المستجدين الذين تقدموا للالتحاق بالجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على رعايتهم وتأهيلهم بأرقى البرامج التعليمية والأكاديمية، لافتا الى حرص الجامعة على تلبية احتياجات سوق العمل والحرص على أن تكون مخرجاتها تواكب خطط التنمية في الكويت وأيضا حصولهم على أعلى جودة تعليمية في العالم. وأوضح بن عامر في حوار خاص لـ«الأنباء» أن الجامعة حصلت على اعتمادات أكاديمية مرموقة من أرقى مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في العالم، مشيرا إلى أن الجامعة تعد خريجيها على أعلى مستوى تعليمي وأكاديمي في عالم اليوم، واليكم تفاصيل الحوار:

بداية حدثنا عن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا؟

٭ جامعة الخليج هي جامعة للحياة، حرصنا في كافة تخصصاتها على أن تلبي احتياجات سوق العمل وتكون مخرجاتها تواكب خطط التنمية في الكويت وتواكب أيضا أعلى جودة تعليمية في العالم، كما حصلت الجامعة على اعتمادات أكاديمية مرموقة من أرقى مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في العالم، فالجامعة تعد خريجيها على أعلى مستوى تعليمي وأكاديمي في عالم اليوم، كما تمنحهم خبرة عملية يكتسبوها أثناء فترة دراستهم بالتدريب في كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك في الكويت، كما تحرص الجامعة على أن توفر خبراتها لمؤسسات ووزارات الدولة ولنا أتفاقيات معهم تمدهم بتلك الخبرات.

ما أبرز التخصصات في الجامعة؟

٭ كما ذكرت ان الجامعة تحرص على توفير تخصصات وبرامج جامعية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب خطط التنمية في الكويت، فالجامعة تضم الكليات والتخصصات التالية:

اولا: كلية العلوم الادارية وبها التخصصات التالية:

٭ المحاسبة

٭ ادارة نظم المعلومات

٭ التمويل

٭ التسويق

٭ ادارة اعمال/ ادارة سلوك تنظيمي

٭ ادارة اعمال/ ادارة دولية

ثانيا: كلية العلوم والآداب وبها التخصصات التالية:

٭ آداب اللغة الانجليزية (للبنات فقط)

٭ لغويات وترجمة اللغة الانجليزية

٭ تربية اللغة الانجليزية

٭ علوم الكمبيوتر (علمي فقط)

٭ الإعلام/ علاقات عامة ودعاية واعلان

٭ الإعلام/ الإذاعة والتلفزيون

٭ الإعلام/ الاتصال المرئي

ومتى بدأت فترة تسجيل الطلبة في البعثات الداخلية؟ والطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعة؟

٭ تمتد فترة التسجيل من 25/5/2017 حتى 15/6/ 2017 ويعاد فتح التقديم في أغسطس المقبل لخريجي المدارس الأجنبية الخاصة.

ماهي شروط القبول بالجامعة؟

1- شهادة ثانوية (تكون معادلة من قبل إدارة التعليم الخاص لخريجي المدارس الخاصة)

2- اجتياز اختبار القدرات في الرياضيات والإنجليزي (أو تقديم درجة TOEFL 61 وما فوق أو درجة امتحان IELTS 6 درجات وما فوق في كل قسم لاجتياز اختبار الإنجليزي)

3- صورة البطاقة المدنية سارية المفعول

4- صورة جواز السفر

5- كشف الدرجات

5- شهادة الثانوية العامة الأصلية الحاصل عليها

6- عدد 3 صور شخصية

وماذا عن نسب القبول في الجامعة؟

٭ نسب القبول 60%‏ او 2.0 للدارسين على حسابهم الشخصي، على البعثة يلزم ان يكون المعدل 78%‏ للفرع الادبي و70%‏ للعلمي.

كم يبلغ عدد الطلبة الدراسين في الجامعة؟

٭ يبلغ عدد الطلبة الدارسين في الجامعة حوالي 3400 طالب.

متى سيتم إعلان أسماء الطلبة المقبولين؟

٭ بعد 5 أيام من تاريخ إغلاق باب التسجيل.

كلمة أخيرة في ختام الحوار؟

٭ نود في الختام أن نرحب بجميع الطلبة المستجدين المقبولين في الجامعة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، معنا في جامعتكم وفي مشواركم الجامعي سنكون دائما عونا لكم نقدم لكم كل الإمكانيات العلمية والخبرات العملية، وسنعدكم أفضل أعداد لتكونوا خريجين أكفاء مشاركين في نهضة بلادكم بأفضل مخرجات تعليم وجودته وخبرتكم التي تكتسبونها طوال فترة تواجدكم معنا، ودعاؤنا بالتوفيق لكم جميعا في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «جامعة الحياة».