عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن توجه وزارة التربية الى منح اجازة الاسبوع المقبل للادارات المدرسية في المرحلة الثانوية وعدم استمرار دوامها حتى الموعد المقرر وهو 6 من شهر يوليو المقبل، وذلك لعدم وجود داع للبقاء في العمل حتى ذلك التاريخ.

وكان عدد من الادارات المدرسية في المرحلة الثانوية طالب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس والوكيل د.هيثم الاثري بمنحهم اجازة الاسبوع المقبل اسوة بالمراحل التعليمية الاخرى التي بدأت اجازة الصيف منذ اسابيع. وقالوا لـ «الأنباء» ان الدور الثاني انتهى والنتيجة اعلنت في آخر شهر رمضان وتم توزيع الشهادات على جميع الطلبة، مشيرين الى ان بقاءهم حتى السادس من الشهر المقبل دون عمل امر ليس له داع.

واضافوا ان صحيح الامر متروك للادارة المدرسية في عملية تنظيم الخروج والانصراف للعاملين لكن الصحيح ايضا انه لا يوجد عمل حتى تبقى الادارات في المدارس طوال الاسبوع دون هدف منشود،، داعين الوزير الفارس والوكيل الاثري الى اعادة النظر في الامر واعلان تعطيل الدوام في المرحلة الثانوية وذلك لمصلحة الجميع في ظل صرف كهرباء دون مبرر في الوقت الذي تعمل الدولة على الترشيد.