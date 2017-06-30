عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» امس حول توجه وزارة التربية لتعطيل الإدارات المدرسية في المرحلة الثانوية ومنحهم اجازة الاسبوع المقبل، خاطب وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري قطاع التعليم العام حول امكانية تعطيل الإدارات المدرسية في المرحلة الثانوية الاسبوع المقبل.

وقال د. الاثري في كتابه الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، وجاء فيه: «بناء على تعليمات معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي يرجى التكرم بالافادة عن مدى امكانية منح مديري المدارس الثانوية والمديرين المساعدين والقسم الاداري من سكرتارية وشؤون طلبة وأمناء المخازن اجازة خلال الاسبوع القادم 7/2 الى 7/6 وتأثير ذلك على سير العمل والمصلحة الوطنية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه تم الاتصال بالمناطق التعليمية وإبداء رأيهم حول منح الاجازة للادارات المدرسية في المرحلة الثانوية حيث اكدوا جميعهم انه لا يوجد هناك أي مانع من منح الاجازة لافتين الى ان جميع الادارات أدت واجبها على اكمل وجه. وأوضحت المصادر انه من المتوقع وعلى أبعد تقدير اصدار قرار الاجازة يوم بعد غد الاحد موعد عودة وزير التربية د.محمد الفارس من الاجازة.