إغلاق باب طلبات الالتحاق عبر الموقع على 14955 متقدماً عبدالله الراكان

نفت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة وجود أي عجز أو أزمة في قبول المتقدمين للالتحاق بالدراسة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرة إلى إغلاق باب استقبال طلبات الالتحاق عبر الموقع على 14955 متقدما ومتقدمة، موضحة في الوقت نفسه ان العمادة ملتزمة بقبول 9788 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الأول وفقا لما حددته اللجنة العليا للقبول.

وأضافت النجادة في تصريح لـ«الأنباء» ان الكثير من المتقدمين للالتحاق في كليات ومعاهد الهيئة لا تنطبق عليهم النسب والشروط التي تخولهم الالتحاق بصفوفها بالإضافة إلى أن عددا من المتقدمين سجلوا في اكثر من مؤسسة تعليمية في الكويت مثل جامعة الكويت والبعثات الداخلية والخارجية والهيئة، وفي النهاية تقوم الهيئة بالمفاضلة بين المتقدمين حسب النسب والشروط والأماكن المتاحة، مؤكدة أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جهة حكومية تخضع لميزانية دولة وعليها الالتزام بها.

وأشارت النجادة إلى ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كمؤسسة تعليمية تتميز بأنها تتيح للمتقدمين اختيار ما لا يقل عن 12 رغبة للتخصصات لإتاحة فرصة افضل للقبول وعملا بمبدأ العدالة لجميع أبنائنا الطلبة.

وقد قامت الهيئة أيضا بتمديد فترة القبول لطلبة الدور الثاني للتقديم أسوة بالطلبة الآخرين، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية الأخرى في الكويت لم تقم بهذه الخطوات التي تساوي بين جميع المتقدمين.

وعن الخطوات التي تقوم بها العمادة بعد اقفال باب التسجيل قالت النجادة: ان العمادة تقوم حاليا بمراجعة البيانات ليتم تحميلها على النظام ومن ثم ارسال البيانات آليا إلى الكليات حتى يتم العمل وتحديد موعد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية للتخصصات التي تشترط ذلك ليتم القبول بها.

وبعد انتهاء المقابلات والقدرات يتم إرسالها بعد اعتمادها من عمداء الكليات الـمعـنية الى مركز المعلومات والحاسب الآلي حيث تتم عملية الـمطابقة والفرز والـمراجعة مرة اخرى وبعدها الترحيل لقاعدة البيانات وبعدها الكوتا والتي توزع الطلبة حسب الرغبات والأماكن المتاحة.

وأشارت النجادة الى ضرورة حضور الطلبة المقابلات الشخصية وأداء اختبارات القدرات لتحقيق الرغبات المسجلة وهي شرط أساسي لقبول الطلبة في بعض التخصصات، متمنية للجميع التوفيق في مسيرتهم العلمية الجديدة.