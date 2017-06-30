مريم بندق

أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي عدم صحة ما تردد حول رد الحكومة قانون كادر المعلمين الذي تضمن تعديلات مستحقة «لا رد لقانون كادر المعلمين وننتظر صدوره في الجريدة الرسمية بعد عطلة العيد».

وقال العجمي «تم التأكيد على صدور القانون وننتظر نشره رسميا».

وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ندعو إلى تطبيقه على كل أعضاء الهيئة التعليمية الذين سيتقاعدون في نهاية العام الدراسي الحالي وأخذهم جميع مميزات هذه التعديلات التي تصب في مصلحتهم، من خلال عدم خصم أي مبلغ من مكافأة نهاية الخدمة لهم، والتي هي عبارة عن مكافأة تعادل راتب 18 شهرا حسب آخر مرتب شامل حصل عليه.

وزاد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي: هذا بالإضافة الى جميع المميزات التي وردت في التعديلات، من خلال تسكين المعلم حديث التعيين على مستوى معلم «د»، وأيضا عدم خصم أي بدل أو مكافأة من الكادر أثناء الإجازات التي يتمتع بها المعلمون والتي تكون براتب كامل.

واستطرد قائلا: وأيضا من خلال إضافة بعض المسميات الإشرافية للهيئة التعليمية بما يضمن استمرار صرف بدل الإشراف للوظائف الإشرافية في حال الترقية إلى هذه المناصب.

واختتم تصريحه قائلا: الى جانب إلغاء المادة الثامنة حتى لا يحرم المعلم من بعض البدلات الخاصة بطبيعة العمل.

وكانت الحكومة قد اتخذت عدة مؤشرات إيجابية حول تعديلات كادر المعلمين، تمثلت في الموافقة على تمرير القانون في المداولتين، لأن تكلفته المالية لا تذكر، الى جانب تعليق وزارة التربية إعلان بعض نتائج مقابلات الوظائف الإشرافية حتى اعتماد مجلس الخدمة المدنية ضوابط تنفيذ التعديلات الجديدة.