استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس نخبة من أساتذة جامعة الكويت الفائزين بجوائز عالمية، وذلك بحضور مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري، وهم أ. د.عبد المجيد صفر من كلية العلوم، ود.صلاح الناجم من كلية الآداب، ود. كمال الشومر من كلية الطب.

وبهذه المناسبة بارك د.الفارس للباحثين حصولهم على الجوائز العالمية، مثنيا على إنجازات أساتذة جامعة الكويت ومشاركاتهم المشهودة في المحافل الدولية، ومؤكدا أن تلك الإنجازات ترقى باسم وسمعة جامعة الكويت بين الجامعات العالمية، وتسجل إنجازا للكويت، مشيدا بدورهم الفعال في رفع اسم جامعة الكويت والارتقاء في المسيرة العلمية للكويت.

يذكر أن الأساتذة الفائزون هم:

٭ أ. د.عبدالمجيد صفر من كلية العلوم الفائز بالمركز الثاني بجائزة:

«WSIS Project Prize 2017» على مستوى العالم في مجال العلوم الإلكترونية في احتفالية القمة العالمية لمجتمع المعلومات Wsis Forum 2017، وذلك عن مشروع موقع histonano.com الذي يهتم بشؤون فئات علمية عديدة في علوم النانو والنانو سكوبي وعلم الخلية والأنسجة وعلم أمراض الأنسجة.

٭ ود. صلاح الناجم أستاذ علم اللغة الحاسوبي بكلية الآداب، قسم اللغة العربية

الفائز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS PRIZE 2017 عن مشروع التعلم الإلكتروني والفصل الافتراضي كأفضل مشروع على مستوى العالم ضمن فئة التعلم الإلكتروني (E-Learning).

٭ وأ.د. كمال الشومر من كلية الطب الفائز بجائزة التميز العالمية التي يقدمها الاتحاد الأميركي للغدد الصماء لعام 2017 بأمريكا

«AACE International Clinician Award 2017»

وذلك عن الإنجازات الدولية والأبحاث والدراسات العالمية وإضافات مهمة في مجال الغدد الصماء.