لا يمر على مركز تقنية المعلومات شهر دون إخراج منتج جديد تستخدمه الإدارات أو غيرها من المستفيدين

تفعيل مشروع المرشد الآلي في سبتمبر ويحدد الطلبة المتعثرين دراسياً

«التطبيقي» تميزت في العديد من الأنظمة ومن خلالها حصلت على جائزة الشرق الأوسط 21 للحكومة والمدن الذكية عن تميز أنظمة وخدمات التعليم الذكي

تحويل جميع أعمال الإدارة آلياً خلال أسابيع

سياسة الترشيد أثرت على أنظمة الحضور الآلية والفصول الذكية ولدينا خطط بديلة

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التراسل الإلكتروني وربط جميع قطاعات الهيئة بنهاية العام

تم التغلب على أغلب المشاكل التي تواجه نظام القبول والتسجيل أجرى اللقاء: عبدالله الراكان

أكد مدير مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.جاسم الأستاذ ان مركز المعلومات لديه استراتيجية تم وضعها بالتعاون مع الإدارة العليا للهيئة ويتم تنفيذها بإشراف مباشر من المدير العام د.أحمد الأثري.

وقال الأستاذ إن المركز حقق العديد من الأهداف والإنجازات وفقا للخطط الاستراتيجية الموضوعة، وذلك بفضل مجهودات العاملين به وعملهم المخلص والدؤوب، مستذكرا أبرز الإنجازات والتي منها وضع خطة تنفيذية لميكنة العمل بالهيئة هدفها تطوير قدرات وكفاءة وأداء قطاعات الهيئة الإدارية والأكاديمية للتحول الى الإدارة الإلكترونية اللاورقية.

وأضاف الأستاذ في لقاء مع «الأنباء» أنه تم وضع جدول زمني لهذه الخطة الطموحة والتي ستنتهي في سبتمبر 2017، موضحا انه تم انجاز 55% من هذه الخطة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتقديم الدعم الفني في الأنظمة التي تعمل على البوابة الإلكترونية للهيئة والتي تمثل واجهة للجمهور، وكذلك الأنظمة الأكاديمية والإدارية وتحويل إجراءات العمل إلى آلية، وأخيرا أنظمة دعم القرار من خلال التقارير الذكية.

المزيد من تفاصيل اللقاء في السطور التالية:

بداية حدثنا عن اختصاصات مركز المعلومات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟



٭ يضم مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي العديد من الأقسام، ويتكامل عمل تلك الأقسام في إطار الاختصاصات المنوطة بها، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف السامية للمركز من إعداد دراسات الجدوى، وتقديم للتوصيات وتحديد المواصفات الفنية المطلوبة لأنظمة الهيئة وبرمجياتها، وتوفير احتياجات الهيئة من الأجهزة والطابعات وملحقاتها ومستلزمات التشغيل والبرمجيات الجاهزة للبنية الأساسية وتصميم وتوفير الشبكات لربط الجهات المستفيدة ومركز المعلومات لتنفيذ أعمالها وتأهيل وتنمية الكوادر الفنية والإدارية للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتدريب الجهات المستفيدة على استخدام النظم والبرمجيات لتطوير أعمال الهيئة وتوفير البيئة المناسبة للنظم الجاهزة والتقنيات المعاونة في تطوير الأنظمة التعليمية والقيام بالصياغة والبرمجة باستخدام لغات الحاسب المركزي أو الخوادم وتصميم وإدارة الموقع الرسمي للهيئة ومتابعة آخر الأنشطة والأحداث في الهيئة وإعداد التقارير السنوية لأعمال المركز والنظم الآلية المطبقة في عملها والدليل الإحصائي للهيئة.



ماذا عن مشروع التراسل الالكتروني في ادارات الهيئة؟ هل هو مشروع قابل للتطبيق في ظل بعد ادارة الهيئة عن الكليات والمعاهد؟



٭ مشروع التراسل الالكتروني تم الانتهاء من المرحلة الاولى وهي تغطية جميع ادارات ديوان عام الهيئة، وجار عمل المرحلة الثانية وهي تغطية جميع الكليات والمعاهد وخلال الربع الثالث والرابع من هذه السنة سوف يتم ربط جميع قطاعات الهيئة وكلياتها ومعاهدها عبر التراسل الالكتروني.



هل سياسة الترشيد الحكومي أثرت في مركز المعلومات في الهيئة؟



٭ بالطبع سياسة الترشيد اثرت على بعض المشاريع الحيوية والتي من شأنها تطوير العمل وجودته في كليات ومعاهد الهيئة ومن أهمها انظمة الفصول الذكية وأنظمة الحضور الآلية للطلبة والتي كان يعول عليها في تطوير وضبط حضور الطلبة وكذلك تقديم تعليم نوعي بواسطة اجهزة التعليم الذكي.



وعلى الرغم من تلك التخفيضات إلا ان المركز دائما لديه خطط بديلة في تطوير النظم الآلية وقام بتحويل العديد من المشاريع التطوير الخارجية الى تطوير داخلي داخل المركز وحقق العديد من الإنجازات بالرغم من التخفيضات وقد تميزت الهيئة في العديد من الأنظمة والتي من خلالها تم الحصول على جائزة الشرق الأوسط 21 للحكومة والمدن الذكية عن تميز أنظمة وخدمات التعليم الذكي.



ما الخطط والمشاريع التي تقوم بها ادارة مركز الحاسب الآلي؟



٭ بالإضافة الى مشاريع الخطة التنفيذية والتي تم الاعلان عنها سابقا في عدة مناسبات، فقد تمت إضافة العديد من المشاريع وأهمها والذي أعلن عنه مؤخرا والذي سوف يتم تفعيله في شهر سبتمبر هو المرشد الآلي (e.advisor) والذي من شأنه ان يقوم بإرشاد الطلبة آليا وكذلك تحديد الطلبة المتعثرين دراسيا والعمل على تقديم سيرتهم الدراسية وهناك العديد من المشاريع التي سوف تعلن عنها لاحقا.



ماذا عن مشاريع الإدارة؟



٭ أهم مشاريع الادارة هي تحويل جميع اعمالها آليا كما تم في ادارة الخدمات العامة وادارة المعاهد الأهلية، وهذا سوف يتم خلال الأسابيع القادمة، كذلك هناك مشاريع قيد التنفيذ وأهمها مشروع فكرة جديدة للمدير العام وسوف يتم الاعلان عنه قريبا.



مشكلات «البانر»هناك العديد من المشاكل التي تواجه الطلبة في نظام (البانر) كيف تواجهون تلك المشكلة؟



٭ تم التغلب على أغلب المشاكل التي تواجه نظام القبول والتسجيل ويوجد بمركز المعلومات فريق متمكن بشهادة الشركة الأم لنظام بانر وهي شركة Ellucian، وجار حاليا تقييم النظام بواسطة متخصصين ووضع حلول تشغيلية سوف تنقل هذا النظام نقلة نوعيه من خلال القادم من الأيام بإذن الله.



ماذا عن التطبيق الالكتروني الجديد الذي أعلن عنه في اكثر من مناسبة؟



٭ تركزت خطة مركز المعلومات والحاسب الآلي في الفترة السابقة الى الديناميكية في العمل، بمعنى دراسة الانظمة والحاجة وتوفير الحلول بطريقة سريعة، لذلك ترى انه لا يمر على مركز تقنية المعلومات شهر دون اخراج منتج جديد يتم استخدامه بواسطة الادارات أو مستفيدي الهيئة، وفي جعبة المركز العديد من المشاريع التي تم الاعلان عنها وبعضها قيد الدراسة او التطوير.



متى سنرى التسجيل الكترونيا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟



٭ التسجيل الكترونيا حاليا بجميع جوانبه، أما بالنسبة للقبول فالنظام لا ورقي بالكامل للطلبة خريجي التعليم العام.



ماذا عن الأقسام الموجودة في الإدارة؟



٭ في البداية يجب ان نوضح ان الإدارة تعمل من خلال عدة وحدات عمل وهي وحدة الدارسات الفنية ووحدة أمن المعلومات والخدمات المساندة، ووحدة انظمة التعلم الإلكتروني ووحدة الميزانية ومتابعة العقود، ووحدة دعم خدمات الحكومة الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى هناك مراقبتان للإدارة الأولى هي تطوير نظم المعلومات ويوجد بها قسم تطوير النظم وقسم متابعة وضبط الجودة وقسم المعلومات والإحصاء، اما المراقبة الثانية فهي مراقبة الحاسبات والدعم الفني وتتكون من قسم الحاسب المركزي وقسم الحاسبات والخوادم.



نشرت احدى الصحف ان ديوان المحاسبة يحقق في مناقصة للحواسيب في التطبيقي ما الجديد في هذه القضية؟٭ كان في تلك النشرة العديد من المغالطات التي لا تمت للحقيقة بصلة، حيث لم تكن مناقصة بل كانت شراء مباشر من دليل الشراء الجماعي لوزارة المالية، اما بخصوص ديوان المحاسبة فقد كان يستفسر عن اجراءات التسليم وقد تمت الاجابة عنها، حيث كانت الاجراءات سليمة ووفق المتبع في المؤسسات الحكومية.





الدورة المستندية تعوق متابعتنا لأحدث تطورات الأجهزة

لدى سؤاله عن أبرز المعوقات التي تواجه مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي، قال الأستاذ إن ما يواجهونه من معوقات يتماثل مع ما تواجهه كل الادارات وهي الدورة المستندية سواء داخل الهيئة أو خارجها، مضيفا: نحن كمركز معلومات تعوقنا بعض الأعمال مع الجهات المختلفة خارجيا بسبب الدورة المستندية، فلدينا تعامل مع لجنة المناقصات المركزية ومع أربع جهات خارجية أخرى يتم الاخذ برأيها في عمليات طرح المناقصات للأجهزة وهذا ما يؤخر ترسية مناقصات الأجهزة.

وأكد الأستاذ: إن ما يفرق في مناقصاتنا نحن كمركز حاسب آلي اننا نتعامل مع تكنولوجيا دائما في تطور سريع ومذهل، فعندما نضع مواصفات للأجهزة في المناقصات على ما يتم طرحها وترسيتها وجلبها تكون هناك مواصفات اخرى أحدث منها وأفضل وهذا ما يواجهنا نحن في المركز، لذا فنحن وضعنا في اعتبارنا وضع المواصفات في كراسة الشروط للمناقصات، في حالة الطرح والترسية على الشركة يجب ان تعطينا المواصفات الحديثة الموجودة في ذلك الوقت، وليست المكتوبة في كراسة الشروط، وهذه من بين العقبات التي تواجهنا، كما أننا في حاجة ملحة إلى مبرمجي كمبيوتر.