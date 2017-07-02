أعلنت منظمة البروتيجيز عن أسماء الجيل السابع لبرنامج البروتيجيز لصيف ٢٠١٧ والمزمع انطلاقه في ٩ يوليو ٢٠١٧ المكون من 6 أسابيع والذي يضم ٢٥ شابا وشابة تم اختيارهم من ضمن مئات المتقدمين.

وهذا ما أوضحته المدير التنفيذي للمنظمة، إيمان الرشيد بتصريحها «أن البرنامج ينقسم إلى 6 أسابيع مقسمة إلى 4 أسابيع داخل الكويت واسبوعين خارج الكويت بين مدينتي برلين وبراغ».

هذا، وقد شملت قائمة أسماء الشباب ممن وقع عليهم الاختيار للالتحاق بالجيل السابع من برنامج البروتيجيز لصيف هذا العام كلا من:

لولوة السنعوسي ـ الكويت.

دلال الرمضان ـ الكويت.

عبدالرحمن علي ـ الكويت.

رهف العريفان ـ الكويت.

آلاء بن سلامة ـ الكويت.

جمانة الأسد ـ الكويت.

سارة الغانم ـ الكويت.

ريم الخشتي ـ الكويت.

أحمد الحداد ـ الكويت.

غنيمة الحباب ـ الكويت.

صديقة الرشيد ـ الكويت.

حمد أسيري ـ الكويت.

بسمة السعيد ـ الكويت.

نور صقر ـ الكويت.

حسين صفر ـ الكويت.

نوره العتيبي ـ الكويت.

لجين جمال ـ الكويت.

بدر المضف ـ الكويت.

بكر العدواني ـ الكويت.

كيرلس سامح ـ جمهورية مصر العربية.

مي بورهام ـ جمهورية مصر العربية.

مارك عوض ـ جمهورية مصر العربية.

أريج سجيني ـ المملكة العربية السعودية.

عبدالله المدفعي ـ دولة البحرين.

رافيه طابا ـ سورية.

وقالت الرشيد: «كان اختيار الـ ٢٥ طالبا لهذا العام كان أشبه بالمهمة المستحيلة، فأعداد المتقدمين تزداد عاما بعد عام حيث ان تم فتح باب التسجيل للجيل السابع من شهر سبتمبر من العام الماضي»، وأضافت: «نحن نتطلع للقائهم ونأمل أن نحظى بسنة مليئة بالإنجازات».

وقد تقدمت الرشيد ببالغ الشكر والعرفان لكل من: «شركة مشاريع الكويت القابضة ـ كيبكو ـ وشركاتها التابعة: بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو، شركة العقارات المتحدة، يونايتد نتووركس، الجامعة الأميركية، شركة الفنادق الكويتية، والمساهم الاعلامي لبرنامج البروتيجيز OSN، ومجموعة الرعاية البلاتينية المتمثلة في مجموعة التمدين، شركة أوريدو للاتصالات، وزارة الدولة لشؤون الشباب، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومجموعة الرعاية الذهبية المتمثلة في عيسى حسين اليوسفي وأولاده، تاب، شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والرعاة المساهمين مثل ألفا، سينسكيب، شركة التسهيلات التجارية، وشركة كويت لندن وشركاتها التابعة، ومجموعة الرعاية الإعلامية المتمثلة في جريدة «الأنباء»، القبس، الجريدة، مينز باشن وأهلا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، بيك يو، كاريبو، لايت بق، اليفيشن برجر، سند، غنوه، أد أفكت، MyU، مركز الفنون، سلسلة مطاعم ماكدونالدز، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا واستراليا، النصر الرياضي والشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة لدعمها المستمر للبرنامج الذي يستهدف الأجيال المستقبلية».

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج في موسمه الثامن تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.theproteges.org