عبدالعزيز الفضلي

أحالت وزارة التربية عددا من المعلمين متدني الأداء من الكويتيين إلى العمل الإداري، بينما أنهت خدمات المعلمين الوافدين الذين لم يتحسن مستواهم أو أداؤهم من خلال تقارير الكوادر التعليمية لمتابعة متدني الأداء للعام الدراسي 2016/ 2017.



وذكر التقرير الذي قدمته لجنة مختصة تابعتهم في مدارسهم وتم اعتماده من قبل الموجه الفني الأول للمادة ومدير الشؤون التعليمية والمدير العام للمنطقة والموجه العام للمادة الدراسية أن تقييم المعلم والمعلمة يكون على مدى العامين الدراسيين الماضيين، ومن ثم توصي اللجنة بشأنه سواء بتحويله للعمل الإداري أو بقائه معلما بعد استجابته وتحسن مستواه، أما المعلم الوافد الذي لم يستجب لتحسين أدائه ومستواه فسيتم إنهاء عقده.