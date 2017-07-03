عبدالله الراكان

كشف مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري أن الهيئة انتهت من تصاميم مشاريع مباني الكليات والمعاهد في مدينة صباح الأحمد والجهراء، مشيرا إلى انه بعد إضافة التعديلات البسيطة على المشروعين سيتم عرضهما على لجنة المناقصات المركزية للبدء بعملية البناء، مضيفا أن المشروعين متماشيان مع جو الكويت وسيقدمان افضل الخدمات للطلبة، بالإضافة إلى اعتماد المباني الذكية والصديقة للبيئة.

وأضاف الأثري في تصريح صحافي خلال حفل استقبال المهنئين بعيد الفطر صباح امس في مقر الهيئة بالعديلية ان نتائج المدربين المقبولين سيتم الإعلان عنها خلال فترة من أسبوع إلى عشرة أيام من الآن بعد عرضها على لجنة التعيينات، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين والمقبولين لا بأس به وسيتم قبولهم حسب الميزانية المدرجة.



وأشار الأثري إلى ان مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انتهى من إقرار الهيكل التنظيمي للتطبيقي مع الأخذ بالتعديلات الأخيرة وسيتم عرضه مرة أخرى على مجلس الإدارة لاعتماده وإقراره بشكل نهائي ومن ثم رفعه إلى مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف أن الهيئة تجهز لإعلان أعضاء هيئة التدريس في الكليات والذي سيكون في بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم، موضحا أن الهيئة تأخرت في الإعلان لحرصها على توافر جميع التخصصات في الإعلان.

وعن موعد الإعلان عن الطلبة المقبولين في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قال الأثري ان عمادة القبول والتسجيل تعمل بنظام الكوتا وبعد الانتهاء منها سيتم عرض نتائج المقبولين على اللجنة العليا للقبول ليتم اعتمادها، لافتا إلى ان النتائج النهائية ستعرض قبل منتصف أغسطس المقبل، موضحا أنه لن يتم ترحيل جزء من المقبولين إلى الفصل الثاني وأن الفصل الثاني سيكون له تقديم مستقل.